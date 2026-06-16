Sonosin sovellus saa viimein kaivattuja uudistuksia — testattavissa jo ennen juhannusta

Päivitys muuttaa navigointia ja volyymisäätöä

Betaversio ladattavissa tällä viikolla

Kytkettävä erikseen päälle

Sonos on ilmoittanut tukisovelluksensa uudesta päivityksestä, joka on testattavissa jo näin juhannusviikon aikana.

Kaiuttimistaan tunnetun yhtiön toimitusjohtaja Tom Conrad kertoi Reddit-viestissä, että kehitystiimi on havainnut "satojen tuntien käyttöseurannan perusteella" lukuisia ongelmakohtia sekä ärsytyksenaiheita.

"Havaitsimme monia käyttäjiä ärsyttäviä asioita, uusille käyttäjille sekavia ongelmia sekä ylipäätään käyttöä hidastavia esteitä."

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Muutokset näkyvät konkreettisimmin pienissä asioissa, kuten volyymin nostamisessa ja laskemisessa.

Viesti on saanut rutkasti positiivista palautetta. Käyttäjien aiempi turhautuminen on myös purkautunut virnuilevina kommentteina, kuten käyttäjän Daveintausend toteamus osoittaa:

"Enpä olisi uskonut olevani innoissani paremman äänenvoimakkuuden säätämisestä."

Mitä muutoksia Sonos-sovellukseen tulee?

Betaversio saapuu ladattavaksi tällä viikolla. Se keskittyy ennen kaikkea käyttöliittymän hiomiseen, kertoo Conrad.

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"Huomasimme jatkuvasti monien ärtymyksien johtuvan toiminnallisuuksista, joilla olimme tehneet sovelluksesta vaikeammin omaksuttavan ja käytettävän. Näitä ovat valikot toisensa perään, turhat pyyhkäisyeleet, ikkunan sulkemiseen tarkoitetut painikkeet sekä liiaksi iOS:stä ja Androidista erottunut käyttöliittymä."

Conradin mukaan yhtiö aikoo keksittyä ennen kaikkea kolmeen pääasiaan: parempaan navigointiin, "täysin uuteen" äänenvoimakkuussäätimeen sekä kattavampaan hallittavuuteen.

Mukana on myös lukuisia pienempiä elämänlaatua parantavia toimintoja. Nämä mahdollistavat esimerkiksi kappaleiden poiston soittolistalta pyyhkäisemällä, uusia visuaalisuuksia iPadille sekä uudistuksen "Now Playing" -toistonäkymälle.

Päänäkymä on jaettu kolmeen välilehteen: Koti-, Järjestelmä- ja Haku-sivuun. Näiden ulkonäkö on vastaisuudessa samankaltainen laitteen käyttöjärjestelmän kanssa.

Äänenvoimakkuutta voi hallita entistä helpommin ja tarkemmin, minkä lisäksi muutokset saa koskemaan useampaa huonetta kerrallaan.

Uudistukset eivät tule sovellukseen ihan vielä eikä niitä pakoteta päälle edes sovelluksen testiversioon. Jos käytössäsi kuitenkin on uusin beta-versio, voi sen asetuksista kytkeä päälle parannetun navigoinnin (Enable Improved Navigation). Se kytkeytyy automaattisesti päälle vasta sitten, kun sen kehitys on lopullisesti valmis.

Betaversioon voi ilmoittautua täällä. Se vaatii rekisteröitymisen, minkä jälkeen uusia ominaisuuksia pääsee kokeilemaan ennen peruskäyttäjiä. Kannattaa kuitenkin huomata, että testiversiossa voi monesti olla enemmän ongelmia ja bugeja kuin perusversiossa.

Joka tapauksessa Sonos vaikuttaa ottaneen askeleita oikeaan suuntaan sen jälkeen, kun Tom Conrad astui yhtiön johtoon alkuvuodesta 2025. Hän myös avasi sanaisen arkkunsa sovelluksen ongelmiin liittyen toimittajamme Matt Boltonin haastattelutuokiossa.

Conrad kertoi tuolloin, että yhtiön tulee ottaa lakki kauniiseen käteen ja suhtautua palautteeseen nöyrästi. Hänen mukaansa luottamuksen korjaaminen vaatii kovaa työtä, toimivia ratkaisuja, laadukkaita tuotteita, loistavia kokemuksia sekä ennen kaikkea käyttäjien huomioimista. Sonos vaikuttaa ainakin tällä hetkellä toimivan tämän mantran mukaisesti.