Apple nos acaba de invitar a su evento de presentación de los iPhone 16 confirmando la fecha – y esta vez es un lunes

Todos esperábamos un evento de Apple en septiembre, y el gigante tecnológico acaba de hacerlo oficial. Hoy lunes 26 de agosto, Apple ha enviado invitaciones a los privilegiados para un evento especial el 9 de septiembre, titulado "It's Glowtime".

Comenzará a las 19:00 (hora española) del lunes 9 de septiembre de 2024 en el Apple Park, pero no temas si no has conseguido una invitación. El evento se retransmitirá en directo y TechRadar estará sobre el terreno para ofrecerte las últimas novedades. Y si has estado siguiendo los rumores, esta fecha quiere decir que los iPhone 16 llegan un día antes de lo que se rumoreaba.

Al igual que en anteriores eventos de Apple en septiembre, esperamos que la nueva generación de móviles iPhone 16, los Apple Watch y los AirPods aparezcan durante lo que debería ser una keynote bastante cargada. Por supuesto, sabremos más sobre Apple Intelligence (también conocida como la IA del gigante de la manzanita) y sobre la próxima generación de plataformas de Apple como iOS 18, iPadOS 18, watchOS 11, macOS Sequoia y tvOS 18.

Junto con los rumores sobre lo que Apple desvelará, hemos estado analizando a fondo la invitación para ver qué pistas nos da sobre lo que está por venir

¿Qué pistas nos da la invitación?

(Image credit: Future/Jacob Krol)

Para este evento, la invitación de Apple muestra el logotipo clásico de Apple con un toque rediseñado de Siri, así como todos los nuevos tonos de azul, púrpura, naranja y rosa. Tiene un aspecto fantástico y sin duda es un guiño al despliegue y al esperado lanzamiento completo de la Apple Intelligence.

El eslogan "It's Glowtime" (que podríamos traducir como "Es la hora del brillar") insinúa que la nueva interfaz de Siri básicamente se apodera de la pantalla del iPhone, haciéndose hueco desde izquierda, derecha, abajo y arriba.

El brillo también podría estar anunciando un nuevo color para el iPhone, pantallas más brillantes o incluso un mejor rendimiento de las cámaras con poca luz. Lo cierto es que al igual que el evento "Wonderlust" de septiembre de 2023 o el evento "Let Loose" de mayo de 2024, Apple está dando un avance interesante para su evento.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Enviadme noticias y ofertas de otras marcas de Future. Recibe un email nuestro de parte de nuestros colaboradores de confianza o patrocinadores

Por supuesto, gracias a la invitación también nos hemos enterado de que el evento será el 9 de septiembre de 2024, y que empezará a las 19:00 hora española (la hora habitual para los eventos de Apple). El evento tendrá lugar en el Apple Park, concretamente en el Steve Jobs Theater, pero se retransmitirá en directo a través de Apple.com y el canal oficial de YouTube. TechRadar también estará sobre el terreno informando en directo, así que no te lo pierdas.

¿Qué podemos esperar del evento "It's Glowtime"?

Teniendo en cuenta que llevamos escuchando rumores sobre la próxima generación de iPhones desde antes de que se presentara la línea iPhone 15, tenemos una idea bastante detallada de lo que Apple desvelará en su evento de septiembre de 2024. Para empezar, es probable que Apple mantenga cuatro modelos de iPhone 16: el iPhone 16, el iPhone 16 Plus, el iPhone 16 Pro y el iPhone 16 Pro Max. Se espera que los cuatro funcionen con Apple Intelligence, que debería ser su característica estrella.

Como ha hecho Apple en el pasado, es probable que el chip A17 Pro del iPhone 15 Pro y 15 Pro Max llegue al iPhone 16 y 16 Plus. Esto será suficiente para ejecutar Apple Intelligence, ya que la beta de iOS 18.1 ya funciona en el 15 Pro y 15 Pro Max, dándonos los primeros vistazos a estas características, incluyendo "Herramientas de escritura" y la capacidad de crear vídeos de memoria personalizados en Fotos.

Por otro lado, es probable que el iPhone 16 Pro y el iPhone 16 Pro Max reciban el último chip para iPhone de Apple y sean extra-rápidos, permitiendo potencialmente algunos trucos personalizados. Si los rumores se cumplen, podemos esperar pantallas ligeramente más grandes, super fluidas y vibrantes en los Pro y un botón adicional hecho a medida para la cámara. Las cámaras deberían mejorar aún más con el zoom mejorado que se estrenó en el 15 Pro Max, que llegará a los dos modelos de iPhone 16 Pro, junto con otras mejoras como un ultra gran angular de más megapíxeles y un mejor rendimiento con poca luz.

(Image credit: Future / Britta O'Boyle)