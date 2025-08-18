Los Samsung Galaxy Buds 3 FE llegan con traducción en tiempo real, el diseño de los Buds 3 Pro y la mayor duración de batería de todos los Galaxy Buds

IA con Gemini, que incluye activación por voz y traducción en tiempo real.

La mejor duración de batería de todos los Galaxy Buds.

Aspecto y controles de los Buds 3 Pro, incluidos los gestos de pellizcar y deslizar.

¡Atención! No se trata de una filtración, no es rumor ni otro descuido de la marca: los nuevos Samsung Galaxy Buds 3 FE (o Buds3 FE, como Samsung los nombra) llegaron oficialmente.

El camino no fue sencillo: se dejaron ver el 12 de junio, se filtraron el 22 de julio, luego la filial de Samsung en Panamá los lanzó por error el 7 de agosto, pero ahora sí, están oficialmente anunciados por la marca.

¿Qué hay de nuevo?

Lo primero que hay que señalar es, en realidad, algo que no es nuevo: su gran parecido con los Buds 3 Pro, el modelo insignia. Y no es solo cuestión de apariencia: también incluyen sus funciones de control, como gestos de presión y deslizamiento (sí, puedes deslizar en la “hoja” para ajustar el volumen).

Además, los Buds 3 FE cuentan con certificación IP54 contra polvo, sudor y agua, una calificación bastante alta para audífonos, y algo que me encanta ver.

¿Otra cosa que me encanta? La mayor duración de batería citada en unos Galaxy Buds hasta ahora: hasta 8.5 horas de escucha ininterrumpida en los auriculares (o 6 horas con ANC activado), y hasta 30 horas incluyendo la recarga con el estuche (24 horas con ANC activado).

En cuanto al ANC, Samsung promete una mejor cancelación de ruido y calidad de llamadas gracias a su matriz de seis micrófonos, ya que uno en cada auricular se ha reubicado en la “hoja”, más cerca de la boca, para captar mejor la voz.

Y aunque los Buds todavía integran un driver dinámico único bajo la carcasa —que también aloja un chipset Bluetooth 5.4 con SSC (Samsung Seamless Codec) además de soporte para AAC y SBC—, esta vez es un poco más grande para ofrecer un audio más envolvente.

Pero entremos en detalles: ¿qué hay de la IA? Al igual que sus hermanos Pro, los Galaxy Buds 3 FE cuentan con Google Gemini, que incluye activación por voz, además de traducción en tiempo real a través de la aplicación Samsung Interpreter, todo ello como parte del paquete Galaxy AI.

Para aclarar (en caso de que aún no estés familiarizado con este tipo de tecnología que combina Samsung y Google), eso significa que podrás acceder a Google Gemini para obtener asistencia de IA conversacional, pero con la aplicación Galaxy AI Interpreter también podrás utilizar el intérprete en tiempo real a través de los audífonos o Live Translate para traducir llamadas telefónicas mientras se realizan.

Por supuesto, se trata de Samsung, por lo que los Buds 3 FE funcionarán a la perfección con tu televisor, tableta, PC o teléfono Samsung, con Auto Switch para cambiar de dispositivo fácilmente, y como era de esperar, la función Find My earbuds está aquí, para que puedas hacer que los audífonos emitan un «pitido» si pierdes uno.

Los Samsung Galaxy Buds 3 FE están disponibles en dos acabados, negro y gris, con un acabado mate de dos tonos.

Aún no podemos dar fe del sonido, pero si estos audífonos «Fan Edition» están a la altura de las expectativas en las pruebas, nuestra mejor guía de compra de audífonos podría tener un nuevo competidor... Estén atentos a este espacio.

Los Galaxy Buds 3 FE saldrán a la venta en Estados Unidos el 4 de septiembre en la página oficial de Samsung, así como en tiendas seleccionadas, a un precio de 149,99 dólares, lo que equivale a unos 110 libras esterlinas o 230 dólares australianos, aunque los precios oficiales para estas regiones aún no se han confirmado.