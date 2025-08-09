Samsung ha confirmado más detalles sobre el calendario de One UI 8

Los teléfonos Galaxy S25 recibirán una actualización completa en septiembre

One UI 8 Watch llegará a los relojes más antiguos a finales de año

Como sabemos, los nuevos Samsung Galaxy Z Fold 7 y Galaxy Z Flip 7 llegaron con One UI 8 (basado en Android 16) preinstalado, sin embargo, los smartphones más "viejos" tendrán que esperar, aunque no será mucho, ya que Samsung confirmó que la serie Galaxy S25 recibirá la actualización en septiembre.

Samsung confirmó la noticia en un comunicado de prensa, en el que también anunció que el programa beta de One UI 8 en curso se ampliará al Galaxy S24, Galaxy Z Fold 6 y Galaxy Z Flip 6 la próxima semana, antes de llegar a más dispositivos el mes que viene.

La fase de pruebas de One UI 8 comenzó en mayo, poco después de la presentación oficial de One UI 7. Samsung está claramente interesada en ponerse al día con el calendario de lanzamiento de Android de Google, que se ha adelantado aún más este año.

Entre las características que trae consigo la actualización de software se encuentran mejoras en el audio Bluetooth (que permiten múltiples conexiones simultáneas), opciones de uso compartido mejoradas, más capacidades para la barra Now Bar y mejoras en la seguridad del dispositivo.

Atentos a esto

El Samsung Galaxy Watch 8 viene con One UI 8 Watch. (Image credit: Samsung)

One UI 8 vendrá acompañado en algún momento por la actualización One UI 8 Watch para los mejores relojes Samsung, pero parece que la espera será un poco más larga, ya que llegará «a finales de año», según Samsung.

Ya puedes tener One UI 8 Watch en tu muñeca, pero solo en algunos modelos seleccionados: el nuevo Galaxy Watch 8 o Galaxy Watch 8 Classic, el renovado Galaxy Watch Ultra para 2025 o el Galaxy Watch Ultra original lanzado en 2024.

Al igual que en el caso de los teléfonos y su actualización de software, también hay una versión beta disponible para los relojes, pero en el momento de escribir este artículo solo está disponible para la serie Samsung Galaxy Watch 7 y solo si te encuentras en Estados Unidos o en Corea del Sur, el país de origen de Samsung.

One UI 8 Watch trae consigo una selección de útiles mejoras, entre las que se incluyen nuevas herramientas para monitorizar el sueño y mejorar tus carreras, así como mediciones de antioxidantes. También podrían estar en camino más mejoras, como Gemini AI.