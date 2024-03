El iPhone 17 podría tener una pantalla mejorada que llevamos años esperando

Apple nunca ha seguido las tendencias de la industria, así que mientras que no es raro encontrar teléfonos Android económicos con pantallas de 120 Hz, Apple se ha obstinado en mantener una pantalla de 60 Hz incluso en el iPhone 15 y el iPhone 15 Plus, reservando los 120 Hz para sus modelos Pro de precio superior. Pero esto podría cambiar con la línea iPhone 17 del año que viene.

Según un informe de The Elec (a través de MacRumors), es probable que Apple equipe los cuatro modelos de iPhone 17 (es decir, el iPhone 17, el iPhone 17 Plus, el iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max) con una pantalla LTPO (óxido policristalino de baja temperatura).

Eso supondría un cambio para los modelos estándar y Plus, que actualmente utilizan pantallas LTPS (silicio policristalino de baja temperatura). Las pantallas LTPO admiten frecuencias de refresco de 120 Hz, y también pueden bajar hasta 1 Hz, para ofrecer más eficiencia energética cuando no se necesita una frecuencia de refresco alta. Apple utiliza esa frecuencia de actualización más baja para las pantallas siempre encendidas del iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max, que es otra característica de la que carece el iPhone 15 estándar.

Así que si Apple equipa el iPhone 17 y el iPhone 17 Plus con pantallas LTPO, es casi seguro que estos teléfonos también tendrán frecuencias de actualización que pueden variar de 1Hz a 120Hz, y a su vez también es casi seguro que soportarán la función de pantalla siempre encendida de Apple.

The Elec afirma además que el proveedor chino BOE ha entregado a Apple pantallas LTPO de muestra, con la esperanza de ser el proveedor de la serie 17 del iPhone. La luz verde dependerá de si es capaz de producir lo suficiente y mantener los elevados estándares de calidad de Apple. Pero si no es así, LG Display o Samsung Display serán los elegidos, por lo que esta decisión no debería afectar a si los cuatro modelos del iPhone 17 tendrán pantallas LTPO.

Una mejora esperada pero incierta

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Nos tomamos esta filtración con cautela, sobre todo porque se trata de móviles que no saldrán al mercado hasta dentro de 18 meses. Pero no es la primera vez que oímos que el iPhone 17 y el iPhone 17 Plus podrían tener pantallas de 120Hz, así que es muy posible.

Además, hace tiempo que debería haber llegado, pero Apple querrá dar a la gente muchas razones para elegir un modelo Pro más caro en su lugar, así que si el iPhone 17 y el iPhone 17 Plus finalmente se ponen al día en este frente, podríamos ver cómo se amplía la brecha en otras áreas. Dado que los modelos Pro ya tienen mejores chips y más cámaras, no está claro qué implicaría eso.

Una posibilidad es el Face ID bajo la pantalla, lo que permitiría a Apple reducir el tamaño de la cámara en los modelos Pro. Esto es algo que hemos oído rumorear, aunque como con todo lo relacionado con el iPhone 17, esto está lejos de ser seguro. Después de todo, la línea del iPhone 16 prevista para septiembre ni siquiera se ha lanzado todavía.