Vill du veta vilken LG OLED-TV från 2025 du ska köpa? Jag testade tre modeller sida vid sida – och det finns en tydlig vinnare

LG:s OLED-TV-apparater har konsekvent varit bland de mest populära och bäst presterande TV-modellerna de senaste åren. De kombinerar ett komplett utbud av smarta funktioner och spelstöd med utmärkt bildkvalitet, ofta till ett lägre pris än LG:s OLED-konkurrenter.

LG:s OLED-sortiment har imponerat på mig under hela 2025. Jag gav LG C5 fem stjärnor och den något billigare LG B5 fyra och en halv stjärna. LG G5 fick under tiden fem stjärnor av TechRadars andra TV-skribent Al Griffin.

Som TechRadars huvudsakliga TV-testare har jag haft turen att testa de flesta av 2025 års bästa TV-apparater och även gjort jämförande tester av de bästa OLED-TV-apparaterna. Jag ställde fyra flaggskeppsmodeller från LG, Samsung, Sony och Panasonic sida vid sida. Jag har också jämfört LG C5 mot LG B5 och testat LG G5 sida vid sida med B5.

Men under alla dessa jämförande tester har jag aldrig placerat alla tre av LG:s OLED-modeller bredvid varandra med samma innehåll – förrän nu.

Ljusstyrka

LG G5 (vänster) har den högsta ljusstyrkan och ser bäst ut i ljusa eller vita scener jämfört med LG C5 (mitten) och LG B5 (höger). (Image credit: Future)

Den största skillnaden mellan LG:s tre OLED-modeller är ljusstyrkan. När vi mätte dem uppnådde G5 en maximal ljusstyrka på 2 268 nits, C5 nådde 1 180 nits och B5 688 nits. Inte oväntat hade G5 de starkaste högdagrarna i mina jämförande tester, och ljusa scener, som snölandskap, såg mest slående ut på G5. C5 hade fortfarande bra tryck i bilden, medan B5 såg märkbart mörkare ut i jämförelse.

G5 hade även högst uppmätt helskärmsljusstyrka med 331 nits, jämfört med 199 nits för C5 och 172 nits för B5. Därför såg innehåll som sport, där helskärmsljusstyrka är viktig, mest slagkraftigt ut på G5, även om C5 och B5 låg närmare varandra än väntat. Trots skillnaderna i ljusstyrka hade alla tre problem med spegelliknande reflektioner på grund av sina blanka skärmar, vilket är värt att tänka på om du tittar i ett ljust rum.

Färg

Image 1 of 2 Alla tre LG OLED-skärmar har fantastisk färg, som visas i The Sound of Music (1), men de har också skillnader, som visas i The Mask (2). (Image credit: 20th Century Studios / Future) (Image credit: New Line Cinema / Arrow Video / Future )

Färgåtergivningen är utmärkt på alla tre OLED-TV-apparater. När jag tittade på The Sound of Music stack scenerna på marknaden med röda och gula frukter och grönsaker ut på samtliga skärmar. G5 hade de rikaste och mest djärva färgerna, men förvånande nog var C5 väldigt nära. Den var nästan lika livfull som G5, både när det gäller röda och gula toner och det gröna gräset i fälten och träden genom filmen. B5:s färger var inte riktigt lika livliga, men såg fortfarande korrekta och kraftfulla ut.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

När jag bytte till The Mask hade G5 återigen mest tryck i bilden. Den gula kostymen såg ljusast och mest färgstark ut på G5, men även här levererade C5 rika men naturliga färger som stod sig mycket väl. B5 hade återigen bra färger, men de saknade det där extra trycket som de andra två hade.

När det gäller färgprecision hade G5 och C5 de mest naturliga färgerna, med hudtoner som konsekvent såg verklighetstrogna ut. Jag upplevde att B5 generellt hade bra precision, men att det fanns en grön ton som påverkade vissa scener, till exempel i inledningen av The Sound of Music. G5 och C5 återgav tydligt olika nyanser av grönt och brunt i gräset, medan gräset på B5 såg mer enhetligt grönt ut.

Kontrast och tittande i mörkt rum

Jag tyckte att G5 (vänster) faktiskt höjde svärtorna när jag tittade på The Batman, medan C5 (mitten) hade de mest exakta svärtorna. (Image credit: Warner Bros. / Future)

Alla tre LG OLED-TV-apparater levererade kraftfull kontrast med djupa, kolsvarta svärtor i högkontrastscener, som lampor mot mörka väggar och korridorer i Dark City. G5 hade den starkaste kontrasten tack vare sin högre toppljusstyrka, men både C5 och B5 låg inte långt efter.

The Batman, med sin generellt låga ljusstyrka, blev ett intressant test i mörkt rum. När Batman utforskade brottsplatsen i borgmästare Mitchells hus noterade jag att de djupa svärtorna drog mer åt grått på G5, medan de såg mer korrekta ut på C5 och B5. Av de tre upplevde jag att C5 var mest träffsäker och återgav högkontrastscener på det sätt jag förväntar mig.

Gamingfunktioner

(Image credit: Future)

Alla tre LG OLED-TV-apparater har en självklar plats på TechRadars lista över bästa TV-apparater för gaming. Samtliga har fyra HDMI-portar och stöd för 4K 120 Hz, upp till 144 Hz på C5 och 165 Hz på G5, samt AMD FreeSync, Nvidia G-Sync, HGiG, ALLM och Dolby Vision. Alla har också en uppmätt input lag på 9,2 ms och inkluderar LG:s Game Optimizer med anpassningsbara spelinställningar. Jag testade Battlefield V på alla tre och det flöt på utan problem.

Alla tre modellerna kör webOS 25 med dess uppsättning AI-funktioner, som AI Concierge och AI Search för innehållsrekommendationer. De har också stöd för den nya AI Sound Wizard, som låter dig skapa en anpassad ljudprofil via instruktioner, på samma sätt som AI Picture Wizard. Med sin mer avancerade Alpha 11-processor erbjuder G5 dock fler AI-förbättringar, inklusive Brightness Booster Ultimate och full 11.1.2-kanalig uppmixning i AI Sound Pro-läget, vilket jag till slut använde. C5 och B5 har också AI-förbättringar, men B5 saknar AI Sound Pro.

G5 och C5 drar tydlig nytta av AI Sound Pro, som gav bättre precision och inlevelse under mina tester, särskilt under Batmobile-jakten i The Batman. Ljudet i B5 är en svag punkt, och även om det duger för vardagstittande matchar det inte bildkvaliteten när det gäller film.

Vilken LG OLED-TV ska du köpa?

(Image credit: Future)

Vilken LG OLED som passar dig bäst beror på din budget, men du lär inte bli besviken på någon av dem. För min del är dock LG C5 det bästa helhetsvalet. Den har bra ljusstyrka, mer än tillräckligt med smarta funktioner och spelstöd, samt en bildkvalitet som ligger mycket nära G5.

För 55-tumsversionerna får du räkna med priser på omkring 29 990 kronor för G5, runt 24 990 kronor för C5 och 22 990 kronor för B5. Om du letar efter bäst valuta för pengarna av dessa tre är det C5 som gäller.