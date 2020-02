Paras Bluetooth-kaiutin 2020: Valitsimme vuoden laadukkaimmat kannettavat kaiuttimet

Bluetooth-kaiuttimet ovat nykyään tarpeellisia laitteita lähes jokaiselle. Kannettavien, television tai kuulokkeiden lailla ne ovat jopa lähes välttämättömiä teknologioita, joita ilman ei nykyään tule enää edes toimeen.

Onneksi edellä mainittujen muiden teknologioiden tavoin hyviin Bluetooth-kaiuttimiin ei nykyään tarvitse käyttää hirveästi rahaa. Markkinoilla on jo lukuisia erinomaisia vaihtoehtoja, joita saa yhtä edullisesti kuin viikottainen kauppareissusi rokottaa kukkaroa.

Itse asiassa suurin ongelma Bluetooth-kaiuttimien kohdalla on nykyään niiden alati kasvava valtava määrä, minkä vuoksi oikean valitseminen muuttuu päivä päivältä entistä hankalammaksi.

Siksi olemmekin koonneet puolestasi listan parhaista Bluetooth-kaiuttimista, jotka ovat erinomaisia vaihtoehtoja esimerkiksi rannalle, reissulle tai matkalle.

Paras Bluetooth-kaiutin lyhyesti:

Sonos Move UE Boom 3 Bose SoundLink Revolve JBL Charge 4 Anker Soundcore Flare Bose SoundLink Mini II UE Wonderboom 2 Tribit XSound Go Sony SRS-XB501G Denon Envaya (DSB-250BT)

Kuinka valita paras Bluetooth-kaiutin?

Markkinoilla on niin valtava määrä Bluetooth-kaiuttimia, että meiltä kysytään jatkuvasti, miten löytää kaikkein paras vaihtoehto suuren valikoiman joukosta.

Kaksi asiaa nousee ylitse muiden: Akunkeston on oltava vähintään kohtuullisen hyvä ja äänenlaadun vähintäänkin hyvä. Ei ole järkeä hankkia ominaisuuksiltaan turboahdettua laitetta, jos akku tyhjenee liian nopeasti tai ääni kuulostaa metalliselta. Listauksemme laitteissa nuo kaksi perusasiaa ovat aina kunnossa, joten voit keskittyä suoraan muihin ominaisuuksiin.

Ominaisuuksien osalta yleisiä vaatimuksia tai ainakin toiveita ovat vedenkestävyys (lue tästä lisää vedenkestävyydestä), puheohjaus sekä kyky käyttää kaiutinta varavirtalähteenä esimerkiksi kännykälle. Osa parhaista kaiuttimista, kuten UE Boom 2, sisältää nykyään nämä kaikki kolme ominaisuutta.

Toinen hyvä tapa rajata valikoimaa on se, mitä aiot kaiuttimen kanssa tehdä. Esimerkiksi loistavan matkakaiuttimen olennaiset ominaisuudet eivät välttämättä ole samoja kuin olohuoneeseen sijoitettavassa kaiuttimessa. Olemmekin yrittäneet listata laitteita tiettyjen yleisimpien käyttötapojen mukaan.

Pidemmittä puheitta – tässä tulevat meidän valitsemamme kymmenen parasta Bluetooth-kaiutinta. Ne on järjestetty hinta-laatusuhteen perusteella.

1. Sonos Move

Paras Bluetooth-kaiutin maailmassa

Paino: 3 kg | Akunkesto: 10 tuntia | Liitettävyys: Wi-Fi (802.11 b/g/n, 2,4 GHz, and 5GHz) ja Bluetooth 4.2 | Kaiuttimet: alaspäin suunnattu diskantti, keski-woofer, kaksi Class-D digitaalista vahvistinta | NFC: Ei | Aux-in: Ei | USB-lataus: Kyllä (USB-C, tulee lataustelakan kera)

Kuulostaa ilmiömäiseltä

Monipuolinen

Loistava liitettävyys

IP56-luokitus

Painava ja kallis

Sonos Move on niin hyvä, että käytät sitä todennäköisesti yhtä paljon matkakäytössä kuin kotisi vakiokaiuttimena musiikkia kuunnellessa.

Siinä on kaksi laadukasta kaiutinta, kätevä sovellus joka tukee satoja eri langattomia lähteitä, toiminnot useamman huoneen kuuntelulle sekä älykäs äänentuunaustekniikka, joka muokkaa ääntä kuuntelijan ympäristön mukaan. Toisin sanoen kyseessä on paljon enemmän kuin keskiverto Bluetooth-kaiutin. Se on monikäyttöinen, minkä lisäksi se on laadullisesti yhtä hyvä kuin Sonosin kotikäyttöön suunnitellut kaiuttimet.

Se ei ole kuitenkaan täydellinen. Erinomaisen äänen vastapainona se on painava ja kallis, eikä sitä voi valitettavasti käyttää takakaiuttimena osana kotiteatterijärjestelmää. Mutta jos rahaa löytyy sen verran, ettei hinta ole este, Sonos Move on yksi parhaimmista Bluetooth-kaiuttimista maailmassa.

Lue arvostelu: Sonos Move

2. UE Boom 3

Entinen ykkönen

Paino: 540 grammaa | Akunkesto: 15 tuntia | Langaton kantama: Noin 10 metriä | Taajuusvaste: 90 Hz – 20 kHz | Elementit: Passiiviset, 2 x 1,75" ja 2 x 1,75" x 3" | NFC: Kyllä | Aux-liitäntä: Kyllä | USB-lataus: Kyllä

Tyylikäs ja kestävä muotoilu

Vedenkestävä ja pölytiivis

Erinomainen ääni

Akunkestoa ei ole parannettu alkuperäisestä

Vaikka emme olleet aivan yhtä vakuuttuneita UE Boom 3:n suhteen kuin sen edeltäjän kanssa, kyseessä on silti paras Bluetooth-kaiutin, jonka rahalla voi ylipäätään saada. Musiikkia voi soittaa todella kovalla volyymilla äänen särkymättä, minkä lisäksi laite on todella kevyt ja kestävä kannettavaksi.

Se on lisäksi niin vedenkestävä kuin pölytiivis, ja sen yhden napin ohjausjärjestelmä on helppokäyttöinen, eikä se vaadi välttämättä erillistä puhelinta biisien valitsemiseksi.

Markkinoilla on olemassa toki laadukkaampiakin kaiuttimia (katso esimerkiksi hieman alempaa löytyvä Bowers and Wilkins Zeppelin), mutta kohtuullisella hintalapulla varustettua UE Boom 3:a on vaikea päihittää. Ja siitä kertoo jo se, että UE Boom on ollut listamme kärjessä jo kolmatta vuotta putkeen.

Lue arvostelu: UE Boom 3

Fugoo Style

3. Bose SoundLink Revolve

Lähes paras Bluetooth-kaiutin

Paino: 680 grammaa | Akunkesto: 12 tuntia | Langaton kantama: Noin 10 metriä | Taajuusvaste: - | Elementit: - | NFC: Ei | Aux-liitäntä: Kyllä | USB-lataus: Kyllä

Aito 360-asteinen ääni

Kaunis muotoilu ja rakenne

Yksityiskohtainen ja laaja äänimaailma

Parhaimmillaan sisätiloissa

Vain 10 m kantama

Bose SoundLink Revolve on erinomaiselta kuulostava kaiutin kaikille aidon 360-asteisen äänen ystäville. Se on eritoten loistava valinta bileisiin tai huoneessa liikkuvalle ihmiselle, joka ei halua kadottaa musiikin tarkkuutta paikastaan riippumatta. Tosin samaan hengenvetoon täytyy todeta, että Bose SoundLink Mini II kuulostaa aavistuksen paremmalta ja on myös hivenen edullisempi.

Lisäksi Revolve ei ole täysin vesi- tai pölytiivis, joten sitä ei välttämättä kannata ottaa mukaan uimarannoille.

Lähes puolet edullisempi Wonderboom onkin erinomainen kaiutin juuri uimarannoille mukaan otettavaksi sen vesi- ja pölytiiviyden vuoksi, ja vaikka se ei ole äänenlaadultaan aivan niin hyvä kuin Bose, on se vaihtoehtona silti erinomainen valinta. Jos taas kaipaat enemmän alapäätä musiikkeihinsi, suosittelemme JBL Charge 3:a, joka on tosin aavistuksen kookkaampi ja painavampi.

Lue arvostelu: Bose SoundLink Revolve

JBL Charge 4

4. JBL Charge 4

Loistava kaiutin myös puhelimen lataukseen

Paino: 1,2 kiloa | Akunkesto: 20 tuntia | Langaton kantama: Noin 10 metriä | Taajuusvaste: 60 Hz - 20 kHz | Elementit: 2 x 1,7" | NFC: Ei | Aux-liitäntä: Kyllä | USB-lataus: Kyllä

Potkiva basso

Vesitiivis

Esillä olevat subbarit

Hintaansa nähden JBL Charge 4 on ilmiselvä ostos. 149 euron hinnalla saat koko päivän kestävän kaiuttimen, joka kuulostaa hyvältä, kestää rääkkiä ja lataa myös tarvittaessa kännykän. Markkinoilla on paremman kuuloisia kaiuttimia, mutta ne maksavat paljon enemmän.

Vaikka JBL Charge 4 tarjoaa edeltäjäänsä vain maltillisia parannuksia, se on silti hinta-laatu-suhteeltaan erinomainen vaihtoehto.

Lue arvostelu: JBL Charge 4

5. Anker Soundcore Flare

Paras halpa Bluetooth-kaiutin

Paino: 530 grammaa | Akunkesto: 12 tuntia | Langaton kantama: 20 m | Ajurit: 2 x 1.75" Full Range + 2 x Passive Radiator | NFC: Ei | Aux-in: Kyllä | Bluetooth-versio: 4.2 | Säänkestävyys: Kyllä, IPX7-luokitus | USB-lataus: Ei

Kokoisekseen vaikuttava soundi

Loistava mobiilisovellus

Keskiverto akunkesto

Maksimi-äänenvoimakkuudella ääni muuttuu karheaksi

Anker on tunnettu loistavista halvemman kategorian langattomista kaiuttimistaan. Emme olleet ihan vakuuttuneita Anker SoundCore 2:n äänenlaadusta, mutta eipä noin edulliselta tuotteelta voi liikoja vaatiakaan.

Joten mitä tapahtuu, jos kukkarossa on hieman enemmän pitoa? Parikymppiä lisää tiskiin, ja saat SoundCore 2:n sijaan Soundcore Flaren – loistavan vedenkestävän Bluetooth-kaiuttimen, joka pärjää erinomaisesti vertailuissa muihin.

Listallamme yhtä sijaa alempana olevasssa UE Wonderboomissa on vahvemmat materiaalit, mutta äänenlaadussa Flare vie mielestämme niukan voiton.

Valitettavasti tätä alle satasen laitetta ei löydy suomalaisilta jälleenmyyjiltä ainakaan lokakuussa 2018, mutta aikaisempia Ankerin malleja kylläkin. Kaiutin on kuitenkin helppo tilata eurooppalaisista verkkokaupoista.

Lue arvostelu: Anker Soundcore Flare

6. Bose SoundLink Mini II

Paras keskihintainen vaihtoehto

Paino: 680 grammaa | Mitat: 5,1 x 18 x 5,8 senttiä (korkeus x leveys x syvyys) | Akunkesto: Jopa 10 tuntia | Langaton kantama: 10 m | NFC: Ei | Aux-liitäntä: Kyllä | USB-lataus: Ei

Loistelias soundi

Jämäkkä kuin tankki

Kompakti muotoilu

Ei NFC:tä tai multi-Bluetoothia

Kesäkuussa 2015 julkaistu Bose SoundLink Mini II on jo varsin iäkäs Bluetooth-kaiutin. Ikärasismi olisi tässä tapauksessa kuitenkin virhe, sillä SoundLink Mini II on vieläkin yksi parhaista langattomista kaiuttimista.

Mini II on kokoaan suurempi laite: Sen basso on syvä, korkeat äänet kirkkaat ja keskiäänet uhkeita. Toisin kuin monet muut pienet langattomat kaiuttimet, tämä laite ei tee äänen suhteen kompromisseja, ja muutkin Bosen miellyttävät ominaisuudet, kuten latausalusta, ovat mukana paketissa.

Bose SoundLink Mini II on usein tarjouksessa suomalaisilla jälleenmyyjillä. Tällä hetkellä (lokakuu 2018) halvin hinta on 139 euroa.

Lue arvostelu: Bose SoundLink Mini II

7. UE Wonderboom 2

Paras kaiutin ulkokäyttöön päivittyi

Paino: 417 grammaa | Mitat: 104 x 95,3 mm (Korkeus x Syvyys) | Akunkesto: Jopa 13 tuntia | Langaton kantama: 33 m | Taajuusvaste: 75 Hz – 20 kHz | Elementit: 2 x 40 mm aktiiviset kaiuttimet, 2 x 46,1 mm x 65,2 mm passiiviset kaiuttimet | NFC: Ei | Aux-liitäntä: Ei | USB-lataus: Ei

Loistava ääni koonsa puolesta

IP67-luokitus

30 % parempi akkukesto

Hivenen rajoitetun kuuloinen

Ei kaiutinpuhelintoimintoa

Alkuperäinen UE Wonderboom oli parhaiden vedenkestävien kaiuttimien kärjessä julkaisustaan lähtien. Sen kestävä muotoilu ja hyvä äänentoisto olivat hintaansa nähden erinomaiset, minkä lisäksi sen pystyi liittämään toisiin UE Wonderboom -kaiuttimiin.

UE Wonderboom 2 näyttää liki identtiseltä, mutta siinä on liuta uusia parannuksia, jotka tekevät siitä entistä paremman. Näihin lukeutuu muun muassa 30 % parempi akkukesto, parempi bassotoisto sekä uusi Outdoor Boost -toiminto, joka tekee kaiuttimesta entistä äänekkäämmän.

Se on edeltäjänsä tavoin lisäksi muotoilultaan kestävä ja vedenkestävä, joten se on huoleton napata matkaan. Pieni koko ei tarkoita tässä tapauksessa samaa kuin pieni äänimaailma, vaan pikemminkin päinvastoin. Vaikka sen bassotoisto ei yllä UE Boom 3:n tai Bose SoundLink Revolven tasolle, sen paranneltu alapää lisää lämpöä ja tenhoa kappaleisiin.

Kyseessä on siis edelleen yksi parhaista vedenkestävistä kaiuttimista, joten jos aiot viedä kaiuttimesi rannalle, suosittelemme tätä vaihtoehtoa.

Lue arvostelu: UE Wonderboom 2

8. Tribit XSound Go

The best ultra-budget portable Bluetooth speaker

Paino: 380 g | Akunkesto: noin 24 tuntia | Taajuusvaste: 85 Hz – 20 kHz | Elementit: 2 x 6 W | NFC: Ei | Aux-liitäntä: Ei | USB-lataus: Ei

Todella halpa

IPX7-vedenkestävä

Lataus kestää pitkään

Tribit XSound Gon ei pitäisi kuulostaa näin hyvältä hintaansa nähden. Kaiuttimen tasapainoinen, lähes häiriötön ääni sekä yli 20 tunnin akunkesto ovat vakuuttavia piirteitä tässä mallissa. Lisäksi laite on IPX7-luokitettu, joten se on vesi- ja pölytiivis. Sen muotoilu voi tosin jättää toivomisen varaa, mutta onneksi ääni paikkaa pienet visuaaliset nuhjeet.

Parempaa ääntä kaipaavat joutuvat pulittamaan laadusta myös huomattavasti enemmän. UE Wonderboom on vastaavanlainen erinomainen ulkokäyttöön suunniteltu kaiutin, mutta se maksaa lähes tuplasti enemmän. Siinä on tosin 360-asteinen ääni sekä mahdollisuus liittää lisäkaiuttimia, jos nämä ovat kaipaamiasi ominaisuuksia. JBL Flip 4 on myös hyvä vaihtoehto, jos kaipaat bassoltaan hieman tuhdimpaa 360-ääntä.

Lue arvostelu: Tribit XSound Go

Sony SRS-XB501G

9. Sony SRS-XB501G

Google Assistantilla varustettu bileiden pelastaja

Paino: 3,1 kg | Akunkesto: 12 tuntia | Taajuusvaste: 20 Hz – 20 kHz | Elementit: 45 mm | NFC: Kyllä | Aux-liitäntä: Ei | USB-lataus: Ei

Kannettava bilekaiutin

Voimakas ja tilava ääni

Valot eivät ole synkassa

Keskinkertainen puheentunnistus

SRS-XB501G on iso kaiutin, jossa yhdistyvät valoshow, kolmijalkainen jalusta, tilava ääni sekä Google Assistant. Tämä malli sopii bileiden luukuttajaksi, sillä se kuulostaa hyvältä ja sen akku kestää jopa 16 tuntia. Valitettavasti kotioloissa sen muotoilu sekä heikko puheentunnistus saavat sen häviämään muille vaihtoehdoille.

LG PK7:n kaltaiset kilpailijat kuulostavat aavistuksen paremmilta ja niissä on valoshow, joka on oikeasti synkronoitu musiikin tahtiin, mutta toisaalta niistä uupuu Google Assistant. Jos kaipaat tällä ominaisuudella varustettua mukaan otettavaa kaiutinta, JBL Link 20 on hyvä vaihtoehto. Se jättää toivomisen varaa kuitenkin basson ja äänimaailman laajuuden suhteen.

XB501G onkin hyvä kompromissi moneen eri tarkoitukseen. Se ei ole kaikkein paras langaton kaiutin, eikä paras älykaiutin, mutta se on hyvä vaihtoehto molemmissa kategorioissa.

Lue arvostelu: Sony SRS-XB501G

10. Denon Envaya (DSB-250BT)

Kestävin Bluetooth-kaiutin

Paino: 0,75 kg | Mitat: 209 x 74 x 77 mm (leveys x syvyys x korkeus) | Akunkesto: 13 tuntia | Langaton kantama: 30 metriä | Elementit: 2 x 40 mm yleiskaiuttimet, 1 x 53 x 135mm passiivikaiutin | NFC: Ei | Aux-liitäntä: Kyllä | Säänkestävä: Kyllä | Lataa muita laitteita USB:llä: Ei

Voimakas huoneen täyttävä soundi

Useimpia kilpailijoitaan tasapainoisempi ääni

Kankeat nappulat

Lattea yläpää

Denon Envayan uusin tulokas on järisyttävän hyvä esitys. Tämä kaiutin tarjoilee voimakasta, huoneen täyttävää soundia, joka kuulostaa useimmille erinomaiselta.

Lisäksi sillä on IP67-luokitus, eli laite on sekä pölyn- että vedenkestävä. Sen rakennekin on tankkimainen, minkä ansiosta se on yksi kestävimmistä kaiuttimista, mitä olemme koskaan kokeilleet.

Lähes virheettömästä suorituskyvystään huolimatta Envaya ei ole täydellinen – vaikka äänenlaatu on voimakas ja täyteläinen, diskantissa on puutteita. Lisäksi sivulla olevat nappulat voivat tuntua kankeilta ja hankalilta käytössä.

Nämä ovat kuitenkin loppujen lopuksi pikkujuttuja. Denon Envaya on nimittäin loistava Bluetooth-kaiutin, helposti yksi tämän vuoden parhaista julkaisuista. Kaiuttimen saa omakseen (lokakuussa 2018) suomalaisista verkkokaupoista 179 eurolla.

Lue arvostelu : Denon Envaya (DSB-250BT)