Samsung Galaxy Buds 3 FE lanseras med realtidsöversättning, Buds 3 Pro-design och den längsta batteritiden av alla Galaxy Buds

AI med Gemini inklusive röstaktivering, plus översättning i realtid

Den bästa batteritiden av alla Galaxy Buds

Buds 3 Pro-design och kontroller, inklusive nyp- och svepgester

Detta är ingen läcka: Samsung Galaxy Buds 3 FE är äntligen här.

Vägen hit har dock inte varit spikrak: hörlurarna upptäcktes den 12 juni, läcktes den 22 juli, lanserades i förtid av Samsungs Panama-avdelning den 7 augusti, men nu är de officiellt lanserade av Samsung.

Så vad är nytt? Det första att notera är faktiskt något som inte är nytt, nämligen hörlurarnas starka likheter med flaggskeppet Buds 3 Pro. Det är inte bara designen vi pratar om: du får också Buds 3 Pros kontrollfunktioner, inklusive nyp- och svepgester (ja, du kan svepa på stammen för att justera volymen).

Dessutom är Buds 3 FE IP54-klassade för damm, svett och vattentålighet, vilket är en hög rating för hörlurar och något vi verkligen gillar att se.

En annan sak vi gillar att se? Den längsta angivna batteritiden hittills för Galaxy Buds, med upp till 8,5 timmars oavbruten lyssning i lurarna (eller 6 timmar med ANC på), eller 30 timmar totalt med laddningsetuiet (24 timmar med ANC på).

När det gäller ANC lovar Samsung förbättrad brusreducering och samtalskvalitet tack vare en uppsättning bestående av sex mikrofoner, där en mikrofon i varje earbud har flyttats in i stammen, närmare munnen för klarare röstupptagning.

Även om lurarna fortfarande innehåller en ensam dynamisk driver under huven – som även rymmer ett Bluetooth 5.4-chipset med SSC (Samsung Seamless Codec) samt stöd för AAC och SBC – är den lite större denna gång för mer immersivt ljud.

Galaxy x Gemini-funktioner

(Image credit: Samsung)

Hur blir det med AI? Precis som sina Pro-syskon har Galaxy Buds 3 FE Google Gemini inklusive röstaktivering, plus översättning i realtid direkt i lurarna via Samsung Interpreter-appen – allt en del av Galaxy AI-sviten.

För att förtydliga (om du ännu inte är bekant med denna typ av Samsung-möter-Google-teknik): det innebär att du får tillgång till Google Gemini för konversationsbaserad AI-assistans, men med Galaxy AI Interpreter-appen kan du också använda realtidsöversättning direkt i lurarna eller Live Translate för att översätta telefonsamtal medan de pågår.

Som alltid med Samsung fungerar Buds 3 FE sömlöst med din Samsung-TV, surfplatta, PC eller telefon, med Auto Switch för enkel enhetsväxling – och som väntat finns funktionen Hitta mina hörlurar här, så att du kan få dem att pipa om du skulle tappa bort en.

Samsung Galaxy Buds 3 FE finns i två utföranden – svart och grå – med en matt tvåtonad finish.

Vi kan inte säga något om ljudet ännu, men om dessa "Fan Edition"-hörlurar lever upp till hypen i tester kan vår köpguide för de bästa hörlurarna mycket väl få en ny utmanare… så håll utkik.

Galaxy Buds 3 FE kommer att finnas tillgängliga från den 25 augusti med ett pris på 1 790 kronor.