Me dedico a probar herramientas de IA y estas son las 5 razones por las que deberías dejar que ChatGPT Deep Research haga algunas cosas por ti

Dedico mucho tiempo a interrogar, presionar y, en general, dar guerra a los agentes de IA para ver qué les hace funcionar, y he desarrollado un buen ojo para saber qué es realmente útil y qué es mera palabrería tecnológica.

Recientemente, mi curiosidad me llevó a probar la última función de ChatGPT, Deep Research, y tengo que admitir que estoy realmente impresionado. Pero antes de entrar en detalles, vamos a explicar brevemente qué es exactamente esta función y cómo funciona.

Deep Research es la rata de biblioteca con la que siempre quisiste que te emparejaran en el colegio. Puede recopilar, analizar y reempaquetar enormes cantidades de información de forma útil e incluso divertida. A diferencia de las típicas sesiones rápidas de preguntas y respuestas, Deep Research se toma su tiempo. Desde cinco minutos hasta, en teoría, media hora. A continuación, te ofrecerá información detallada y fiable adaptada con precisión a tu consulta.

Le he dedicado mucho tiempo y creo sinceramente que es lo mejor de ChatGPT en estos momentos. Si no estás seguro de que merezca la pena, he reunido un puñado de razones por las que quizá quieras probar Deep Research.

Las vacaciones perfectas

He pasado más tiempo del que me gustaría reconocer ojeando blogs de viajes, hilos de Reddit y opiniones desfasadas de TripAdvisor solo para planificar una simple escapada. La planificación de vacaciones, especialmente si quieres algo más allá del turismo estándar, es algo en lo que Deep Research es bastante bueno. Para una prueba, le pedí a la IA que "planificara un viaje de dos semanas a Portugal, haciendo hincapié en la cultura local, las joyas ocultas, la cocina auténtica y evitando las multitudes".

La respuesta de Deep Research fue realmente impresionante. Al cabo de unos 20 minutos, me ofreció un itinerario cuidadosamente planificado y lleno de recomendaciones interesantes, como pasar un día tranquilo explorando los históricos pueblos pesqueros de la Costa de Plata portuguesa y degustar marisco fresco en restaurantes locales poco conocidos. Incluía detalles muy meditados, como asistir a un festival de artesanía tradicional en un pueblo pequeño, y aspectos logísticos prácticos, como opciones de transporte ideales y sugerencias de alojamiento fuera de los grandes centros turísticos.

Volví a la carga con la pregunta: "¿Cuál es el mejor mes para visitar Costa Rica y disfrutar de la naturaleza, sobre todo si se quieren ver tortugas marinas?

De nuevo, Deep Research elaboró un informe exhaustivo. Resumía claramente las temporadas de anidamiento y eclosión de varias especies de tortugas y describía las condiciones meteorológicas y las pautas turísticas mes a mes. También daba consejos útiles sobre dónde y cuándo encontrar oportunidades de voluntariado en proyectos de conservación.

Consejos de salud

Deep Research puede ser de gran ayuda si alguna vez has tenido ese dolor de cabeza a media noche y has descubierto que, según el Dr Google, se trata de una rara enfermedad tropical -o cáncer-.

A veces, para encontrar información fiable sobre salud en Internet, hay que indagar un poco más para saber qué es lo que te preocupa en ese ataque hipocondríaco. Deep Research puede personalizar tus respuestas y evitar las sugerencias más disparatadas, como combatir los virus con cristales. Lo mismo ocurre con las preguntas sobre salud relacionadas con el estilo de vida. Por ejemplo, pedí a Deep Research que "investigara si el ayuno intermitente tiene beneficios significativos para la salud a largo plazo y si es seguro para todo el mundo".

En lugar de titulares sensacionalistas, Deep Research me hizo un extenso y medido resumen de estudios clínicos y opiniones de expertos. Destacaba posibles beneficios como la mejora del metabolismo y la pérdida de peso. Sin embargo, lo equilibró con serias advertencias sobre los grupos que deberían evitar el ayuno, como las mujeres embarazadas y las personas con determinadas enfermedades crónicas.

Hobbies

Emprender un nuevo hobby puede ser emocionante hasta que te das cuenta de que los primeros pasos suelen implicar dar tumbos a través de consejos contradictorios en YouTube o instrucciones anticuadas. En este caso, Deep Research actúa como un guía paciente y experto.

Le pedí a la IA que "creara una guía para principiantes para alguien que quiere empezar a hacer pan desde cero, incluyendo los errores comunes que hay que evitar".

Tardó un rato, unos 15 minutos, en tener listo el informe. Supongo que esto se debe a que había un montón de gente escribiendo sobre sus experiencias con la panadería en 2020.

Aun así, al final tenía disponible una guía de panadería accesible y completa que incluía consejos para solucionar problemas como una masa demasiado densa o una fermentación desigual. Proponía recetas fáciles para empezar, explicaba la ciencia que hay detrás de la fermentación de la levadura en términos sencillos e incluso incluía consejos sobre el equipo necesario que no costaría demasiado.

Asistente de compras

El infinito océano de opciones de compra online puede abrumar al instante a la persona más decidida. Me encanta la idea de un gurú personal de las compras que pueda mostrar sus conocimientos sobre qué comprar.

Así que empecé pidiendo a Deep Research: "Compara los robots aspiradores mejor valorados por debajo de 300€, teniendo en cuenta las opiniones de los usuarios, la duración de la batería, la capacidad de limpieza y la facilidad de mantenimiento".

Deep Research se sumergió en las especificaciones, analizó las experiencias de los clientes y filtró el ruido para entregar un informe que ayudó. Exponía las diferencias entre los principales modelos con claridad real. En cuestión de minutos, supe exactamente qué aspiradora mantendría mis suelos impecables sin costarme un ojo de la cara. Con Deep Research, por fin podrás librarte de gran parte del estrés de la compra.

Hacer el friki

Todos nos hemos metido alguna vez en las madrigueras de Internet persiguiendo nuestra curiosidad, y horas después hemos salido de ellas con los ojos enrojecidos pero fascinados. Deep Research ofrece una forma mucho más eficaz y satisfactoria de satisfacer tu curiosidad intelectual. Es probablemente una de las mejores partes de ChatGPT.

Por ejemplo, estaba pensando en la imprenta primitiva comparada con la avalancha actual de contenidos digitales, así que le pedí a Deep Research que "diera una visión general accesible pero detallada de cómo la imprenta influyó en la sociedad y la cultura europeas en el siglo XV".

Al cabo de media hora, Deep Research elaboró un atractivo resumen en el que se destacaban los acontecimientos históricos clave del Renacimiento y la Reforma. Detallaba cómo los textos impresos democratizaron el conocimiento, impulsaron la alfabetización e incluso reconfiguraron la política y la religión, todo ello explicado con suficiente claridad para satisfacer a los aficionados ocasionales a la historia sin abrumarlos.

Decidí que quería otra dosis de diversión para empollones sobre un tema intrigante, sin llegar a comprenderlo del todo. Pedí que la IA "Simplificara y explicara la computación cuántica y sus posibles repercusiones en la vida cotidiana durante la próxima década".

Después de un tiempo sorprendentemente más corto que la petición de imprenta, ChatGPT tenía un informe que podía ayudarme a entender cosas como los bits cuánticos y el entrelazamiento. Especulaba cuidadosamente sobre aplicaciones futuras como el descubrimiento de fármacos, la ciberseguridad e incluso la predicción de patrones de tráfico, ofreciendo básicamente una charla TED compacta hecha a mi medida.

Por supuesto, Deep Research tiene sus limitaciones. A veces puede equivocarse y ofrecer respuestas demasiado seguras pero incorrectas. La dependencia de Deep Research de contenidos de Internet de acceso público significa que los temas controvertidos o que evolucionan rápidamente pueden plantear problemas. Pero estos defectos no eclipsan el inmenso valor práctico y la facilidad de uso que ofrece esta función.

En un mundo cada vez más sobrecargado de información dudosa y ruido digital, disponer de una herramienta fiable, exhaustiva y fácil de usar como ChatGPT Deep Research es como tener un asistente brillante y siempre listo a tu disposición.