¿El iPhone 16 Pro es demasiado aburrido para ti? Estos colores del iPhone 17 Pro podrían hacer que la espera valga la pena

El iPhone 16 Pro y el iPhone 16 Pro Max son dos terminales fantásticos, pero en lo que respecta a sus colores, se podría decir que son un poco sosos, con solo cuatro tonos para elegir, ninguno de los cuales es especialmente brillante. Sin embargo, Apple podría inyectar un poco más de vida a los colores del iPhone 17 Pro, al menos según la última filtración.

Según el filtrador Majin Bu, que escribe en su propio sitio web (según NotebookCheck), se ha enterado de que Apple está considerando lanzar el iPhone 17 Pro (y presumiblemente también el iPhone 17 Pro Max) en un tono verde azulado titanio, verde titanio o verde oscuro titanio.

Puedes ver el aspecto que podrían tener todos ellos en la imagen de abajo, con el Dark Green Titanium a la izquierda, el Teal Titanium en el centro y el Green Titanium a la derecha, y al parecer solo se utilizará uno de estos tonos, si es que se utiliza alguno. Bu añade que predicen que la opción Teal Titanium es la más probable que se utilice, puesto que Apple ya ofrece el iPhone 16 en verde azulado.

(Image credit: Majin Bu)

Si se utiliza cualquiera de estos tonos, entonces debería tener una opción ligeramente más brillante y llamativa que cualquiera de los tonos del iPhone 16 Pro, que incluyen Desert Titanium, Natural Titanium, White Titanium y Black Titanium.

Eso sería una gran noticia, ya que la insistencia de Apple en ofrecer solo tonos discretos en su línea Pro es una fuente constante de decepción.

Poco probable por tres motivos

Sin embargo, tomamos esta filtración con cautela por varias razones. En primer lugar, el hecho de que Apple siempre utilice colores discretos significa que es poco probable que haya algo más brillante, aunque es posible que se incluya una versión ligeramente más oscura de uno de estos colores.

En segundo lugar, la fuente de esta filtración tiene un historial desigual. Han acertado antes, pero también se han equivocado.

Y en tercer lugar, es muy pronto para filtraciones sobre el iPhone 17, e incluso si Apple realmente está considerando uno de estos tonos, es muy posible que la compañía decida no hacerlo al final.

Así que, por desgracia, no contaremos con ver ninguno de estos colores en la línea iPhone 17 Pro, y menos tal y como aparece en la imagen. Pero realmente esperamos que esta filtración sea cierta, ya que querer un teléfono de gama alta no significa en absoluto que no lo quieras en un color brillante, vibrante o llamativo.