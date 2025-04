Samsung Galaxy Z Flip 7. Rumores sobre su precio, ¿cuánto podría costar?

Es probable que el Samsung Galaxy Z Flip 7 llegue en unos pocos meses y, cuando lo haga, debería proporcionar una alternativa plegable atractiva a la serie insignia Samsung Galaxy S25.

Como la mayoría de los próximos teléfonos de grandes marcas, el Galaxy Z Flip 7 se ha filtrado mucho, y los filtradores y los informantes han revelado, entre muchas otras cosas, el precio que podría tener que pagar por él.

Por supuesto, no habrá certezas sobre el precio hasta que Samsung presente el teléfono a finales de este año, pero tenemos una idea clara de qué esperar. A continuación, encontrará detalles sobre el precio probable del Samsung Galaxy Z Flip 7, según una combinación de filtraciones, datos históricos y estimaciones fundamentadas.

