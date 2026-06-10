Vil din Apple Watch din kunne kjøre watchOS 27? Apple har sluttet å støtte seks relativt nye modeller – inkludert Ultra og SE

Enda et WWDC betyr nye operativsystemer. Hovedinnlegget under årets WWDC 2026 var fullpakket med avanserte AI-funksjoner, anført av den fornyede Siri AI – en assistent som er ment å fungere på tvers av hele Apples økosystem. Men disse nye funksjonene krever også maskinvare som kan kjøre dem.

Ettersom Apple oppdaterer operativsystemene sine hvert år, er det alltid en bekymring blant brukere av eldre modeller av de beste iPhonene, MacBookene og selvfølgelig Apple Watch: vil enhetene deres få den nye oppdateringen, eller er dette slutten på offisiell støtte?

Selv om Apple ikke nevnte noe om kompatibilitet under årets hovedinnlegg, har selskapet nå bekreftet på nettstedet sitt at hele seks Apple Watch-modeller som for øyeblikket støtter watchOS 26, ikke vil kunne oppdateres til watchOS 27. Den mest sannsynlige forklaringen er at modellene ikke kan håndtere de nye Siri AI-funksjonene.

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Det er imidlertid verdt å merke seg at Siri AI ikke vil bli lansert på iPhone og iPad i EU, og heller ikke i Norge, når iOS 27 slippes. Apple har ennå ikke gitt en tidslinje for når funksjonene kan bli tilgjengelige her. Her er klokkene som fortsatt vil bli støttet når watchOS 27 lanseres senere i år:

Hvilke Apple Watch-modeller får watchOS 27?

Den fullstendige listen over kompatible modeller ser slik ut:

Apple Watch Series 10

Apple Watch Series 11

Apple Watch Ultra 2

Apple Watch Ultra 3

Apple Watch SE 3

Disse modellene får ikke watchOS 27:

Apple Watch Series 6

Apple Watch Series 7

Apple Watch Series 8

Apple Watch Series 9

Apple Watch Ultra

Apple Watch SE 2

Apple Watch Series 6, 7, 8 og 9 (sistnevnte er bare tre år gammel) står ikke på Apples liste over kompatible enheter. Brukere med disse modellene vil sannsynligvis bare motta grunnleggende sikkerhets- og vedlikeholdsoppdateringer fremover.

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Også den første generasjonen av Apple Watch Ultra, som bare er fire år gammel og også var en utpreget premiummodell, samt Apple Watch SE 2, er også blant modellene som vil miste støtte.

Dette vil sannsynligvis være skuffende for mange brukere. Historisk sett har Apple ofte tilbudt rundt seks års støtte for klokkene sine – ikke tre. Til sammenligning støttet watchOS 26 fortsatt Apple Watch Series 6, som ble lansert i 2020.

Eiere av den første Apple Watch Ultra vil også være ganske opprørte. Å ha betalt rundt 10 000 kroner for en klokke som bare får fire år med store oppdateringer, vil av mange bli oppfattet som et aggressivt trekk fra Apple og kan føre til at noen brukere ser etter alternativer fra for eksempel Garmin.

Etter en WWDC-presentasjon som bød på mange spennende AI-nyheter, risikerer denne informasjonen å etterlate en bitter ettersmak. Alle kjernefunksjonene til klokkene ovenfor vil fortsette å virke, men brukere kan støte på problemer etter hvert som enhetene blir eldre. For eksempel kan det bli umulig å oppdatere apper som krever de nyeste programvarefunksjonene.

Dette betyr også at Apple Watch Series 10 nå vil være den eldste Apple Watch-modellen som mottar nye versjoner av watchOS.

Slik laster du ned betaversjonen av watchOS 27

Hvis du har en støttet Apple Watch og ikke vil vente til september med å prøve ut alle de nye funksjonene, kan du registrere deg for Apples betaprogram for å prøve ut den nyeste versjonen av operativsystemet tidlig.

For å gjøre det må du registrere deg i Apples betaprogram. Du kan enten bli med via Apples utviklerportal for å få tilgang til utviklerbetaen, eller vente til neste måned når den offentlige betaen forventes å lanseres, som er alternativet de fleste brukere sannsynligvis vil velge.

Husk å alltid sikkerhetskopiere enhetene dine før du installerer betaprogramvare.

På iPhonen din går du til Innstillinger > Generelt > Oppdatering > Betaoppdateringer og installerer oppdateringen når den blir tilgjengelig.

Når den er installert, kan du åpne Watch-appen på iPhonen din og følge en lignende bane:

Min klokke > Generelt > Oppdatering > Betaoppdateringer.

Skriv inn passordet ditt, så er du klar.