Los audífonos Pro de Samsung son los primeros audífonos de terceros que incorporan Gemini de Google

Google ha estado reemplazando a Google Assistant con Gemini desde hace un tiempo, y esa implementación ahora se está extendiendo a productos de terceros.

Los Galaxy Buds 3 Pro de Samsung son los primeros audífonos de terceros que recibirán una actualización de Gemini, pero no serán los últimos: Google ha prometido llevar Gemini a más audífonos Samsung y también a los de Sony.

La noticia llega a través de Android Authority , que señala que el lanzamiento parece estar ocurriendo de manera muy silenciosa: simplemente apareció en los dispositivos como una opción de asistente de voz predeterminada en los dispositivos que ejecutan One UI 8.

Si selecciona esa opción, el comando “Hola Google” llama a Gemini en lugar del antiguo Asistente.

Todavía no sabemos los modelos específicos, pero Google prometió en mayo que Gemini llegaría a una gama de dispositivos "además de audífonos de Sony y Samsung".

Esto significa que es probable que veamos la actualización aparecer al menos para los modelos más recientes, como el Sony WF-1000XM5, así como sus sucesores, que creemos que podrían llegar en los próximos meses.

En cuanto a los modelos de Samsung, estamos a la espera del anuncio oficial y de más detalles. Hasta el momento, solo conocemos la compatibilidad de los Galaxy Buds 3 Pro mediante la actualización a One UI 8, pero desconocemos si los usuarios con One UI 7 también serán compatibles, ni qué otros modelos de Samsung recibirán la actualización.

Google está invirtiendo mucho tiempo, energía y dinero en Gemini: ayer mismo anunció un montón de nuevas funciones que llegarán a Android, incluida una gran actualización para los usuarios de teléfonos plegables, una búsqueda Gemini mejorada y el comienzo de la integración de Gemini con aplicaciones telefónicas nativas como las aplicaciones Notas, Calendario y Recordatorios de Samsung.

