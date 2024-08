¿Cuándo se presentarán y se podrán comprar los cuatro modelos de iPhone 16? - Estas son nuestra predicciones

Predecir las especificaciones concretas de un próximo iPhone es complicado hasta que empiezan a filtrarse detalles, pero predecir la fecha de lanzamiento es mucho más fácil, ya que Apple tiende a ceñirse a un patrón.

Así que, aunque todavía no se ha filtrado ninguna fecha de lanzamiento real del iPhone 16, podemos hacer una buena estimación de cuándo es probable que se lancen todos los modelos de la gama: el iPhone 16, el iPhone 16 Plus, el iPhone 16 Pro y el iPhone 16 Pro Max.

A continuación, encontrarás nuestras predicciones para la fecha de presentación de los iPhone 16, la fecha del comienzo de los pedidos anticipados, y la fecha de puesta en venta.

iPhone 16: fecha predicha de presentación

El iPhone 15 Pro

Apple suele anunciar sus nuevos iPhone en septiembre. Por ejemplo, la serie iPhone 15 se presentó el 12 de septiembre de 2023.

Más concretamente, la compañía tiende a celebrar el evento de lanzamiento de sus nuevos iPhone la primera o segunda semana de septiembre, y su día preferido es un martes. Por tanto, la fecha más probable para el anuncio este año es el 3 o el 10 de septiembre.

Sin embargo, a veces Apple celebra sus eventos un miércoles, por lo que el 4 y el 11 de septiembre también son posibles fechas para el anuncio.

Por supuesto, siempre es posible que Apple rompa con la tradición este año. Ya lo ha hecho antes, por ejemplo, con la línea iPhone 12 que se anunció en octubre de su año de lanzamiento.

Encima, al parecer el lanzamiento de la IA de Apple, es decir, Apple Intelligence, no llegará a tiempo para el lanzamiento de los iPhone 16 en septiembre, por lo que existiría la posibilidad de que la compañía retrasara la presentación de sus móviles para que pudieran aterrizar junto con el nuevo conjunto de funciones de inteligencia artificial.

Dicho eso, según el reputado filtrador Mark Gurman eso no va a suceder.

Por otro lado, al menos en mayo, la producción del iPhone 16 iba según lo previsto, por lo que no parece haber motivos para retrasar el lanzamiento por este motivo.

En definitiva, por ahora las fechas anteriores son nuestras mejores conjeturas, siendo el 3 o el 10 de septiembre las más probables de todas.

iPhone 16: fecha de preventa estimada

El iPhone 15 Plus

Apple suele abrir los pedidos anticipados de sus nuevos teléfonos el viernes de la semana en la que se anuncian. Por lo tanto, si la empresa de la manzanita presenta la gama iPhone 16 el 3 o 4 de septiembre, es probable que el período de preventa comience el 6 de septiembre.

Si, por el contrario, los nuevos iPhone se anuncian el 10 o el 11 de septiembre, los pedidos anticipados empezarán el viernes 13 de septiembre.

Obviamente, estas predicciones dependen de que nuestras estimaciones sobre la fecha de presentación sean correctas. Si Apple elige otro día para anunciar los iPhone 16, lo más probable es que la fecha de reserva también varíe.

iPhone 16: cuándo comenzarán los envíos

El iPhone 15 Pro Max

Apple también sigue un patrón predecible para la fecha en que sus nuevos teléfonos se envían y salen a la venta general. Suele ser una semana después de que se abran los pedidos anticipados.

Así que si, tal y como hemos predicho, las reservan comienzan el 6 de septiembre, entonces los iPhone 16 probablemente saldrán a la venta el viernes 13 de septiembre. Sin embargo, si la preventa empieza el 13 de septiembre, los teléfonos se enviarán probablemente el viernes siguiente, 20 de septiembre.

Una vez más, esto supone que nuestras predicciones sobre la fecha de preventa sean correctas, lo que a su vez supone que también hayamos acertado con nuestras predicciones sobre la fecha de presentación. Así que existe la posibilidad de que Apple se desvíe de estas fechas.

¿Los cuatro modelos de iPhone 16 que esperamos aterrizarán todos juntos?

El iPhone 15

Basándonos en años anteriores, está prácticamente asegurado que los cuatro modelos sean presentados al mismo tiempo, y hay muchas probabilidades de que se pongan a la venta a la vez.

La única razón por la que podrían no hacerlo es si Apple tiene problemas de producción, como ocurrió con la serie iPhone 12, por ejemplo, donde el iPhone 12 mini y el iPhone 12 Pro Max no se enviaron hasta casi un mes después que los otros modelos. Un caso más reciente fue el iPhone 14 Plus, que se puso a la venta el 7 de octubre, mientras que los demás modelos de su gama comenzaron a enviarse el 9 de septiembre.

Hasta ahora, sin embargo, no hay informes de ningún problema de producción con la serie iPhone 16, por lo que actualmente no creemos que haya ningún retraso para ningún modelo.