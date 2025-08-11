Una fuente ha compartido una lista con las especificaciones y los precios rumoreados de las próximas tabletas Samsung Galaxy.

El escritor de Deallabs, bill-bil kun, ha compartido información rumoreada sobre la Galaxy Tab S11, la Galaxy Tab S11 Ultra y la Galaxy Tab S10 Lite.

El informe, aunque exhaustivo, no menciona las fuentes.

¿Eres de los que está esperando con emoción las próximas tablets Samsung Galaxy? De ser así, esto te podría interesar, pues se habrían revelado las especificaciones y detalles en una de las mayores filtraciones en este topo de dispositivos.

Según informa Notebookcheck, un conocido filtrador con sede en Francia ha compartido supuestos detalles sobre la Samsung Galaxy Tab S11, la Galaxy Tab S11 Ultra y la Galaxy Tab S10 Lite.

Si estos rumores son ciertos, Samsung podría estar planeando una gran reorganización de su línea de tabletas cuando llegue el momento de sustituir la generación actual de Galaxy Tab S10 Plus y Galaxy Tab S10 Ultra.

La última vez que Samsung lanzó una tableta de 11 pulgadas con hardware de gama alta fue la Galaxy Tab S9 en 2023; no hubo ninguna Galaxy Tab S10 «estándar» digna de mención.

La información procede de un informe de Deallabs elaborado por el colaborador y conocido filtrador de juegos bill-bil kun, e incluye los precios y las especificaciones técnicas de cada uno de los tres nuevos modelos.

Aunque el informe no cita muchas de sus fuentes, la información proporcionada coincide con lo que cabría esperar de una actualización de una sola generación.

Especificaciones rumoreadas del Samsung Galaxy Tab S11 y Galaxy Tab S11 Ultra

La Samsung Galaxy Tab S10 Ultra difuminó la línea entre tableta y computadora portátil. (Image credit: Blue Pixl Media)

Según estas nuevas especificaciones rumoreadas, la Galaxy Tab S11 contará con una pantalla AMOLED de 11 pulgadas con una resolución de 2560 x 1600, el mismo tamaño y resolución que la pantalla de la Galaxy Tab S9.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Se rumorea que el Galaxy S11 Ultra tendrá una pantalla AMOLED más grande, de 14,6 pulgadas, con una resolución de 2960 x 1848, que es el mismo tamaño y resolución que la del Galaxy Tab S10 Ultra.

En cuanto a las características internas, Deallabs informa de que tanto el Galaxy Tab S11 como el Galaxy Tab S11 Ultra tendrán el chipset MediaTek MT6691, que es el nombre en clave del chipset Dimensity 9400, un potente chipset móvil de gama alta. Los modelos Galaxy Tab S10 del año pasado utilizaban el chipset Dimensity 9300+, por lo que parece una actualización lógica.

También afirman que el Galaxy Tab S11 vendrá con 12 GB de RAM y una batería de 8400 mAh, mientras que el Galaxy Tab S11 Ultra tendrá 12 GB o 16 GB de RAM, dependiendo de la configuración de almacenamiento, así como una batería más grande de 11 600 mAh. Se dice que ambas tabletas admiten una carga de 45 W.

Deallabs afirma que la Galaxy Tab S11 estará disponible con 128 GB, 256 GB o 512 GB de almacenamiento, y la Galaxy Tab S11 Ultra con 256 GB, 512 GB o 1 TB de almacenamiento (este último modelo, según afirman, vendrá con 16 GB de RAM).

La Samsung Galaxy Tab S11 podría recuperar el formato estándar de los modelos insignia que se vio por última vez en la Galaxy Tab S9 (en la imagen). (Image credit: Future)

En cuanto al resto del hardware, se dice que ambas tabletas cuentan con una cámara principal de 13 MP y una cámara para selfis de 12 MP, cuatro altavoces, conectividad WiFi 6E (WiFi 7 en la Ultra) y Bluetooth 5.4 con 5G opcional, y un S Pen incluido.

Pasando al Galaxy Tab S10 Lite, el informe de Deallabs indica que tiene una pantalla de 10,9 pulgadas con una resolución de 2112 x 1320. Afirman que esta tableta contará con el chipset Exynos 1380 (el mismo que se encuentra en la Galaxy Tab S10 FE), una batería de 8000 mAh con carga por cable de 25 W, una cámara principal de 8 MP y una cámara selfie de 5 MP, dos altavoces y compatibilidad con WiFi 6 y Bluetooth 5.3.

Añaden que la Galaxy Tab S10 Lite vendrá en dos configuraciones: un modelo con 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, y otro con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento.

Precios rumoreados del Samsung Galaxy Tab S11 y Galaxy Tab S11 Ultra

El informe también ofrece los precios rumoreados para cada modelo en euros, que podemos convertir a otras divisas para obtener una estimación aproximada.

Se dice que el Galaxy Tab S11 tendrá un precio inicial de 899 €, lo que equivale a unos 1050 $ / 800 £ / 1600 dólares australianos), el Galaxy Tab S11 Ultra en 1339 euros (alrededor de 1600 dólares / 1150 libras esterlinas / 2400 dólares australianos) y el Galaxy Tab S10 Lite en 459 euros (alrededor de 540 dólares / 400 libras esterlinas / 800 dólares australianos).

Vale la pena destacar una vez más que todo lo anterior son rumores por ahora, pero si estas especificaciones son ciertas, podríamos estar ante nuevos competidores serios para el título de mejor tableta del mercado. No olvides decirnos qué te gustaría ver en las próximas tabletas de Samsung en los comentarios a continuación.