IA en tus earbuds: ¿qué significa? Los tipos de IA disponibles, qué están en proceso y cómo puedes evitarlo si lo deseas

La IA está en todas partes hoy en día, incluso en tus audífonos . Los lectores más perspicaces probablemente ya hayan visto la palabra "IA" en anuncios y mensajes de marketing de tecnología de audio. Por ejemplo, audio espacial con IA, cancelación de ruido mejorada con IA, asistentes de IA con solo pulsar un botón. Pero ¿qué significa realmente tener "IA" en los oídos?

La respuesta no es tan sencilla como parece. Esto se debe a que la IA es un término increíblemente amplio, y en tecnología de audio también puede abarcar una variedad de funciones. Desde cancelación de ruido adaptativa y traducción en vivo hasta perfiles de sonido personalizados y asistentes de voz.

En esta guía, desglosaremos qué es realmente la IA en el audio, los tipos que encontrarás en los audífonos actuales, lo que viene a continuación y también cómo evitar la IA si prefieres mantener las cosas simples.

Diferentes tipos de IA en tus audífonos

Si ves el término “IA” utilizado en relación con audífonos, se refiere a la integración de aprendizaje automático y algoritmos para mejorar tu experiencia auditiva de alguna manera.

La principal mejora, como era de esperar, es que tus audífonos ofrezcan un audio excelente. Ya sea mediante IA para ofrecer el mejor audio espacial, personalizando tu experiencia auditiva, mejorando la claridad de las llamadas o optimizando la cancelación activa de ruido (ANC), cada auricular cuenta con algoritmos diferentes para mejorar el sonido de distintas maneras.

Por ejemplo, la cancelación de ruido con IA consiste en diseñar algoritmos de IA para analizar el ruido ambiental en tiempo real y ajustar automáticamente la configuración de cancelación para un rendimiento óptimo. El resultado es un mejor silencio, un audio más nítido y menos necesidad de modificar los modos manuales.

Por ejemplo, los Samsung Galaxy Buds 3 Pro utilizan la tecnología Galaxy AI de Samsung. Ofrece ecualizador adaptativo y cancelación de ruido activa (ANC), lo que significa que puede optimizar el sonido según la forma de tu oreja y cómo usas los audífonos, ayudándote a que la música suene mejor.

Los Samsung Galaxy Buds 3 Pro funcionan con la inteligencia artificial Galaxy de Samsung, que proporciona ecualización adaptativa y cancelación de ruido activa (ANC). (Image credit: Amanda Westberg)

De forma similar a la mejora de la cancelación activa de ruido (ANC), algunos audífonos usan IA para adaptar el audio al entorno. Ya sea para que la voz suene más clara al atender una llamada en una cafetería, para potenciar los graves en exteriores o para ajustar el audio espacial en tiempo real.

Por ejemplo, los Technics EAH-AZ100 tienen lo que la marca llama 'Voice Focus AI', que utiliza un chip de reducción de ruido AI para filtrar el ruido de fondo y optimizar la calidad de la llamada.

Y los audífonos Bose QuietComfort Ultra Earbuds (2.ª generación) tienen un “sistema de supresión impulsado por IA” que mejora la calidad de las llamadas al reducir las distracciones de fondo y mantener la voz del hablante al frente, al centro y clara.

IA que sí te responde

Pero la integración de IA puede hacer más que mejorar el audio y las llamadas. Muchos audífonos también integran asistentes de IA, como Siri de Apple o el Asistente de Google, así como chatbots, como Google Gemini y ChatGPT de OpenAI. Por ejemplo, los audífonos Nothing fueron los primeros en ofrecer un acceso directo a ChatGPT para chatear, pero es necesario usar un smartphone Nothing con la app ChatGPT descargada.

Puedes usar estos chatbots de IA para todo tipo de cosas, como tomar notas, generar ideas para una presentación posterior y configurar recordatorios.

Las capacidades de estos asistentes o chatbots también dependerán de los audífonos que uses junto con el teléfono. Por ejemplo, Gemini se está implementando en los Samsung Galaxy Buds 3 Pro, pero no puede integrarse en los audífonos (es demasiado exigente para funcionar de forma nativa), por lo que necesita que tu teléfono o tableta actúe como intermediario entre tu boca y los oídos de Gemini. Gemini fue una función clave de los Pixel Buds Pro 2 de Google, pero Google ha confirmado que los audífonos Sony también tendrán acceso.

Los audífonos con tecnología de inteligencia artificial para traducción en vivo existen desde hace un tiempo (los vimos en los audífonos Timekettle en IFA en 2024), pero sin duda se volverán cada vez más populares, ya que iOS 26 revela un nuevo gesto de traducción en tiempo real que probablemente llegará para los AirPods 4 y Pro 2.

(Image credit: Future / Simon Lucas)

El futuro de la IA en tus oídos

Esto es solo el principio. Aunque la IA parece estar un poco sobrevalorada en muchos sentidos ahora mismo, también estamos empezando a ver más casos de uso específicos, generalmente útiles, que podrían generalizarse.

Por ejemplo, ya existen audífonos con sensores biométricos integrados, como los Beats PowerBeats Pro 2, que miden tu frecuencia cardíaca sin problemas. Pero si además incorporan inteligencia artificial, esos datos pueden usarse para adaptar el audio a tu estado de ánimo o para comprender mejor tu estado de ánimo en cualquier momento, no solo recopilando datos de tu frecuencia cardíaca, sino también analizando tu voz.

Seguramente vendrán muchos avances emocionantes y futuristas en IA. Pero esperamos que la tecnología de IA, que solo está aquí para seguir haciendo que el audio suene más nítido, claro y con más detalle, no se quede atrás, porque ahora mismo es nuestra favorita.

Cómo funciona realmente la IA en tus audífonos

Es tentador imaginar tus audífonos como pequeños robots omniscientes. Pero si bien parte de la tecnología de IA que mejora la calidad del sonido, potencia el rendimiento de la cancelación de ruido activa (ANC) o afina el audio reside en los propios audífonos , la mayor parte de la verdadera magia de la IA ocurre en otras partes.

Ejecutar algo como ChatGPT o Gemini completamente en audífonos aún no es viable. Como ya se mencionó, estos modelos de IA son demasiado exigentes para el hardware del dispositivo. En cambio, los audífonos funcionan más como micrófono, altavoz y control remoto. Capturan tu voz, pero luego la transmiten a tu teléfono o tableta, que se comunica con la IA en la nube y finalmente envía la respuesta de la IA a tus oídos.

La empresa de Carl Pei ha ganado oficialmente la carrera de integración de audífonos ChatGPT. (Image credit: Nothing)

Por eso la compatibilidad es tan importante. Que las funciones de IA funcionen para ti suele depender del ecosistema en general. Por ejemplo, los audífonos Nothing ofrecen un acceso directo a ChatGPT para chatear, pero solo funciona con la app Nothing X y un teléfono Nothing compatible. De igual forma, los Galaxy Buds 3 y 3 Pro de Samsung son compatibles con Gemini, pero solo si tienes un teléfono Galaxy reciente, aunque los audífonos Sony también serán compatibles con Gemini próximamente.

Si bien muchos audífonos incorporan funciones inteligentes, como la cancelación activa de ruido adaptativa (ANC) o los perfiles de ecualización personalizados, las funciones de IA más avanzadas suelen estar en el bolsillo, no en los oídos. Sin embargo, esto podría cambiar en el futuro con la llegada de chips de IA integrados en el dispositivo para un procesamiento más rápido y privado, reduciendo así la dependencia de la nube.

Cómo desconectarse de la IA de audio si lo desea

La realidad es que cada vez es más difícil desconectarse por completo de la IA, ya que está en todas partes.

Sin embargo, con la tecnología de audio, puede ser bastante sencillo si no tienes el equipo adecuado, como en los ejemplos anteriores. ¿No tienes audífonos , pero tampoco teléfono? Entonces no tienes ChatGPT.

También puedes elegir audífonos con opciones de cancelación de ruido activa (ANC) más sencillas, controles analógicos o modos sin conexión. También conviene revisar las especificaciones y el material de marketing. Recomendamos buscar menciones obvias a la IA, así como términos como procesamiento inteligente, adaptativo o basado en la nube (que pueden significar lo mismo).

También puedes desactivar las apps complementarias y los asistentes de voz de apoyo siempre que sea posible si quieres distanciar tu escucha de la IA. También es recomendable revisar las políticas de privacidad. Lo sabemos, son largas y confusas, pero es un buen hábito.

No, la IA en tus audífonos no siempre te escucha

Pero aunque los audífonos con inteligencia artificial pueden comunicarse con bots como ChatGPT, eso no significa que escuchen constantemente todo lo que oyes y todo lo que dices.

La mayoría de los modelos solo se activan al presionarlos, ya sea tocando, apretando, diciendo una palabra de activación o usando la aplicación complementaria.

Por supuesto, la privacidad es una preocupación válida en 2025 (sobre todo cuando se trata de procesamiento en la nube y las redes sociales no ayudan; véase la nueva función de mapas de Instagram, que genera más preocupaciones sobre la privacidad ). Pero tranquilo: la tecnología no está espiando silenciosamente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, por defecto. Imagínatelo más como tocar el timbre. La IA solo te "responde" cuando haces algo.

Sí, la IA en los audífonos puede parecer un poco intimidante. Y no podemos ser los únicos que estamos muy cansados de la IA en este momento. Como con cualquier tecnología, vale la pena conocer sus características, probarla con atención y establecer tus propios límites. En definitiva, se trata de hacer que tu tecnología sea más inteligente y adaptable, a la vez que creas una experiencia auditiva más personalizada e intuitiva. Esto puede traducirse en mejores llamadas, un sonido más nítido o traducción en tiempo real.