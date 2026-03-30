JBL har precis uppgraderat två av våra favorit-Bluetooth-högtalare – en är stor och kraftfull, den andra billig och portabel

JBL lanserar två nya tåliga högtalare

JBL Go 5 är en liten fickhögtalare för 600 kronor

JBL Xtreme 5 är en stor partyhögtalare för 3 700 kronor

Vi rankar JBL:s utomhushögtalare bland de bästa Bluetooth-högtalarna du kan köpa och en av våra favoriter har nu fått en uppgradering, så vi börjar med efterföljaren till JBL Go 4.

JBL Go 5 släpps med ett pris på 600 kronor och bjuder på några uppgraderingar jämfört med en av våra favoritmodeller i miniformat.

JBL har enligt uppgift förbättrat ljudet för att öka volymen och ge djupare bas än tidigare, båda med upp till 10 % enligt företaget. Den har en timme längre batteritid än sin föregångare och ett nytt EQ-läge kan ge ytterligare två timmars speltid.

JBL har också gjort det enklare att para ihop flera Go 5-högtalare. Du behöver bara trycka dem mot varandra så kan de spela i stereo, i stället för att behöva göra allt via appen.

Eftersom detta är typen av billiga högtalare som man enkelt tar med sig på utflykter, picknickar eller promenader finns det stor chans att dina vänner också har några. Snart kan ni alltså spela musik tillsammans.

Och så har vi Xtreme

Den andra nya högtalaren är JBL Xtreme 5, som är en uppgraderad version av Xtreme 4. Den kommer att släppas med ett pris på 3 700 kronor.

Xtreme 5 har också fått flera prestandaförbättringar. Den har designats om för att ge elementen bättre spelrum och har även fått högre uteffekt för att få ut mer av specifikationerna. Kanske viktigast för basälskare är att den också har en subwoofer.

Dessa förändringar gör att Xtreme 5, enligt JBL, får samma uppgraderingar som Go 5 – 10 % mer bas och 10 % högre volym. Den har också ett nytt SmartEQ-läge som identifierar vad du lyssnar på och automatiskt väljer ett passande EQ-läge, samt en sound booster som minskar distorsion vid högre volymer.

De två högtalarna lanserades tillsammans med JBL EasySing Mics, karaoke-mikrofoner som är designade för att fungera med företagets högtalare. Den inbyggda tekniken kan ta bort sången från låtar och förvandla dem till karaokeversioner direkt och batteriet räcker i upp till 10 timmar på en laddning.