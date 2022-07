La función de PS5 que hemos estado esperando desde su lanzamiento por fin está aquí

Sony va a añadir por fin la compatibilidad con 1440p en PS5. Pero solo podrás probarlo si estás inscrito en el programa beta de PS5.

Muchos propietarios de PS5 (opens in new tab) han estado esperando ansiosamente la compatibilidad con 1440p desde el lanzamiento de la consola. Y aunque por el momento solo está disponible como parte del programa beta de PS5, Sony ha confirmado (opens in new tab) que tiene la intención de desplegar la función de forma global "a finales de este año."

Otras novedades añadidas a la beta son las listas de juegos creadas por los jugadores y un menú para comparar el audio estéreo y el 3D. También se han añadido diversas funciones sociales. Entre ellas se encuentran las solicitudes de compartir pantalla y las notificaciones de partidas a las que te puedes unir. En definitiva, se trata de una actualización de la beta de PS5 bastante importante.

Cómo activar la salida 1440p en la PS5

Si estás inscrito en el programa beta de PS5, puedes ir a la configuración de tu consola para establecer la resolución a 1440p.

En el menú de configuración, dirígete a "Pantalla y vídeo" y luego al submenú "Salida de vídeo". En "Resolución y frecuencia", selecciona "Resolución" y luego 1440p en el menú desplegable.

Si no estás seguro de si tu pantalla es compatible con 1440p, puedes seleccionar "Prueba de salida 1440p" en el mismo menú. Si la prueba se muestra correctamente, entonces está todo listo.

(Image credit: Sony)

Por qué la resolución 1440p es importante en PS5

La resolución 1440p es algo más que un punto intermedio entre el HD y el 4K. Algunos de los mejores juegos de PS5 admiten una resolución nativa de 1440p, como Final Fantasy 14. Por lo tanto, cuando estos juegos se juegan en una pantalla de 1440p, se ven mucho más nítidos. Esto es especialmente cierto en los monitores de 1440p más pequeños. (Si quieres pasar de un televisor a un monitor, estos son los mejores monitores para PS5).

Lo que es igual de agradable es que los títulos con resoluciones nativas 4K pueden reducirse a 1440p. En este caso, puedes beneficiarte de una mayor velocidad de fotogramas y del antialiasing, que crea una imagen más suave en general que ayuda a eliminar los bordes afilados o dentados de los objetos 3D.

Por desgracia, Sony parece haber perdido una oportunidad clave con su 1440p. El ajuste de resolución no funciona con PS5 VRR, otra función muy esperada que se añadió hace unos meses. Esto es especialmente desconcertante si tenemos en cuenta que VRR es compatible con los ajustes de resolución 1080p y 4K de la consola. Esperemos que esto se solucione cuando la resolución de 1440p llegue a los propietarios de PS5 de todo el mundo.

En definitiva, nos alegramos de que por fin haya compatibilidad con 1440p en PS5, aunque sea de forma limitada por ahora. Es una característica que las consolas de la serie X|S han tenido desde su lanzamiento, y su omisión en PS5 siempre ha sido desconcertante. Por suerte, ahora es una cosa menos con la que Sony tiene que jugar a ponerse al día. O al menos lo será cuando salga de la fase de pruebas beta.