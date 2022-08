Consigue gratis un Assassin’s Creed este mes con tu suscripción a Amazon Prime (y 6 juegos más)

Como sabrás, tu suscripción a Amazon Prime (opens in new tab) incluye la plataforma Amazon Prime Gaming (opens in new tab), que te permite descargar gratis muchos juegos cada mes, así como contenidos adicionales para ciertos juegos.

Este mes de septiembre, llega un Assassins's Creed, ni más ni menos, junto con otros 6 juegos.

Tras el regalo del mes pasado de StarCraft: Remasterizado (si lo quieres date prisa que solo te quedan 6 días a día de hoy), los suscriptores de Amazon Prime podrán hacerse en septiembre con Assassin's Creed Origins, ya que es uno de los juegos que estarán disponibles el próximo mes en Prime Gaming.

Este juego, que fue lanzado en 2017, supuso un importante punto de inflexión para esta franquicia de videojuegos, ya que dejó de lado su modo de juego sigiloso en favor de más elementos de RPG. Estableció una nueva fórmula que desde entonces se ha seguido en Assassin's Creed Odyssey y Assassin's Creed Valhalla.

En el papel del nómada del desierto Bayek, vagarás por el Antiguo Egipto en vísperas de una invasión romana. Puedes contar con la habitual exploración de mundo abierto y el combate cuerpo a cuerpo típicos de Assassin's Creed, así como un sistema de niveles para los personajes, mecánicas de creación y un montón de Easter eggs históricos.

También estará disponible gratis el juego La Tierra Media: sombras de guerra (Middle-earth: Shadow of War). Este es probablemente el mejor videojuego de El Señor de los Anillos que hay, y es otro RPG de acción de mundo abierto que consiste principalmente en saltar por las tambaleantes fortalezas de los orcos y matar a las fuerzas oscuras de Sauron. Su sistema Némesis, mediante el cual determinados enemigos se acuerdan de ti a medida que ascienden en la jerarquía militar de Mordor, se sigue sintiendo como algo novedoso cinco años después del lanzamiento del juego. Y por supuesto, este es el momento perfecto para meterte de nuevo en este mundo, ahora que la serie El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder se va a estrenar dentro de una semana en Amazon Prime Video.

Un montón de cosas gratis

Los miembros de Amazon Prime también podrán disfrutar de otros 6 juegos gratis este mes. Entre ellos se encuentran el simulador de gestión deportiva Football Manager 2022, el clásico juego de aventuras The Dig, el juego de defensa Defend the Rook, el de rol político We. The Revolution, el de plataformas Castle on the Coast y el de aventuras Word of the Law.

Todos los juegos podrán reclamarse a partir del 1 de septiembre en la página web de Amazon Prime Gaming, excepto el de El Señor de los Anillos (La Tierra Media: sombras de guerra), que estará disponible a partir del 2 de septiembre. Tendrás hasta el final del mes para reclamarlos, pero si lo haces, seguirán vinculados a tu cuenta aunque expire tu suscripción a Prime.

Por otro lado, tal y como es habitual, también podrás acceder a "contenidos en el juego" gratuitos. Por ejemplo, puedes conseguir algunos objetos para Destiny 2, un paquete de cosméticos para Call of Duty: Warzone y algunos jugadores para el FIFA 2022.

Cabe destacar que tanto Assassin's Creed Origins como La Tierra Media: sombras de guerra ya están disponibles en Xbox Game Pass. Además, Origins puede incluso jugarse a través de Xbox Cloud Gaming, lo que te vendrá genial si tu PC no es lo suficientemente potente por no contar con una buena tarjeta gráfica.