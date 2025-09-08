AI i dina earbuds: vad det innebär, vilka typer som finns, vad som är på gång – och hur du kan undvika det om du vill

AI finns överallt nuförtiden, även i dina earbuds och hörlurar. Uppmärksamma läsare har säkert redan sett “AI” på annonser och i marknadsföring för ljudteknik. Som AI-driven rumsligt ljud, AI-förstärkt brusreducering, AI-assistenter med ett knapptryck. Men vad innebär det egentligen att ha “AI” i öronen?

Svaret är inte så enkelt som det låter. Det beror på att AI är en otroligt bred term, och inom ljudteknik kan det täcka en blandning av funktioner – från adaptiv brusreducering och liveöversättning till personliga ljudprofiler och röstassistenter.

I den här guiden går vi igenom vad AI i ljud faktiskt är, vilka typer som finns i dagens earbuds, vad som väntar framöver – och hur du kan undvika AI om du hellre vill hålla det enkelt.

De olika typerna av AI i dina earbuds

När du ser termen “AI” användas i samband med earbuds eller hörlurar handlar det om att maskininlärning och algoritmer används för att förbättra din lyssnarupplevelse på något sätt.

Den största förbättringen, som du kan förvänta dig, är att hjälpa dina earbuds att leverera riktigt bra ljud. Det kan handla om att använda AI för bästa möjliga rumsliga ljud, att anpassa lyssningsupplevelsen efter dig, förbättra samtalskvaliteten eller förstärka ANC (aktiv brusreducering). Olika earbuds använder olika algoritmer för att förbättra ljudet på olika sätt.

Ett exempel är AI-driven brusreducering, där AI-algoritmer analyserar omgivande ljud i realtid och automatiskt justerar brusreduceringen för optimal prestanda. Resultatet blir bättre tystnad, renare ljud och mindre behov av att själv växla mellan manuella lägen.

Samsung Galaxy Buds 3 Pro använder exempelvis Samsungs Galaxy AI. Den erbjuder adaptiv EQ och ANC, vilket innebär att ljudet kan optimeras beroende på din öronform och hur du bär dina earbuds – så musiken låter bättre just för dig.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Samsung Galaxy Buds 3 Pro använder Samsungs Galaxy AI, som har adaptiv EQ och ANC. (Image credit: Amanda Westberg)

Liknande AI-lösningar kan anpassa ljudet efter omgivningen. Det kan handla om att göra röster tydligare om du pratar i telefon på ett café, förstärka basen utomhus eller finjustera rumsligt ljud i realtid.

Till exempel har Technics EAH-AZ100 vad märket kallar “Voice Focus AI”, som använder ett AI-chip för brusreducering för att filtrera bort bakgrundsljud och optimera samtalskvaliteten.

Bose QuietComfort Ultra Earbuds (andra generationen) har ett “AI-drivet undertryckningssystem” som förbättrar samtalskvaliteten genom att minska störande bakgrundsljud och hålla talarens röst i fokus, tydlig och klar.

AI som svarar

Men AI-integrering kan göra mer än att bara förbättra ljud och samtal. Många earbuds har även AI-assistenter, som Apples Siri eller Google Assistant, samt chatbotar som Google Gemini och OpenAIs ChatGPT. Till exempel var Nothing-earbuds de första att erbjuda en “squeeze-to-chat”-genväg för ChatGPT – men du måste använda en Nothing-telefon med ChatGPT-appen installerad för att det ska fungera.

Du kan använda dessa AI-chatbotar till allt möjligt, som att ta anteckningar, generera idéer till en presentation senare eller sätta påminnelser – ta en titt på Viaim RecDot som ett exempel.

Vad assistenterna eller chatbotarna klarar av beror också på vilka earbuds du använder tillsammans med din mobil. Gemini rullas exempelvis ut till Samsung Galaxy Buds 3 Pro, men den kan inte köras direkt på själva earbuds – den är alldeles för krävande för att köras lokalt – utan behöver din telefon eller surfplatta som mellanhand mellan din röst och Geminis “öron”. Gemini var en nyckelfunktion i Googles Pixel Buds Pro 2, men Google har bekräftat att även Sony-earbuds kommer att få tillgång till den.

AI-drivna earbuds för liveöversättning har funnits ett tag (vi såg det i Timekettle-earbuds på IFA 2024), men det kommer utan tvekan att bli allt mer populärt. iOS 26 introducerar en ny gest för realtidsöversättning som sannolikt kommer till AirPods 4 och Pro 2.

(Image credit: Future / Simon Lucas)

Framtiden för AI i dina öron

Detta är bara början. Även om AI just nu kan kännas något överhajpat, börjar vi också se fler nischade men genuint användbara funktioner som kan bli mainstream.

Till exempel finns det redan earbuds med inbyggda biometriska sensorer på marknaden, som Beats PowerBeats Pro 2, som kan mäta din puls. Men med AI ovanpå kan dessa data användas för att anpassa ljudet efter ditt humör eller skapa en bättre helhetsbild av ditt välmående – inte bara genom att samla in pulsinformation, utan kanske även genom att analysera din röst.

Många spännande, nischade och futuristiska AI-funktioner lär dyka upp framöver, men huvudfokus kommer alltid att ligga kvar på tekniken som helt enkelt gör ljudet skarpare, tydligare och mer detaljrikt – för det är ju det allra viktigaste.

Så fungerar AI i dina earbuds egentligen

Det är lätt att föreställa sig att dina earbuds är små allvetande robotar. Men även om en del av AI-tekniken som förbättrar ljudkvalitet, förstärker ANC-prestanda eller finjusterar ditt ljud faktiskt körs direkt i earbuds, sker det mesta av AI-magin någon annanstans.

Att köra något som ChatGPT eller Gemini helt i earbuds är inte möjligt ännu. Som vi nämnt är dessa AI-modeller alldeles för krävande för hårdvaran i små enheter. I stället fungerar dina earbuds mer som en mikrofon, högtalare och fjärrkontroll. De fångar upp din röst, skickar den till din telefon eller surfplatta som i sin tur kommunicerar med AI:n i molnet – och sedan skickas svaret tillbaka till dina öron.

Carl Peis företag har officiellt vunnit tävlingen om integration av ChatGPT i hörlurar. (Image credit: Nothing)

Det är därför kompatibilitet spelar en så stor roll. Om AI-funktionerna fungerar för dig beror ofta på hela ekosystemet, som vi nämnde tidigare med Nothings och Samsungs nuvarande lösningar.

Så även om många earbuds har smarta funktioner direkt i enheten, som adaptiv ANC eller personliga EQ-profiler, lever de mest avancerade AI-funktionerna fortfarande i fickan – inte i öronen. Det kan dock förändras framöver med framväxten av lokala AI-chip för snabbare och mer privat bearbetning, vilket minskar beroendet av molnet.

Så undviker du ljud-AI om du vill

Det blir allt svårare att helt koppla bort från AI eftersom det finns överallt. Men när det gäller ljudteknik kan det faktiskt fortfarande vara ganska enkelt – särskilt om du inte har rätt prylar som krävs, som i exemplen ovan. Nothing-buds men ingen Nothing-telefon? Då blir det ingen ChatGPT för dig.

Du kan också välja earbuds med enklare ANC-lägen, analoga kontroller eller offline-lägen. Det är värt att kolla specifikationerna och marknadsföringen noga. Vi rekommenderar att du håller utkik efter tydliga AI-omnämnanden, men även ord som smart, adaptiv eller molnbaserad bearbetning (vilket ofta betyder samma sak).

Du kan dessutom inaktivera tillhörande appar och röstassistenter där det är möjligt om du vill distansera ditt lyssnande från AI. Det är också klokt att se över integritetspolicys. Vi vet, vi vet – de är långa och krångliga – men det är en bra vana att börja med.

Nej, AI i dina earbuds lyssnar inte alltid på dig

Bara för att AI-aktiverade earbuds kan prata med botar som ChatGPT betyder det inte att de ständigt lyssnar på allt du säger eller hör.

De flesta modeller aktiveras bara när du själv triggar dem. Det kan ske genom att trycka, nypa, säga ett aktiveringsord eller använda appen.

Självklart är integritet en viktig fråga år 2025 (särskilt när molnbearbetning är inblandad och sociala medieplattformar inte direkt bidrar till förtroendet – se bara på Instagrams nya kartfunktion som väckt fler integritetsfrågor). Men du kan vara lugn: tekniken avlyssnar inte i hemlighet dygnet runt som standard. Tänk på det mer som att ringa på en dörrklocka – AI “svarar” bara när du själv gör något.

AI i earbuds kan absolut kännas lite skrämmande och vi är nog inte ensamma om att känna en rejäl dos AI-trötthet just nu. Men precis som med all teknik handlar det om att förstå vad som finns under ytan, använda det medvetet och sätta egna gränser.

I slutändan handlar det om att göra tekniken smartare och mer anpassningsbar, samtidigt som den skapar en mer personlig och intuitiv lyssnarupplevelse. Det kan innebära bättre samtal, tydligare ljud eller realtidsöversättning.