Como sabemos, "Made By Google", el evento anual de la compañía se acerca rápidamente, recordemos que se llevará a cabo el próximo 20 de agosto, sin embargo, parece que algunos lanzamientos podrían estar más lejos de lo que creíamos.

Así lo afirma WinFuture (traducido automáticamente del alemán a español), que asegura que sus fuentes anónimas le han comunicado que, aunque la gama Google Pixel 10 llegará a finales de este mes, el nuevo dispositivo plegable, los audífonos y el reloj inteligente no estarán disponibles tan pronto.

En cambio, el Google Pixel 10 Pro Fold, el Pixel Watch 4 y los Pixel Buds 2a (todos ellos adelantados previamente por filtraciones) estarán disponibles a partir del 9 de octubre.

Los problemas con la cadena de suministro de Google son la excusa esgrimida para los retrasos, aunque WInFuture afirma que su fuente no ha dado más detalles.

Filtración del Google Pixel 10 (Image credit: Android Headlines / @OnLeaks)

Si la filtración resulta ser cierta, hay un toque de ironía en todo esto, ya que Google acaba de burlarse de Apple por no tener lista su tecnología en un anuncio del Google Pixel 10, en el que se mofa del retraso en el lanzamiento de Siri mejorado con IA. En el momento de escribir este artículo, el nuevo Siri aún no se ha lanzado con toda la capacidad prometida.

Si el hardware de Google se retrasa, esto causará frustración a muchos que estaban desesperados por actualizar su tecnología, especialmente si se retrasa más de un mes.

Sin embargo, como ocurre con todas las filtraciones, debemos tomar estos detalles con cautela.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Aparte del Google Pixel 10, no hemos tenido ninguna promesa directa sobre qué hardware veremos en Made By Google, y no hemos oído ninguna fecha oficial de lanzamiento para ningún dispositivo.

No obstante, esta filtración podría ser algo a tener en cuenta el 20 de agosto, para no llevarnos una gran decepción si alguna de las nuevas tecnologías de Google se retrasa tanto como sugiere.