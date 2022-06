Assassin's Creed llega a Game Pass gracias a la colaboración con Ubisoft

Microsoft ha anunciado la próxima tanta de juegos que llegarán a Game Pass este mes, y la nueva colaboración con Ubisoft ha dado su fruto.

Assassin's Creed Origins y For Honor: Marching Fire Edition encabezan la lista. Según un post de Xbox Wire (opens in new tab), estarán disponibles para jugar en Xbox Series X|S, Xbox One, PC y Xbox Cloud Gaming.

Marcan el comienzo de esta nueva colaboración entre Microsoft y Ubisoft que se anunció en abril. La líder de la comunidad Game Pass, Megan Spuur, dijo que Microsoft 'trabajaría con Ubisoft para traer juegos increíbles a la biblioteca de Game Pass', y nos dijo que 'más juegos de Ubisoft llegarán a Game Pass' en un futuro.

(Image credit: Ubisoft)

Vienen grandes cambios

No se ha detallado hasta dónde llegará esa colaboración, pero podría traer grandes cambios a la plataforma de suscripción. Los títulos que salieron hace unos años se añadirán al servicio, como Assassin's Creed Valhalla, pero también abre la puerta a los lanzamientos desde el día uno. A principios de este año, Rainbow Six Extraction, de Ubisoft, llegó a Game Pass el mismo día que salió al mercado. Si la tendencia continúa, los jugadores podrán echar mano de los títulos más taquilleros de Ubisoft a través del servicio de suscripción de Xbox.

En cualquier caso, Ubisoft no está apostándolo todo a una sola mano. En mayo, Sony anunció que también se había aliado con Ubisoft para redefinir su servicio PS Plus. Los miembros de PS Plus Premium tendrán acceso a Ubisoft+, con un montón de títulos de Ubisoft que se irán añadiendo. Como era de esperar, For Honor y Assassin's Creed Origins están incluidos.

Por ahora, falta por ver si Game Pass o PS Plus hacen exclusivos los títulos AAA de Ubisoft desde el día de su lanzamiento. Esa colaboración sería muy beneficiosa para Sony. Ya dijo que no añadiría sus propios juegos a PS Plus el día de su lanzamiento por el previsible futuro, por lo que cualquier título del día de lanzamiento de otros desarrolladores contribuirá en gran medida a mejorar el valor de la plataforma

En el resto del contenido del post, se detallan los juegos que llegan a Game Pass este mes: