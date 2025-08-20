Samsung Galaxy Buds 3 FE lanseres med sanntidsoversettelse, Buds 3 Pro-design og den lengste batteritiden av alle Galaxy Buds

AI med Gemini inkludert stemmeaktivering, pluss sanntidsoversettelse

Den beste batteritiden av alle Galaxy Buds

Buds 3 Pro-design og kontroller, inkludert knipe- og sveipebevegelser

Dette er ikke en lekkasje! Samsung Galaxy Buds 3 FE er endelig her.

Veien dit har imidlertid ikke vært enkel: øreproppene ble oppdaget 12. juni, lekket 22. juli, lansert for tidlig av Samsungs Panama-avdeling 7. august, og nå har de blitt offisielt lansert av Samsung.

Men hva er nytt? Det første man må merke seg er faktisk noe som ikke er nytt, nemlig øreproppenes sterke likhet med flaggskipet Buds 3 Pro. Det er ikke bare designet vi snakker om: du får også Buds 3 Pros kontrollfunksjoner, inkludert klype- og sveipebevegelser (ja, du kan sveipe på stilken for å justere volumet).

Dessuten er Buds 3 FE IP54-klassifisert for støv-, svette- og vannmotstand, som er en høy vurdering for ørepropper og noe vi veldig liker å se.

Noe annet vi liker å se? Den lengste batteritiden hittil for Galaxy Buds, med opptil 8,5 timer kontinuerlig lytting i øreproppene (eller 6 timer med ANC på), eller 30 timer totalt med ladeetuiet (24 timer med ANC på).

Når det gjelder ANC, lover Samsung forbedret støyreduksjon og samtalekvalitet takket være en serie med seks mikrofoner, med én mikrofon i hver ørepropp plassert i stilken, nærmere munnen for klarere stemmeopptak.

Selv om øreproppene fortsatt har en enkelt dynamisk driver under panseret – som også inneholder en Bluetooth 5.4-brikke med SSC (Samsung Seamless Codec) og støtte for AAC og SBC – er den litt større denne gangen for å gi mer oppslukende lyd.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Galaxy x Gemini-funksjoner

(Image credit: Samsung)

Hva med AI? I likhet med sine Pro-søsken har Galaxy Buds 3 FE Google Gemini, inkludert stemmeaktivering, pluss sanntidsoversettelse rett i øreproppene via Samsung Interpreter-appen – alt en del av Galaxy AI-pakken.

For å avklare (hvis du ikke er kjent med denne typen Samsung-møter-Google-teknologi ennå): dette betyr at du får tilgang til Google Gemini for samtalebasert AI-assistanse, men med Galaxy AI Interpreter-appen kan du også bruke sanntidsoversettelse rett i øreproppene eller Live Translate for å oversette telefonsamtaler mens de pågår.

Som alltid med Samsung fungerer Buds 3 FE sømløst med Samsung TV, nettbrett, PC eller telefon, med Auto Switch for enkel enhetsbytte – og som forventet er Finn mine ørepropper-funksjonen her, slik at du kan få dem til å pipe hvis du mister en.

Samsung Galaxy Buds 3 FE kommer i to utførelser – svart og grå – med en matt tofarget finish.

Vi kan ikke si noe om lyden ennå, men hvis disse «Fan Edition»-hodetelefonene lever opp til hypen i testing, kan vår kjøpeguide for de beste øreproppene godt få en ny utfordrer ... så følg med.

Galaxy Buds 3 FE vil være tilgjengelige fra 25. august med en pris på 1790 kroner.