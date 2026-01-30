Sonos julkisti ensimmäisen uutuustuotteen yli vuoteen – vasta alkua uudelle ajanjaksolle
Välivuosi jää historiaan
- Sonosin uusi Amp Multi -vahvistin osoittaa "ongelmien olevan selätety"
- Huhut povaavat julkistusten painottuvan loppuvuoteen
- Sonos yrittää saada kuluttajat takaisin puolelleen
Sonos julkisti ensimmäisen uutuustuotteen sitten vuoden 2024, joskin Amp Multi -vahvistin on tarkoitettu ennen kaikkea ammattikäyttäjien tarpeisiin. Samalla uutuustuote tarkoittaa uuden ajanjakson alkamista, sillä Bloomberg uutisoi Sonosin uskovan sovellukseen liittyvien ongelmien olevan viimein historiaa.
Sonosin kerrotaan "uskovan bugien sekä mobiilisovellukseen liittyvien ongelmien olevan valtaosin korjattu". Amp Multin julkistuksen povataan olevan vasta alkua lukuisille tuotejulkistuksille, joiden määrä kiihtyy talousvuoden 2026 jälkimmäisellä puoliskolla.
On hyvä huomata, että Sonosin talousfiskaali päättyy syyskuussa, joten seuraavat kahdeksan kuukautta voivat olla melkoisen kiireisiä Sonos-tuoteperheen ystäville.
Mitä Sonosin laiteuudistukset tarkoittavat?
Nykyisten tietojen mukaan ainoastaan Sonosin videosuoratoistotoistin peruutettiin kokonaan, mutta muut laitteet vaikuttaisivat ainoastaan lykkääntyneen. Sonos on aiemmin pyrkinyt julkaisemaan kaksi tuotetta kalenterivuoden aikana, mutta vuonna 2025 ei nähty markkinoilla ensimmäistäkään uutuutta.
Sonosin vaikeudet alkoivat alkuvuodesta 2025 julkaistun uutuussovelluksen myötä, joka muodostui täydelliseksi PR-katastrofiksi. Uudistus heikensi ja poisti aiemmin kehuja saaneita toimintoja, mikä sai monet Sonosin nimeen vannoneet kuluttajat raivostuneeksi.
Yhtiön silloinen toimitusjohtaja Patrick Spence väistyi Tom Conradin tieltä tammikuussa 2025. Conrad myönsi aloittaessaan yhtiön "pettäneen liian monta ihmistä", mutta "aikovan palata oikealle tielle kunnioittaakseen Sonosin historiaa".
Uuden ajanjakson aloittava Amp Multi ei ole tarkoitettu alkuunkaan kaikille, sillä se on tarkoitettu ammattikäyttäjien tarpeisiin. Tästä huolimatta uunituore tuote antaa syyn uskoa Sonosin olevan tekemässä paluuta.
Markus Mesiä on teknologia- ja pelitoimittaja, joka on viimeisen vuosikymmenen aikana kirjoittanut useisiin kotimaisiin medioihin. Sydämen asioita ovat pelien lisäksi ennen kaikkea musiikki ja urheilu. Viimeksi mainittu tosin lähinnä kotisohvalta katsottuna ja analysoituna.