El iPhone 17 Pro podría cargar tus AirPods de forma inalámbrica

El iPhone 17 Pro y el Pro Max podrían admitir la carga inalámbrica inversa.

Esto te permitiría utilizarlos para cargar de forma inalámbrica dispositivos como tus AirPods o tu Apple Watch.

Sin embargo, hay dudas sobre si Apple sería capaz de lograrlo sin dejar de ofrecer MagSafe.

El iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max podrían incorporar una función que los teléfonos Android llevan años ofreciendo, ya que, según afirma una fuente, podrían admitir la carga inalámbrica inversa.

Esta información proviene de Fixed Focus Digital, una fuente con un historial razonable, a través de BGR, y si se confirma, se podrían colocar los AirPods o el Apple Watch en la parte trasera del iPhone y utilizarlo como una base de carga inalámbrica, agotando un poco la batería del iPhone para cargar estos dispositivos más pequeños.

Es probable que esta función también funcione con otros iPhone, aunque es casi seguro que tardaría mucho tiempo en cargarlos y que, en el proceso, se agotaría significativamente la batería del iPhone 17 Pro que se utiliza como cargador. Aun así, basándonos en otras implementaciones de la carga inalámbrica inversa, es probable que también se puedan cargar dispositivos que no sean de Apple.

La carga inalámbrica inversa es sin duda una función muy específica, pero es una función que ya ofrecen muchos teléfonos Android de gama alta, como la serie Samsung Galaxy S25.

El problema del MagSafe

Google Pixel 10 Pro (Image credit: Philip Berne / Future)

Sin embargo, curiosamente, la serie Google Pixel 10 ha abandonado esta función en favor de la carga inalámbrica magnética similar a MagSafe. La empresa afirmó que el diseño de los imanes no permitía ofrecer tanto la carga inalámbrica magnética como la carga inalámbrica inversa, por lo que será interesante ver si Apple puede lograr ambas cosas en la serie iPhone 17 Pro.

El hecho de que Google no haya podido lograrlo nos hace ser un poco escépticos con respecto a este rumor, pero no es la primera vez que oímos hablar de la posibilidad de que la carga inalámbrica inversa llegue al iPhone 17 Pro, ya que una filtración anterior sugería que podría ofrecer una potencia de carga de 7,5 W, lo que no cargaría un teléfono muy rápido, pero sigue siendo casi el doble de lo que pueden ofrecer algunos teléfonos Android.

Sin embargo, ambas filtraciones solo dicen que Apple ha probado la carga inalámbrica inversa en la serie iPhone 17 Pro, por lo que, aunque sean precisas, es posible que Apple decida no equipar los teléfonos con esta función.

Sin embargo, pronto lo sabremos, ya que se espera que la serie iPhone 17 se presente en septiembre, y una fuente apunta al 9 de septiembre.