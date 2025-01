Las cámaras del iPhone 17 Pro y Pro Max podrían recibir rebajas y mejoras este año

Los iPhone 16 Pro y Pro Max podrían tener un sensor de cámara más pequeño

Sin embargo, también se espera un aumento de megapíxeles

Es posible que los cambios no supongan una gran diferencia en la calidad de las fotos

Puede que aún falten ocho meses para el esperado lanzamiento, pero ya estamos escuchando numerosas filtraciones y rumores sobre el iPhone 17 de Apple, y el último chisme de los que están al tanto sugiere que las cámaras de los modelos Pro y Pro Max podrían ser mejoradas y mejoradas.

Según el reconocido informante Digital Chat Station (según MacRumors), el iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max llevarán una cámara de triple lente de 48MP+48MP+48MP en la parte trasera, un salto en megapíxeles desde la cámara de triple lente de 48MP+48MP+12MP instalada en la parte trasera del iPhone 16 Pro y el iPhone 16 Pro Max.

Esa es la mejora, pero la desventaja es que se espera que la cámara principal de 48MP utilice un sensor de 1/1,3 pulgadas en lugar de uno de 1/1,28 pulgadas, lo que supone una pequeña reducción de tamaño. En general, cuanto más grande sea el sensor, mejor, ya que es capaz de capturar más luz y más detalle en lo que sea que se esté fotografiando.

Los rumores sobre la mejora de la cámara de teleobjetivo de 12MP a 48MP llevan circulando desde el año pasado, pero es la primera vez que oímos que la cámara principal tiene un sensor más pequeño.

Encuentra las diferencias

iPhone 16 Pro Max (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

En cuanto a la diferencia que supondrán los cambios en el tamaño del sensor y el número de megapíxeles, es difícil de decir, sobre todo porque los teléfonos modernos procesan mucho las fotos y los vídeos después de capturarlos. El hardware que realiza la captura sólo es responsable en parte de la calidad de las fotos y los vídeos.

Si los sensores de la cámara principal del iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max van a ser más pequeños, es posible que se libere espacio para otros componentes, como una batería más grande o un chipset de comunicaciones más potente (se rumorea que los iPhone de 2025 serán los primeros en utilizar un chip Wi-Fi y Bluetooth fabricado por Apple).

Este rumor en particular no dice nada sobre lo que podría ocurrir con las cámaras del iPhone 17 estándar. Como se puede ver en nuestro análisis del iPhone 16, el modelo actual y el iPhone 16 Plus utilizan una configuración de cámara de doble lente de 48 MP+12 MP en la parte trasera, y es posible que también haya cambios en este aspecto.

Tal vez incluso quieras esperar hasta 2026 y el iPhone 18: se ha hablado de que el teléfono incluirá una apertura variable en las cámaras de los modelos Pro y Pro Max, lo que significa mejores fotos con poca luz y más control sobre la profundidad de campo.