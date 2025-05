Oficialmente llegó la primera beta de One UI 8 de la versión Android 16 de Samsung. ¿Ya conoces todas las novedades?

Si tienes un teléfono de la serie Samsung Galaxy S25 y vives en EE.UU., Reino Unido, Alemania o Corea del Sur, ya puedes hacerte con la beta, pero quizá quieras esperar, ya que al ser una beta no será tan pulida y estable como la versión final.

Aún así, Samsung ha añadido mucho, con mejoras en la accesibilidad, la seguridad, la cámara y varias aplicaciones.

A continuación, encontrarás ocho de las principales novedades que llegarán con One UI 8, para que puedas decidir si quieres usar la beta para probarlas ahora o esperar hasta que la versión final empiece a desplegarse, probablemente en los próximos meses.

1. Aplicación Reminder rediseñada

(Image credit: Samsung)

With One UI 8, Samsung has made a lot of changes to its Reminder app, including moving categories to the top of the screen, so you can see at a glance how many reminders are in each category.

The update also lets you hide custom categories with a tap, make use of sample reminder templates, and more quickly enter reminders by just typing them into the box at the bottom of the screen – or using the mic icon to add them by voice.

On a related note, you can also now easily create reminders from within the calendar app, and drag and drop reminders on the calendar to reschedule them.

2. Mejoras en la pantalla dividida

Samsung phones already offer a split-screen view, which lets you see two apps side by side, but with One UI 8 you can now push one app against the edge of the screen to give the other more space.

If you want to change the app you're focused on, you can tap the smaller window to make it larger and the other smaller.

3. Acceso más rápido a los controles de la cámara

Los momentos pueden ser fugaces, así que cuanto más rápido puedas acceder y configurar tu cámara para fotografiarlos, mejor, y para ello Samsung ha hecho que puedas acceder a los controles rápidos de la cámara con sólo deslizar hacia arriba o hacia abajo en cualquier parte del área de vista previa. Así que ahora podrás ajustar la configuración de tu cámara más rápido que nunca.

Ten en cuenta que primero tendrás que activar esta opción entrando en la pantalla principal de ajustes de la cámara y cambiando la opción de deslizar hacia arriba o hacia abajo.

4. Carpeta segura mejorada

La Carpeta Segura de Samsung se vuelve un poco más privada y segura con One UI 8. Esta actualización añade la posibilidad de ocultar aplicaciones y evitar las notificaciones de las mismas cuando la Carpeta Segura está bloqueada.

También puedes optar por ocultar y cifrar la propia Carpeta Segura, para que nadie la encuentre en tu teléfono, e incluso si lo hacen, no tendrán ninguna posibilidad de acceder a sus datos.

5. Compartir más rápido

(Image credit: Samsung)

Ahora es más rápido que nunca enviar y recibir archivos en un teléfono Samsung Galaxy, ya que con One UI 8 sólo tienes que pulsar el botón Quick Share en los ajustes rápidos y, una vez abierta la pantalla Quick Share, podrás enviar o recibir archivos a través de las pestañas dedicadas «enviar» y "recibir".

6. Accesibilidad

One UI 8 también aporta una serie de mejoras de accesibilidad, como la posibilidad de acercar y alejar la pantalla pulsando los botones del menú Asistente.

También puedes controlar las acciones del ratón con un teclado físico, ampliar el teclado en pantalla y emparejar fácilmente audífonos con tu dispositivo desde la pantalla de compatibilidad con audífonos en los ajustes de Accesibilidad.

Es probable que se trate de funciones de nicho, pero para las personas con discapacidades relacionadas podrían suponer una gran diferencia.

7. Mejoras en Samsung Health

Samsung Health se ha mejorado con una función que debería gustar a los corredores a los que les gusta un poco de competición amistosa. Ahora puedes retar a tus amigos a correr una determinada distancia lo más rápido posible.

Esa distancia no tiene que alcanzarse en una sola carrera, sino que ganará quien acumule esa distancia más rápido. Ya existían retos de pasos de este tipo, pero añadir la distancia debería atraer más a los corredores.

Además, Samsung Health ahora puede enviarte recordatorios para que registres tu ingesta de alimentos. Así, si estás a dieta o simplemente quieres hacer un seguimiento de tu nutrición, ya no te olvidarás de registrar tus comidas.

8. Un navegador más personalizable

Samsung también ha introducido grandes cambios en Samsung Internet, de modo que quienes no se hayan pasado a Chrome o a otra opción de renombre ahora podrán acceder más fácilmente a las funciones más utilizadas.

Para ello, Samsung ha optimizado el navegador y ha añadido la posibilidad de personalizar el diseño para adaptarlo a tus preferencias personales.