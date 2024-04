7 cosas que la Nintendo Switch 2 debe hacer bien

Un acuerdo común entre los fans de Nintendo es que la compañía parece estar preparándose para el lanzamiento de un nuevo hardware este año. Aunque el fabricante de consolas con sede en Kioto aún no ha confirmado oficialmente la sucesora de la Nintendo Switch, una cosa es cierta: los fans están mayoritariamente de acuerdo en que debería ser la Nintendo Switch 2. O, dicho en pocas palabras, una versión mejorada de lo que ya tenemos.

El año pasado, por supuesto, estuvo plagado de rumores con respecto a la consola sucesora de la Nintendo Switch. Algunas fuentes confirmaron a TRG y otros medios que en la Gamescom 2023 se realizaron demostraciones técnicas de Nintendo Switch 2, en las que se mostró una versión mejorada de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Nintendo, como era de esperar, ha negado rotundamente que se trate de "rumores", pero esto no ha impedido que la gente siga especulando y pensando en las mejoras que podría aportar la sucesora de Switch.

Sin embargo, aunque estas especulaciones pueden ser divertidas, la realidad suele dictar que nuestros sueños más descabellados probablemente no coincidan con el producto final. En su lugar, entonces, ¿qué puede mejorar de forma realista la Nintendo Switch 2 (si es que efectivamente se trata de una versión mejorada de la consola de 2017 y su revisión de 2019) que le permita ofrecer una mejor experiencia manteniendo intacto todo lo que hace tan bien? Aquí tienes un desglose de todo aquello a lo que creemos que debería aspirar la Nintendo Switch 2 en su lanzamiento.

1. La misma experiencia híbrida, refinada

(Image credit: Nintendo)

El principal argumento de venta de la Nintendo Switch, y de hecho una de las principales razones por las que la consola ha vendido (hasta la fecha) más de 132 millones de unidades, es su factor híbrido. Jugar en la televisión con la consola en su base ofrece una mayor resolución (hasta 1080p) y un rendimiento más estable en general, pero no se puede descartar la posibilidad de sacar la pantalla y jugar sobre la marcha. Esta versatilidad es especialmente cierta en el caso de la pantalla OLED de 720p de la Nintendo Switch, que ofrece una claridad llamativa a títulos tan coloridos como Splatoon 3 y Super Mario Bros. Wonder.

La naturaleza híbrida de la Switch es claramente una fórmula ganadora, y espero que esté aquí para quedarse en su próxima iteración de consola. Me encantaría que la Nintendo Switch 2 incluyera una pantalla OLED de serie, pero sin duda se pueden hacer mejoras en lo que respecta a la ergonomía. Un formato ligeramente más ligero facilitaría el juego portátil a aquellos que encuentren la Switch (o la OLED) un poco voluminosa. Otros cambios, como unas empuñaduras con textura o un pie de apoyo más estable, también podrían ayudar a que la experiencia portátil fuera aún más cómoda.

2. Una eShop mejorada

(Image credit: Nintendo)

Ha pasado de ser una de las mejores características de Switch a una de las peores. Lenta, torpe y repleta de software basura, navegar por la eShop de Nintendo Switch es infinitamente más frustrante de lo necesario. El gran volumen de juegos es una cosa, por lo que a menudo es bastante difícil buscar verdaderas joyas ocultas. Pero lo peor es lo lenta que es la experiencia de navegación.

Navegar por las secciones de la eShop es un suplicio, con un retraso terrible que a menudo hace que pasen segundos enteros antes de pasar de un elemento al siguiente. Además, las páginas individuales de los juegos también pueden tardar en cargarse por completo.

Sin embargo, la eShop tiene algunos aspectos positivos, como su generoso sistema de recompensas y sus excelentes funciones de búsqueda. No estoy pidiendo mano dura en lo que respecta a la selección, sino que Nintendo debería plantearse dejar atrás la mentalidad de "todo vale" de Steam Greenlight a la hora de alojar juegos en su tienda, ya que esto ha provocado que su nueva sección de juegos parezca un caos desorganizado.

3. Especificaciones mejoradas

(Image credit: Nintendo)

Incluso en el momento del lanzamiento, se esperaba que el rendimiento de la Nintendo Switch fuera decepcionante debido al uso del chipset móvil Tegra X1, que ya tenía un par de años en 2017 y se utilizaba principalmente para dispositivos como la Nvidia Shield TV. Y sí, que las consolas de Nintendo fueran relativamente poco potentes ya era algo habitual desde los tiempos de la Wii, que no tenía soporte HD. Incluso la Wii U de 2012 era solo ligeramente mejor, en cuanto a rendimiento, que una PS3 de primera generación. La Switch, por su parte, a menudo hace un flaco favor a su naturaleza portátil cuando títulos como Xenoblade Chronicles 3 y Bayonetta 3 funcionan mucho, mucho peor en modo portátil.

Desde luego, no estoy pidiendo que Nintendo iguale o supere lo que obtenemos en PlayStation 5 o Xbox Serie X. Pero sería fantástico ver algunas mejoras inteligentes en el rendimiento que permitan que los juegos de Nintendo Switch 2 se vean genial en la televisión y se reproduzcan con fluidez en el modo portátil. Una opción de 1440p para el modo acoplado sería tremenda, pero me conformaría con un 1080p estable en este sentido. Una actualización a 1080p de la pantalla de la consola portátil también sería muy bienvenida, como hemos visto con la Asus ROG Ally.

Por supuesto, la posibilidad de estas mejoras dependerá de las especificaciones de Nintendo Switch 2. Pero Nintendo ya ha echado una mano. Pero Nintendo ya tiene algunas ayudas a su favor. En juegos como Splatoon 3 y Nintendo Switch Sports se han visto pruebas de la tecnología AMD FidelityFX Super Resolution (que, al igual que DLSS de Nvidia, aprovecha la IA para mejorar los juegos de forma inteligente sin apenas afectar al rendimiento general). Puede que esta tecnología se generalice en Nintendo Switch 2.

4. Mejores mandos Joy-Con

(Image credit: Nintendo)

Los mandos Joy-Con de Nintendo son bastante decepcionantes y, a menudo, simplemente no son adecuados para su propósito. Este par de mandos endebles tienden a romperse con bastante facilidad, traicionando el historial de hardware habitualmente robusto de Nintendo. También son muy propensos a la desviación de los sticks, lo que permite registrar movimientos y alteraciones de la cámara aunque el jugador no esté tocando los sticks.

Nintendo haría bien en implementar la tecnología de efecto Hall en una revisión de los Joy-Con. Esta tecnología eliminaría prácticamente el riesgo de deriva de los sticks y supondría un paso adelante en el sector first-party, ya que tanto Microsoft como Sony también han descuidado esta tecnología en sus gamepads más recientes. Los botones frontales mecánicos también serían una ventaja. No son necesarios, pero me gusta la sensación táctil que ofrecen, y creo que encajarían perfectamente en un mando tan compacto como el Joy-Con.

También sería genial ver a Nintendo aprovechar el verdadero potencial de su tecnología HD Rumble. HD Rumble, que se ha utilizado muy poco desde el lanzamiento de la consola, tiene la capacidad de ofrecer un sonido más envolvente y sensible al contexto, similar a la respuesta háptica del mando inalámbrico DualSense de PS5. Me encantaría que el HD Rumble no fuera tan secundario en la próxima consola de Nintendo.

5. Retrocompatibilidad y juegos mejorados

(Image credit: Shutterstock / Wachiwit)

El enfoque de Nintendo respecto a la retrocompatibilidad ha sido relativamente sólido en sus últimas generaciones. Los juegos de Gamecube se podían jugar en la Wii, y los de Wii eran compatibles con la Wii U. La Switch es una bestia diferente, que opta por los cartuchos en lugar de los discos ópticos. Y si la Nintendo Switch 2 mantiene este enfoque, lo lógico es que los juegos existentes de Switch sean compatibles con la nueva consola.

Pero me gustaría que Nintendo fuera un paso más allá y adoptara la excelente estrategia de retrocompatibilidad de Xbox. Varios juegos de Xbox One han sido mejorados para la actual generación, lo que significa que se benefician de mejores resoluciones y rendimiento. Incluso algunos títulos de Xbox 360 han recibido parches de mejora, y juegos como Sonic Unleashed pueden correr a 60 fps en las nuevas máquinas de Microsoft gracias a la función FPS Boost.

Mejorar los títulos más antiguos haría que los mejores juegos de Nintendo Switch fueran mejores que nunca. Por excelentes que sean The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom y Xenoblade Chronicles 3, sin duda se beneficiarían de mejoras en la tasa de fotogramas, la distancia de dibujado y los tiempos de carga. Seguir el modelo de Xbox también significaría que los jugadores no tendrían que comprar una nueva versión de sus juegos actuales, sino que bastaría con un simple parche.

6. Código de red más estable

(Image credit: Nintendo)

Ya va siendo hora de que Nintendo ponga fin a su mala reputación en el juego online con la Nintendo Switch 2. La compañía lleva mucho tiempo por detrás de la competencia a la hora de ofrecer una conectividad online fluida. En Switch, juegos como Super Smash Bros. Ultimate y Mario Kart 8 Deluxe sufren frecuentes caídas. Este problema se vio agravado por la ausencia total de un puerto Ethernet en el modelo original de la Switch; en su lugar, los jugadores tuvieron que depender de Wi-Fi hasta que se añadió uno a la base de la Nintendo Switch OLED.

En los últimos años se han introducido mejoras en este frente. Nintendo ha desplegado su nuevo código de red NPLN en juegos como Splatoon 3, Monster Hunter Rise y Pokémon Legends Arceus. Por desgracia, los resultados siguen dejando que desear (Splatoon 3 sufre desconexiones muy frecuentes). Aun así, en general, NPLN es un paso en la dirección correcta y probablemente será el netcode estándar para su consola de próxima generación.

7. Traspaso de cuentas NSO y retrobibliotecas

(Image credit: Shutterstock / robtek)

Las bibliotecas retro de Nintendo Switch Online fueron bastante controvertidas en su lanzamiento. Con solo un puñado de títulos de NES alojados a través de la nube durante su lanzamiento en septiembre de 2018, las ofertas estaban muy lejos de los días felices de la Consola Virtual de Wii. Pero en los años transcurridos desde entonces, Nintendo Switch Online ha crecido hasta albergar un número bastante enorme de juegos de NES, SNES, Nintendo 64, Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance y Sega Mega Drive/Genesis. Se trata de un paquete inteligente que hace que merezca la pena adquirir el Pack de Expansión superior.

Así que sería una pena que Nintendo volviera a tirarlo todo por la borda cuando lance su siguiente consola. En todo caso, Nintendo debería seguir añadiendo títulos clásicos a sus bibliotecas retro. El siguiente paso lógico serían sin duda los juegos de Gamecube, o la incorporación de las bibliotecas de TurboGrafx-16 y Neo Geo. Todavía tengo esperanzas de que el maravilloso Mischief Makers aterrice en la colección de N64.

Nintendo puede hacer muchas cosas para mejorar la Nintendo Switch con su próxima consola. Pero lo importante es que no necesita reinventar la rueda. La Switch es una fórmula tan ganadora que, aunque la inclinación de Nintendo por la innovación siempre es interesante, como mínimo, sería una pena acabar con todo lo que ha construido en los últimos siete años. El modelo de Switch debería estar aquí para quedarse, ya que es difícil imaginar que una revisión completa fuera en beneficio de la compañía o de su base de consumidores.