Kommer din Apple Watch att kunna köra watchOS 27? Apple har slopat stödet för 6 relativt nya modeller – inklusive Ultra och SE

Ännu en WWDC innebär ännu en uppsättning nya operativsystem. Årets WWDC 2026-keynote har varit fullspäckad med avancerade AI-funktioner, med den omarbetade Siri AI i spetsen – en assistent som är tänkt att fungera i hela Apples ekosystem. Men de nya funktionerna kräver också hårdvara som klarar av att köra dem.

Eftersom Apple uppdaterar sina operativsystem varje år finns det alltid en oro bland användare av äldre modeller av de bästa iPhone-modellerna, MacBook-datorerna och förstås Apple Watch: kommer deras enheter att få den nya uppdateringen, eller är det här slutet på den officiella supporten?

Även om Apple inte nämnde något om kompatibilitet under årets keynote har företaget nu bekräftat på sin hemsida att hela sex Apple Watch-modeller som idag stöder watchOS 26 inte kommer att kunna uppdateras till watchOS 27. Den mest sannolika förklaringen är att modellerna inte klarar av de nya Siri AI-funktionerna.

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Det är dock värt att notera att Siri AI inte kommer att lanseras på iPhone och iPad inom EU, inklusive Sverige, när iOS 27 släpps. Apple har ännu inte gett någon tidsplan för när funktionerna kan bli tillgängliga här.

Här är klockorna som fortfarande kommer att få stöd när watchOS 27 lanseras senare i år:

Vilka Apple Watch-modeller får watchOS 27?

Den fullständiga listan över kompatibla modeller ser ut så här:

Apple Watch Series 10

Apple Watch Series 11

Apple Watch Ultra 2

Apple Watch Ultra 3

Apple Watch SE 3

De här modellerna får inte watchOS 27:

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Apple Watch Series 6

Apple Watch Series 7

Apple Watch Series 8

Apple Watch Series 9

Apple Watch Ultra

Apple Watch SE 2

Apple Watch Series 6, 7, 8 och 9 (där den sistnämnda bara är tre år gammal) finns inte med på Apples lista över kompatibla enheter. Användare med dessa modeller kan framöver sannolikt bara räkna med grundläggande säkerhets- och underhållsuppdateringar.

Även den första generationens Apple Watch Ultra, som bara är fyra år gammal och dessutom var en utpräglad premiummodell, samt Apple Watch SE 2 finns med bland modellerna som tappar stödet.

Det här lär bli ett hårt slag för många användare. Historiskt sett har Apple ofta erbjudit omkring sex års stöd för sina klockor – inte tre. Som jämförelse stödde watchOS 26 fortfarande Apple Watch Series 6, som ursprungligen lanserades 2020.

Ägare av den första Apple Watch Ultra lär också bli rejält upprörda. Att betala runt 10 000 kronor för en klocka som bara får fyra års stora uppdateringar kommer av många att uppfattas som ett aggressivt drag från Apple och kan få vissa användare att se sig om efter alternativ från exempelvis Garmin.

Efter en WWDC-presentation som bjöd på många spännande AI-nyheter riskerar den här informationen att lämna en bitter eftersmak.

Alla kärnfunktioner i ovanstående klockor kommer fortsatt att fungera, men användarna kan stöta på problem i takt med att enheterna blir äldre. Exempelvis kan det bli omöjligt att uppdatera appar som kräver de senaste mjukvarufunktionerna.

Det innebär också att Apple Watch Series 10 nu blir den äldsta Apple Watch-modellen som får nya versioner av watchOS.

Så laddar du ner watchOS 27-betan

Om du har en Apple Watch som stöds och inte vill vänta till september för att testa alla nya funktioner kan du anmäla dig till Apples betaprogram för att prova den senaste versionen av operativsystemet i förväg.

För att göra det behöver du registrera dig i Apples betaprogram. Du kan antingen gå med via Apples utvecklarportal för att få tillgång till utvecklarbetan, eller vänta till nästa månad då den publika betan väntas lanseras, vilket är det alternativ de flesta användare sannolikt bör välja.

Kom ihåg att alltid säkerhetskopiera dina enheter innan du installerar betamjukvara.

På din iPhone går du till Inställningar > Allmänt > Programuppdatering > Betauppdateringar och installerar uppdateringen när den blir tillgänglig.

När den väl är installerad kan du öppna Watch-appen på din iPhone och följa en liknande väg:

Min klocka > Allmänt > Programuppdatering > Betauppdateringar.

Ange din lösenkod och sedan är det bara att sätta igång.