Se upp, Apple – Nvidia har precis presenterat sitt Arm-baserade RTX Spark-"superchip" som ska utmana M5

Nvidia har presenterat sitt nya Arm-baserade RTX Spark-chip under Computex 2026

Chippet kombinerar CPU och GPU och riktar sig främst till kreatörer

Satsningen kan bli ett allvarligt hot mot Apple, Qualcomm, Intel och AMD

Nvidia har presenterat sitt nya Arm-baserade laptopchip RTX Spark under Computex 2026 och skickar därmed en tydlig signal till Apple, som haft enorma framgångar med sina egna Arm-baserade M-chip, samt till Qualcomm, Intel och AMD.

Nvidia har traditionellt förknippats med grafikkort och AI, men lanseringen av RTX Spark (som kommer att driva framtida Windows 11-datorer) kan visa sig bli en verklig omvälvning för laptopmarknaden.

Även om antalet Windows 11-datorer med Arm-chip har vuxit de senaste åren, främst tack vare Qualcomm, är det något helt annat när ett av världens största teknikföretag kliver in på marknaden. Som Nvidia själva uttryckte det inför presentationen, tillsammans med Microsoft och Arm, har en "ny era för datorer" inletts.

Trots ett nära samarbete mellan Microsoft och Qualcomm kring Arm-baserade Windows-datorer har de ännu inte lyckats matcha Apples framgångar med Mac-serien. Apple övergav Intel-processorer 2020 till förmån för sina egna M-chip, och den senaste generationen med M5 fortsätter att vara mycket populär.

Nvidias inträde på marknaden för laptopprocessorer kan därför bli en av de största förändringarna vi sett på flera år – och timingen kunde knappast vara bättre.

Hög prestandanivå

Nvidia RTX Spark är utrustat med 20 processorkärnor och 6 144 CUDA-kärnor baserade på företagets Blackwell-arkitektur. Processordelen har utvecklats gemensamt av Nvidia och MediaTek.

Enligt representanter från MSI, som blir en av de första tillverkarna att lansera en dator med RTX Spark, ska den integrerade grafikdelen erbjuda prestanda i nivå med ett Nvidia GeForce RTX 5070.

Det är en spännande utveckling som på sikt kan bana väg för betydligt tunnare och lättare gamingdatorer. Inledningsvis riktar sig dock RTX Spark-baserade datorer främst till kreatörer snarare än spelare.

Anledningen är att RTX Spark fortfarande bygger på Arm-arkitektur. Stöd för PC-spel som körs direkt på Arm är fortfarande begränsat och många spel kräver ett kompatibilitetslager som Microsofts Prism. Även om det gör det möjligt att köra spel utvecklade för Intel- och AMD-processorer påverkas prestandan ofta negativt.

Istället kommer RTX Spark-datorerna främst att rikta sig till kreatörer och produktivitetsanvändare. Bland tillverkarna som redan planerar modeller baserade på chippet finns Dell, MSI och Lenovo.

Rykten pekar på att RTX Spark får ett TDP-värde på mellan 45 och 80 watt. Eftersom samma krets innehåller både processor och grafikdel finns det vissa frågetecken kring hur väl chippet kommer att prestera i ren gaming jämfört med mer traditionella lösningar.

Mycket kommer därför att avgöras av hur energieffektivt Nvidia lyckats göra plattformen.

RTX Spark kommer dessutom att stödja upp till 128 GB LPDDR5X-minne och kan dra nytta av flera av Nvidias speltekniker, däribland DLSS-uppskalning, ray tracing och G-Sync.

Om Nvidia lyckas leverera den prestanda företaget utlovar kan RTX Spark bli det första verkligt seriösa försöket att utmana Apples dominans inom Arm-baserade premiumdatorer – samtidigt som Qualcomm får en ny, mycket tung konkurrent att tampas med.

Men vad hände med ryktade Nvidia N1?

Rykten inför Computex gjorde gällande att Nvidia även skulle presentera ett mer strömsnålt chip, med konfigurationer på antingen 12 kärnor (2 560 CUDA-kärnor) eller 10 kärnor (2 048 CUDA-kärnor) och stöd för upp till 64 GB LPDDR5X-minne.

Någon sådan produkt visades dock aldrig upp under företagets keynote-presentation.

Laptoptillverkarna hakar på

Nvidias VD Jensen Huang visade även upp flera RTX Spark-drivna datorer på scenen från tillverkare som MSI, Lenovo och andra stora PC-märken, med löftet att de ska lanseras under hösten. Det innebär sannolikt att vi inte får se några modeller före september.

Datorerna kommer att fokusera på tunna och lätta konstruktioner, där vissa modeller dessutom utrustas med tandem-OLED-skärmar och stöd för G-Sync.

Det här kommer dock att vara premiumdatorer, vilket också är min största farhåga. Hur mycket kommer egentligen RTX Spark-baserade datorer att kosta?

Nvidia har ännu inte avslöjat några priser, men det finns en risk att modellerna blir väldigt dyra. Det skulle kunna begränsa deras attraktionskraft och popularitet, och vi hoppas verkligen att vi inte får en upprepning av de första generationerna av Windows on Arm-datorer, som ofta kostade betydligt mer än vad många var beredda att betala. Om de här datorerna blir dyrare än MacBook-modeller utrustade med Apples M5 Max-chip kan Nvidia få det svårt.

Tiden får helt enkelt utvisa hur oroliga Apple egentligen behöver vara över RTX Spark.

Här är alla RTX Spark-datorer som hittills har presenterats:

Asus ProArt P14

Asus ProArt P16

Dell XPS 16

HP OmniBook X 14

HP OmniBook Ultra 16

Lenovo Yoga Pro 9n

Microsoft Surface Laptop Ultra

MSI Prestige N16 Flip AI+

Jensen Huang kommer dessutom att dela scen med Microsofts VD Satya Nadella under Build 2026 den 2 juni, där han väntas gå in på fler detaljer kring RTX Spark-plattformen.