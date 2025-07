El informante Evan Blass habría compartido imágenes inéditas de las Buds 3 FE en X

Las imágenes muestran ahora el mensaje «retirado por el titular de los derechos de autor»

Tras una filtración del lanzamiento de las Buds Core, Samsung podría estar apretando las riendas

Sin duda, Samsung está en una posición sumamente difícil, pues tiene tanto a fans como periodistas listos para obtener la primicia de la nueva versión de sus audífonos, especialmente porque se trata de una "Fan Edition".

Los cuales se espera sean significativamente más baratos que los Galaxy Buds 3 Pro insignia.

A finales de la semana pasada, el conocido filtrador Evan Blass publicó en X una imagen titulada “GB3FE” (ya viste lo que hicieron ahí) que, según se decía, mostraba los Galaxy Buds 3 FE, como lo reportó Android Headlines.

El asunto es que dicha imagen ahora aparece vacía, con un mensaje de marcador de posición que simplemente dice:

Contenido no disponible

Esta imagen ha sido eliminada en respuesta a un reporte del titular de derechos de autor.

¿Es esto una señal de que la foto era, de hecho, una imagen oficial de prensa de Samsung sobre los Galaxy Buds 3 FE aún no lanzados —y a Samsung no le gustó?

Es imposible decirlo con certeza, pero sin duda… es posible.

¿Por qué tanta timidez, Samsung?

Tal vez recuerdes el lanzamiento algo desorganizado de los Galaxy Buds Core. Primero se detectaron en un análisis de APK junto con los aún no oficiales Galaxy Buds 3 FE el 12 de junio, luego fueron mencionados por nombre en un tuit de Samsung India el 23 de junio, junto con una fecha de lanzamiento para el 27 de junio (e incluso una publicación en Amazon), y después, el 26 de junio —un día antes de lo anunciado— aparecieron especificaciones e imágenes oficiales, esta vez en el sitio de Samsung en los Emiratos Árabes Unidos. La verdad, parecía que todo se pudo haber resuelto con un correo.

Considera también el hecho de que no existe un modelo Galaxy Buds 2 FE. Esencialmente, los audífonos más nuevos de Samsung de forma oficial, los Buds Core, ocupan esa posición, lo cual significa que los Buds 3 FE (el modelo no lanzado del que estás leyendo ahora) son al mismo tiempo una secuela directa de los Galaxy Buds FE originales… y no lo son.

Lo que intento decir es que, para mí, las imágenes filtradas por Evan Blass probablemente eran reales, pero que Samsung realmente quiere hacer bien este lanzamiento y evitar confusiones, así que ha decidido no permitir filtraciones, gracias.

Dado que los Galaxy Buds 3 Pro, lanzados en agosto de 2024, siguen siendo de los mejores audífonos que hemos probado (aunque lejos de ser los más baratos), entiendo por qué Samsung querría perfeccionar y pulir el lanzamiento esta vez.

¡Y hasta ahora no lo está haciendo mal! Aparte de los esfuerzos de Android Authority, quienes lograron extraer el nombre "Galaxy Buds 3 FE" desde la más reciente app Galaxy Buds Controller en junio (versión Wear OS, v1.0.08.38), y esta imagen ya desaparecida, la información concreta sobre los Buds 3 FE es increíblemente escasa.

Ten por seguro que, en cuanto sepamos más, tú también lo sabrás. Por ahora, toca esperar... pero al menos parece cada vez más que estamos esperando algo real, y quizá no tengamos que esperar mucho más.