Gemini kommer till Galaxy Buds 3 Pro – fler Samsung- och Sony-hörlurar står näst på tur

Gemini har upptäckts på Galaxy Buds 3 Pro med One UI 8

Samsung har ännu inte gjort någon officiell lansering

Google har lovat att Gemini ska komma till fler Samsung- och Sony-hörlurar

Google har under en tid ersatt Google Assistant med Gemini och den utrullningen börjar nu nå tredjepartsprodukter.

Samsungs Galaxy Buds 3 Pro är de första tredjepartshörlurarna som får en Gemini-uppgradering, men de kommer inte vara de sista. Google har nämligen lovat att ta Gemini till fler Samsung-hörlurar och även till Sonys sortiment.

Nyheten kommer via Android Authority, som noterar att utrullningen sker mycket diskret: den har helt enkelt dykt upp som ett standardval för röstassistent på enheter som kör One UI 8.

Om du väljer det alternativet aktiverar kommandot "Hey Google" nu Gemini istället för den gamla assistenten.

Vilka hörlurar får Google Gemini?

(Image credit: Sony)

Vi vet ännu inte vilka specifika modeller det handlar om, men Google lovade redan i maj att Gemini skulle komma till en rad olika enheter "plus hörlurar från Sony och Samsung".

Det innebär att vi sannolikt kommer att se uppdateringen nå åtminstone de senaste modellerna som Sony WF-1000XM5 samt deras efterföljare, som vi tror kan dyka upp inom de närmaste månaderna.

När det gäller Samsung-modeller väntar vi fortfarande på ett officiellt besked och mer detaljer. Hittills vet vi bara att Galaxy Buds 3 Pro är kompatibla via One UI 8-uppdateringen, men vi vet inte om användare med One UI 7 också får stöd – eller vilka andra Samsung-modeller som får uppgraderingen.

Google investerar mycket tid, energi och pengar i Gemini: företaget presenterade nyligen en rad nya funktioner som kommer till Android, inklusive en stor uppgradering för användare av vikbara telefoner, förbättrade Gemini-sökningar och början på integration av Gemini i telefonens egna appar som Samsungs Notes, Kalender och Påminnelser.