Samsung bekräftar att Galaxy S25 får One UI 8 i september – men Galaxy Watch-ägare får vänta längre
Här är det senaste.
- Samsung har avslöjat fler detaljer om lanseringsplanen för One UI 8
- Galaxy S25-serien får uppdateringen i september
- One UI 8 Watch når äldre klockor senare under året
Samsung Galaxy Z Fold 7 och Galaxy Z Flip 7 lanserades med One UI 8 (baserat på Android 16) förinstallerat och nu är det klart att äldre telefoner inte ligger långt efter. Enligt ett pressmeddelande från Samsung kommer Galaxy S25-serien att få mjukvaruuppdateringen i september.
Samtidigt meddelade Samsung att det pågående betaprogrammet för One UI 8 kommer att utökas till Galaxy S24, Galaxy Z Fold 6 och Galaxy Z Flip 6 nästa vecka, och därefter till fler enheter under nästa månad.
Testfasen för One UI 8 startade redan i maj – alltså kort efter den officiella lanseringen av One UI 7. Samsung verkar angelägna om att komma ikapp Googles Android-släpp.
Bland nyheterna i uppdateringen finns förbättrat stöd för Bluetooth-ljud (med möjlighet att ha flera anslutningar samtidigt), bättre delningsfunktioner, fler funktioner för Now Bar samt förbättrad säkerhet direkt i enheten.
Klockorna får vänta
One UI 8 kommer så småningom också till Samsung-klockor i form av One UI 8 Watch, men där ser väntetiden ut att bli längre – uppdateringen kommer “senare i år”, enligt Samsung.
Det går redan nu att få One UI 8 Watch – men endast på ett fåtal modeller: den helt nya Galaxy Watch 8 och Galaxy Watch 8 Classic, den uppdaterade Galaxy Watch Ultra för 2025 samt den första Galaxy Watch Ultra från 2024.
Precis som för telefonerna finns även en betaversion för klockor – men i skrivande stund gäller det enbart Galaxy Watch 7-serien, och bara för användare i USA eller Sydkorea.
One UI 8 Watch innehåller en rad användbara uppdateringar, däribland nya verktyg för sömnövervakning, förbättrad löpningsträning och mätning av antioxidanter. Ytterligare funktioner, som Gemini AI, kan också vara på väg.
Amanda Westberg har varit en del av TechRadar-projektet sedan starten 2018 och sitter nu på rollen som chefsredaktör för TechRadar i Norden. Under sin tid på hemsidan har hon hunnit skriva tusentals artiklar och håller noggrann koll på teknikvärlden och dess trender. Som en gamer och träningsentusiast har hon en förkärlek för allt gaming- och fitnessrelaterat, där bland annat smartklockor är en favoritkategori att skriva om.
- David NieldFreelance Contributor