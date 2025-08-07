Samsung bekräftar att Galaxy S25 får One UI 8 i september – men Galaxy Watch-ägare får vänta längre

Samsung har avslöjat fler detaljer om lanseringsplanen för One UI 8

Galaxy S25-serien får uppdateringen i september

One UI 8 Watch når äldre klockor senare under året

Samsung Galaxy Z Fold 7 och Galaxy Z Flip 7 lanserades med One UI 8 (baserat på Android 16) förinstallerat och nu är det klart att äldre telefoner inte ligger långt efter. Enligt ett pressmeddelande från Samsung kommer Galaxy S25-serien att få mjukvaruuppdateringen i september.

Samtidigt meddelade Samsung att det pågående betaprogrammet för One UI 8 kommer att utökas till Galaxy S24, Galaxy Z Fold 6 och Galaxy Z Flip 6 nästa vecka, och därefter till fler enheter under nästa månad.

Testfasen för One UI 8 startade redan i maj – alltså kort efter den officiella lanseringen av One UI 7. Samsung verkar angelägna om att komma ikapp Googles Android-släpp.

Bland nyheterna i uppdateringen finns förbättrat stöd för Bluetooth-ljud (med möjlighet att ha flera anslutningar samtidigt), bättre delningsfunktioner, fler funktioner för Now Bar samt förbättrad säkerhet direkt i enheten.

Klockorna får vänta

Samsung Galaxy Watch 8 kör One UI 8 Watch. (Image credit: Samsung)

One UI 8 kommer så småningom också till Samsung-klockor i form av One UI 8 Watch, men där ser väntetiden ut att bli längre – uppdateringen kommer “senare i år”, enligt Samsung.

Det går redan nu att få One UI 8 Watch – men endast på ett fåtal modeller: den helt nya Galaxy Watch 8 och Galaxy Watch 8 Classic, den uppdaterade Galaxy Watch Ultra för 2025 samt den första Galaxy Watch Ultra från 2024.

Precis som för telefonerna finns även en betaversion för klockor – men i skrivande stund gäller det enbart Galaxy Watch 7-serien, och bara för användare i USA eller Sydkorea.

One UI 8 Watch innehåller en rad användbara uppdateringar, däribland nya verktyg för sömnövervakning, förbättrad löpningsträning och mätning av antioxidanter. Ytterligare funktioner, som Gemini AI, kan också vara på väg.