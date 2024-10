iPhone 17: últimas noticias y filtraciones de todos los próximos modelos

Lo sabemos, los iPhone 16 acaban de salir al mercado, y aun así, también sabemos que ya sois muchos los que estáis pensando en qué traerán los iPhone 17. Ya sea por pura curiosidad, o porque estáis tratando de decidiri si comprar un iPhone 16 o esperar mejor al año que viene.

Por suerte, ya ha habido numerosas filtraciones sobre el iPhone 17, algunas de las cuales aparecieron incluso antes del lanzamiento de los últimos teléfonos de Apple.

Por tanto, aunque no esperamos que el iPhone 17 y sus hermanos se lancen antes de septiembre de 2025, ya tenemos una idea de lo que podemos esperar de estos teléfonos. Se habla de mejoras en la cámara, otro botón nuevo, mejores pantallas e incluso un modelo completamente nuevo.

A continuación encontrarás todos los detalles de las filtraciones y rumores más creíbles que hemos oído hasta ahora, y iremos actualizando este artículo cuando sepamos algo nuevo.

Vayamos al grano

¿De qué estamos hablando? De la próxima gama insignia de iPhone

De la próxima gama insignia de iPhone ¿Cuándo sale? Casi seguro en septiembre de 2025

Casi seguro en septiembre de 2025 ¿Qué precio tendrá? Posiblemente de 959€ para arriba

Una fecha de lanzamiento muy predecible

El iPhone 16 (Image credit: Future)

Casi asegurado que se lanzará en la primera mitad de septiembre

Podría partir de 959€

De momento no es que haya habido rumores concretos sobre la fecha de lanzamiento del iPhone 17, pero es que tampoco nos hacen falta, ya que Apple súper predecible con sus fechas.

Por tanto, basándonos en el pasado, predecimos que el iPhone 17 se anunciará en la primera quincena de septiembre de 2025. Normalmente Apple anuncia sus nuevos móviles un martes o un miércoles. Este 2024 ha sido la única excepción ya que lo hizo un lunes, por lo que no estamos totalmente seguros del día exacto.

Dicho esto, Apple utiliza más a menudo la segunda semana del mes, por lo que podría anunciarse en algún momento entre el lunes 8 de septiembre y el viernes 12 de septiembre, siendo el 8, 9 o 10 de septiembre los días más probables en función de los días de la semana que Apple suele utilizar.

En cualquier caso, lo más probable es que los teléfonos se pongan en preventa el viernes de la semana de su anuncio (es decir, probablemente el viernes 12 de septiembre o, en su defecto, el 5 de septiembre si nuestras suposiciones son correctas) y se envíen el viernes siguiente, que probablemente sería el 19 de septiembre, pero podría ser el 12 de septiembre.

En cuanto al precio, la única filtración que hay hasta ahora es la de un nuevo modelo posiblemente apodado iPhone 17 Slim o iPhone 17 Air (hablaremos más sobre esto a continuación), pero un informe sugiere que este modelo más delgado de iPhone 17 podría tener un precio inicial de 1.299 dólares en EEUU (como referencia, el iPhone 16 Pro Max estándar cuesta allí 1.199 dólares).

Sin embargo, no nos fiaríamos demasiado, ya que eso significaría que este modelo sería posiblemente el más caro de todos, y otras filtraciones apuntan a que se situaría más bien en la gama media.

En cualquier caso, podemos fijarnos en los precios de los modelos actuales para conocer los posibles precios de salida de los otros modelos. El iPhone 16 parte de 959€, el iPhone 16 Plus de 1.109€, el iPhone 16 Pro de 1.219€ y el iPhone 16 Pro Max comienza en 1.469€, y los sucesores de estos modelos es probable que cuesten al menos esta cantidad.

¿Podemos fiarnos de estos rumores?

Nosotros no contaríamos con que el precio del iPhone 17 Air fuera tan alto como se ha dicho, ya que es más probable que se sitúe en torno a la mitad de la gama, y además está el hecho de que ninguna otra filtración ha mencionado aún el precio. Por otro lado, es muy probable que todos estos teléfonos salgan a la venta en septiembre.

Un nuevo modelo

Es posible que el iPhone 16 Plus no tenga sucesor (Image credit: Future)

Un iPhone 17 Air en vez de un modelo Plus

También esperamos un iPhone 17, un iPhone 17 Pro, y un iPhone 17 Pro Max

No te sorprenderá saber que esperamos un iPhone 17, un iPhone 17 Pro y un iPhone 17 Pro Max, pero ¿qué pasa con el iPhone 17 Plus? Bueno, aunque es posible que vuelva a haber uno, resulta que hay varias filtraciones que han sugerido que en vez del Plus, podría haber un iPhone 17 Air o un iPhone 17 Slim más delgado y más caro.

También existe la posibilidad de que veamos un iPhone 17 Ultra, aunque no está claro si sustituiría al iPhone 17 Pro Max o si llegaría de forma adicional. Se trataría de un modelo ultra-premium que se situaría en lo más alto de la gama. Pero eso parece menos probable, ya que es algo que se filtró hace mucho tiempo, pero últimamente no lo han repetido.

Sin embargo, las afirmaciones sobre un iPhone 17 Air son relativamente recientes y proceden de varias fuentes fiables, por lo que hay muchas posibilidades de que veamos un iPhone superfino en 2025.

¿Podemos fiarnos de estos rumores?

Numerosas fuentes acreditadas han apuntado a un iPhone 17 Air o iPhone 17 Slim, por lo que pensamos que es probable que aparezca, aunque no está tan claro cómo se llamará realmente. Por otro lado, no contaríamos con ver un iPhone 17 Ultra.

Un nuevo botón

El iPhone 16 Pro (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Pantalla de 120Hz para todos los modelos (por fin)

Un nuevo botón sustituyendo al botón del acción y al de volumen

Aún no sabemos mucho sobre el diseño de la gama iPhone 17, pero una filtración sugiere que estos teléfonos podrían tener otro botón nuevo, esta vez un único botón que sustituiría al botón Acción y a las dos teclas de volumen.

Los detalles de este posible botón son limitados, pero es fácil imaginar que podría funcionar como el nuevo botón de Control de Cámara, permitiendo deslizar el dedo para cambiar el volumen y pulsarlo para lanzar una aplicación o función de tu elección. Tal vez incluso acepte pulsaciones suaves y fuertes para iniciar cosas diferentes.

Por otro lado, en una filtración menos probable, hemos oído que Apple podría equipar algunos o todos los modelos de iPhone 17 con Face ID bajo la pantalla.

También hemos oído en otra parte que el iPhone 17 Pro Max podría tener una Dynamic Island más estrecha que el modelo actual, y que tendrá un marco de titanio (cosa que no nos sorprende), mientras que los otros modelos aparentemente tendrán una capa de aluminio "más complejo".

La misma fuente también afirma que el iPhone 17 tendrá una pantalla de 6,1 pulgadas, el iPhone 17 Air una de 6,6 pulgadas, el iPhone 17 Pro tendrá una pantalla de 6,3 pulgadas y el iPhone 17 Pro Max una de 6,9 pulgadas. Es decir, los mismos tamaños que la línea iPhone 16, aunque el rumoreado nuevo modelo Air podría tener una pantalla ligeramente más pequeña que el modelo Plus al que podría sustituir.

Sin embargo, hay cierto desacuerdo sobre el tamaño de la pantalla del iPhone 17 Air, ya que el filtrador Ross Young afirma que será ligeramente más pequeño, de 6,55 pulgadas, mientras que @UniverseIce dice que esperemos una pantalla de 6,65 pulgadas.

También hemos oído que los cuatro modelos de iPhone 17 podrían tener una pantalla con tasa de refresco de 120Hz y funcionalidad "Always-On" (pantalla siempre encendida). De hecho, varias fuentes se han hecho eco de esto, diciendo que el iPhone 17 estándar se unirá a sus hermanos Pro en tener una tasa de refresco de 120Hz (por fin) y la pantalla Always-On.

Por lo tanto, no se trataría de una actualización para los modelos Pro, pero sí para el iPhone 17 estándar y, en el caso de que al final se lance, también para el iPhone 17 Plus.

Por último, hemos oído que las pantallas de la gama iPhone 17 podrían utilizar un tipo de cristal más resistente a los arañazos y que reduce los reflejos.

¿Podemos fiarnos de estos rumores?

Hace tiempo que Apple debería haber ofrecido pantallas de 120Hz en los cuatro modelos, y no solo en los Pro, así que esperamos que sea cierto, y ya se ha insinuado lo suficiente como para decir que es probable.

De lo que no estamos tan seguros es de que vaya a haber un nuevo botón, ya que hasta ahora sólo lo ha mencionado una fuente, que tiene un historial desigual, y además el botón de Acción al que supuestamente sustituirá acaba de llegar a los modelos estándar y Plus.

Más megapíxeles

El iPhone 16 Pro Max (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Un nuevo teleobjetivo de 48MP para los modelos Pro

Nuevas cámaras selfie de 24MP para todos los modelos

La gama iPhone 17 podría incluir varias mejoras significativas en sus cámaras, incluida una nueva cámara frontal de 24MP para cada modelo iPhone 17, frente a los 12MP de los teléfonos actuales. Es una afirmación que esta fuente (Jeff Pu) ha reiterado varias veces.

La misma fuente también apunta a una cámara teleobjetivo de 48MP para el iPhone 17 Pro y Pro Max, frente a los 12MP actuales. También hemos escuchado al analista Ming-Chi Kuo decir algo similar, aunque no tiene claro si ambos modelos Pro tendrían esto, o si sólo el iPhone 17 Pro Max tendría una cámara de 48MP.

Y el filtrador @UniverseIce también ha dicho que los modelos Pro tendrán un trío de cámaras de 48MP, lo que significa una mejora para el teleobjetivo pero no para las cámaras principal o ultra gran angular (al menos en términos de megapíxeles).

Por último, hemos oído que Apple podría estar planeando una cámara con una apertura mecánica para al menos un teléfono de la serie iPhone 17. Esto permitiría ajustar el tamaño de la apertura y, por tanto, la profundidad de campo.

¿Podemos fiarnos de estos rumores?

Las cámaras frontal y de teleobjetivo parecen posibles caminos obvios para realizar mejoras en la gama iPhone 17, ya que su número de megapíxeles es notablemente inferior al de otras cámaras. Así que es muy probable que esas filtraciones sean ciertas.

Un aumento de potencia

El iPhone 16 Pro Max (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Un nuevo y potente chip A19 Pro

Hasta 12GB de RAM

Una filtración sugiere que, como era de esperar, el iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max tendrán un nuevo chip A19 Pro, y que los demás modelos tendrán un chip A18 o A19. La misma fuente también afirma que los modelos Pro contarán con 12GB de RAM, frente a los 8GB actuales, pero que el iPhone 17 estándar y el iPhone 17 Slim solo tendrán 8GB.

Otra fuente se ha hecho eco de esto, diciendo que se espera un chip A19 Pro y 12GB de RAM en el iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max. Al parecer, este chip se fabricará con un nuevo proceso de 3 nanómetros, lo que podría suponer un gran salto en el rendimiento.

Dicho esto, el analista Ming-Chi Kuo afirma que solo el iPhone 17 Pro Max tendrá 12GB de RAM, mientras que los demás se quedarán en 8GB, y que el Pro Max también tendrá un sistema de refrigeración mejorado, y contará exclusivamente con "capacidades mejoradas de IA en el propio dispositivo".

Kuo también afirma que la gama iPhone 17 podría utilizar una placa base más ligera y delgada, lo que dejaría espacio para otros componentes o una batería más grande.

También hay una posibilidad remota de que algunos o todos los modelos de iPhone 17 incluyan Touch ID bajo la pantalla, lo que le daría la posibilidad de un sensor de huellas dactilares además de Face ID, pero lo dudamos.

¿Podemos fiarnos de estos rumores?

Que habrá nuevos chips está claro, y esperamos que al menos algunos modelos tengan 12GB de RAM, sobre todo porque esto podría ayudar con la IA.

Sin embargo, nos sorprendería que el Touch ID volviera, aunque fuera debajo de la pantalla.