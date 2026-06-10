Vil dit Apple Watch kunne køre watchOS 27? Seks relativt nye Apple Watch-modeller bliver snydt for watchOS 27 – her er hele listen

Endnu en WWDC betyder endnu en række nye operativsystemer. Årets WWDC 2026-keynote har været spækket med avancerede AI-funktioner, med den omarbejdede Siri AI i spidsen – en assistent, der er tænkt til at fungere i hele Apples økosystem. Men de nye funktioner kræver også hardware, der kan køre dem.

Da Apple opdaterer sine operativsystemer hvert år, er der altid en bekymring blandt brugere af ældre modeller af de bedste iPhone-modeller, MacBook-computere og selvfølgelig Apple Watch: vil deres enheder få den nye opdatering, eller er dette slutningen på den officielle support?

Selvom Apple ikke nævnte noget om kompatibilitet under årets keynote, har virksomheden nu bekræftet på sin hjemmeside, at hele seks Apple Watch-modeller, der i dag understøtter watchOS 26, ikke vil kunne opdateres til watchOS 27. Den mest sandsynlige forklaring er, at modellerne ikke kan håndtere de nye Siri AI-funktioner.

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Siri AI lanceres ikke i EU – heller ikke i Danmark – når iOS 27 udkommer. Apple har endnu ikke oplyst, hvornår funktionerne bliver tilgængelige her.

Her er de ure, der stadig vil få support, når watchOS 27 lanceres senere på året:

Hvilke Apple Watch-modeller får watchOS 27?

Den fulde liste over kompatible modeller ser således ud:

Apple Watch Series 10

Apple Watch Series 11

Apple Watch Ultra 2

Apple Watch Ultra 3

Apple Watch SE 3

Disse modeller får ikke watchOS 27:

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Apple Watch Series 6

Apple Watch Series 7

Apple Watch Series 8

Apple Watch Series 9

Apple Watch Ultra

Apple Watch SE 2

Apple Watch Series 6, 7, 8 og 9 (hvor den sidstnævnte kun er tre år gammel) er ikke med på Apples liste over kompatible enheder. Brugere med disse modeller kan fremover sandsynligvis kun forvente grundlæggende sikkerheds- og vedligeholdelsesopdateringer.

Også første generation af Apple Watch Ultra, som kun er fire år gammel og desuden var en udpræget premium-model, samt Apple Watch SE 2 er blandt de modeller, der mister supporten.

Det er sandsynligvis et hårdt slag for mange brugere. Historisk set har Apple ofte tilbudt omkring seks års support til sine ure – ikke tre. Til sammenligning understøttede watchOS 26 stadig Apple Watch Series 6, som oprindeligt blev lanceret i 2020.

Ejere af det første Apple Watch Ultra vil sandsynligvis også blive ret irriterede. At betale omkring 7.500 kroner for et ur, der så kun får fire års større opdateringer, vil af mange blive opfattet som et aggressivt træk fra Apple og kan få visse brugere til at se sig om efter alternativer fra eksempelvis Garmin.

Alle kernefunktioner i ovenstående ure vil fortsat fungere, men brugerne kan løbe ind i problemer, efterhånden som enhederne bliver ældre. For eksempel kan det blive umuligt at opdatere apps, der kræver de nyeste softwarefunktioner.

Det betyder også, at Apple Watch Series 10 nu bliver den ældste Apple Watch-model, der får nye versioner af watchOS.

Sådan downloader du watchOS 27-betaversionen

Hvis du har et kompatibelt Apple Watch og ikke vil vente til september for at afprøve alle de nye funktioner, kan du tilmelde dig Apples betaprogram for at prøve den nyeste version af operativsystemet på forhånd.

For at gøre det, skal du tilmelde dig Apples betaprogram. Du kan enten tilmelde dig via Apples udviklerportal for at få adgang til udviklerbetaversionen, eller vente til næste måned, hvor den offentlige betaversion forventes at blive lanceret, hvilket er den mulighed, de fleste brugere sandsynligvis bør vælge.

Husk altid at sikkerhedskopiere dine enheder, før du installerer betasoftware.

På din iPhone skal du gå til Indstillinger > Generelt > Softwareopdatering > Betaversioner og installere opdateringen, når den bliver tilgængelig.

Når den er installeret, kan du åbne Watch-appen på din iPhone og følge en lignende vej:

Min ur > Generelt > Softwareopdatering > Betaversioner.

Indtast din adgangskode, og så er du klar til at komme i gang.