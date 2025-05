3 av de mest spännande nya funktionerna som är på väg till din Galaxy Watch med uppdateringen One UI 8 Watch

Tre nya Galaxy Watch-funktioner med One UI 8 Watch har läckt

De inkluderar Gemini AI, en genvägsapp och One UI 7:s Now Bar

Galaxy Watch hoppar över One UI Watch 7 för att synka namnschemat med telefonerna

Samsung Galaxy Watch kommer att få en rejäl uppgradering med One UI 8 Watch – som kan släppas redan i juni eller juli – och bland de nya funktionerna märks Google Gemini, en app för genvägar och Samsungs Now Bar.

Efter rapporter om att Samsung hoppar över One UI Watch 7 och istället kör direkt på One UI Watch 8 – för att synkronisera sin mjukvarunamngivning mellan klockor och telefoner – har One UI 8 APK-filer nu läckt, vilket ger en tidig inblick i de funktioner som kommer till Galaxy-enheter.

Enligt Android Authority är det bekräftat att Gemini AI även kommer till Galaxy Watch, utöver Googles egna Pixel-enheter och flera spännande nya funktioner är på väg. Kod pekar på nya "Gemini Actions" som ger samma smarta funktionalitet som på Android-telefoner – men nu direkt på handleden.

Referenser inkluderar möjligheten att flytta möten, sammanfatta mejl, visa väderinformation samt snabbt kunna stänga av Gemini med ett enkelt tryck på skärmen.

One UI 8 Watch: Vad mer är nytt?

Now Bar är en av de bästa funktionerna i Samsungs One UI 7. (Image credit: Future)

Android Authority har även hittat en ny app till Galaxy Watch kallad Shortcuts – en genvägsapp som låter dig lägga till appar direkt på hemskärmen som 2x1- eller 2x2-rutor, vilket gör dem lättare att nå.

Till sist rapporteras även att Samsung för över One UI 7-funktionerna Now Bar och Now Brief till Galaxy Watch. Now Bar visar information som aviseringar, musik med mera direkt på telefonens hemskärm och nu kommer den alltså till klockor. Användare kommer att kunna välja mellan en enkel ikon eller en större vy med både ikon och text.

Man kommer även kunna dubbelnypa på skärmen för att öppna Now Bar, eller aktivera andra åtgärder om inget innehåll finns tillgängligt.

"Now Bar på Galaxy Watch kommer i praktiken att fungera som ett widgetsystem, där relevant data visas kontextuellt utan att man behöver lämna urtavlan," förklarar rapporten. Det kan inkludera kontextuella tips, kartor, mediekontroller, Now Brief, tips och Google Sports (livescore för sport).

Det lär också dyka upp fler stora funktioner i takt med att vi närmar oss den officiella lanseringen av One UI 8 Watch. Klart är i alla fall att användare kan se fram emot en rejäl uppgradering – inte minst på modeller som Galaxy Watch Ultra och Galaxy Watch 7.

Naturligtvis väntas alla dessa nyheter också finnas med i kommande Galaxy Watch 8 senare i år.