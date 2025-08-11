Det har hänt igen – Samsung Galaxy Buds 3 FE gick av misstag live på Samsungs egen sajt

Fyndtips Beställ Samsung Galaxy Buds 3 Pro till ett lågt pris hos Amazon - pris just nu 1 805 kronor.

Samsung råkade publicera produktsidan för Buds 3 FE i Panama

Två färger visades upp: vit och en mycket mörkgrå

Priset i Panama är 129 USD

Samsung har av misstag läckt de nya Galaxy Buds 3 FE på sin egen sajt i Panama.

Det här är inte första gången Samsung råkar avslöja dessa hörlurar. När Evan Blass läckte bilder på dem i juli blev de snabbt borttagna – troligen av Samsung själva – eftersom ersättningstexten löd ”Media not displayed: this image has been removed in response to a report from the copyright holder”, vilket i praktiken bekräftade att bilderna var äkta.

Vi skulle gärna vilja sätta på oss foliehatten och påstå att det här är en medveten marknadsföringsstrategi, men det är det uppenbart inte – snarare en rad misstag och klantigheter.

De nya Buds 3 FE ser ut som mörkare versioner av Buds 3 Pro, som visas ovan. (Image credit: Future)

Samsung Galaxy Buds 3 FE: vad avslöjades?

Den här gången var det en publicerad produktsida som låg bakom läckan. Det innebär att vi nu vet priset för hörlurarna i Panama (129 USD), hur de ser ut (lite som Galaxy Buds Pro i andra färger) och åtminstone några av färgalternativen (mörkgrå och vit).

Galaxy Buds 3 FE verkar ha silikonproppar, men utöver det är allt annat fortfarande gissningar. Som Android Police rapporterar innehåller produktsidan nämligen ingen faktisk produktinformation – ytterligare ett tecken på att någon tryckt på publiceringsknappen lite för tidigt.

För den som missat det är Buds 3 FE uppföljaren till de ursprungliga Buds FE, eller ”Fan Edition”. Någon Buds 2 FE finns inte, eftersom de också nya Galaxy Buds Core i praktiken fyller den platsen.

Vi tyckte att originalmodellen Buds FE var helt okej och beskrev dem som ”Samsungs motsvarighet till Apple AirPods” med ”helt okej” ljud och hyfsad aktiv brusreducering. Med tanke på hur bra Buds 3 Pro är hoppas vi att en del av deras ljudkvalitet och förbättringar dyker upp även på Samsungs mer prisvänliga alternativ.

