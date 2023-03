Los mejores juegos de Xbox Series X: los grandes éxitos de la consola de Microsoft

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

Included in this guide:

Los mejores juegos de Xbox Series X combinan diversión, historias apasionantes y una jugabilidad increíble. La Series X ofrece el hardware más potente de cualquier videoconsola actual, y te mostramos los juegos que mejor lo aprovechan. Si decides usar Game Pass, también podrás jugar a muchos de estos (y muchos más títulos) como parte de la suscripción.

Ya sea por su aspecto visual, rendimiento o por el hecho de que algunos de estos juegos son exclusivos de la consola de Microsoft y PC, si tienes una Series X o estás pensando en hacerte con una de las mejores ofertas de Xbox Series X, asegúrate de probar estos juegos.

Desde aventuras de acción hasta shooters multijugador e incluso estrategia, aquí hay algo para todos los gustos, y tu Series X hará que se vean y se sientan lo mejor posible.

Los mejores juegos de la Xbox Series X

¿Por qué puedes confiar en TechRadar? Nuestros revisores expertos pasan horas probando y comparando productos y servicios para que pueda elegir el mejor para usted. Obtenga más información sobre cómo probamos.

Control (Image credit: 505 Games)

Control: Ultimate Edition Acción sobrenatural en el edificio de oficinas más escalofriante del mundo Las mejores ofertas de hoy Ver en Amazon (opens in new tab) Ver en PcComponentes ES (opens in new tab) Ver en PcComponentes ES (opens in new tab)

Optimizado para Xbox Series X

En Control te metes en la piel de Jessie Faden, la nueva directora de la clandestina Oficina Federal de Control (FBC), una agencia gubernamental que investiga y, en última instancia, pretende controlar la actividad paranormal. Pero el nuevo papel de Jessie tiene algunos problemas que no están exactamente establecidos en la descripción del trabajo, incluyendo el levantamiento de una fuerza paranormal conocida sólo como los Hiss.

Remedy ha cortejado múltiples géneros difíciles con Control, entregando una historia alucinante evocadora de True Detective y Twin Peaks es absolutamente notable. The Bureau es un lugar espeluznantemente bello, y se ve y se siente mejor cuando lanzas objetos a los enemigos a través de la telequinesis o usas tus poderes para doblar las habitaciones a tu alrededor. Afortunadamente, este juego, que se lanzó originalmente para la anterior generación de consolas, funciona como ningún otro en la Series X. Los gamers pueden elegir entre dos modos: Modo Rendimiento, que apunta a 60fps con salida 4K, y Modo Gráficos, que apunta a 30fps con trazado de rayos, lo que convierte a Control no solo en uno de los mejores juegos de los últimos años, sino también en uno de los mejores juegos de Xbox Series X.

(Image credit: Bungie)

Destiny 2 Explora la galaxia en un shooter de saqueos que se pone cada vez mejor. Las mejores ofertas de hoy Ver en Phone House ES (opens in new tab) Ver en Amazon (opens in new tab) Ver en Wakkap (opens in new tab)

Optimizado para Xbox Series X

Destiny 2 es el ambicioso shooter multijugador gratuito de Bungie. Es la continuación y, en muchos aspectos, la reinvención del primer Destiny, ahora con un juego base gratuito. Destiny te pone en la piel de un Guardián, protector de la última ciudad de la Tierra contra varias fuerzas enemigas, utilizando una energía mágica llamada Luz.

Tanto la construcción del mundo como el uso de la luz distinguen a Destiny 2 de otros shooters. Tus habilidades tienen un toque mágico mucho más interesante que en los títulos ambientados en el mundo moderno, y es divertido explorar la galaxia a lo largo de la historia, lo que es ahora mucho, mucho mejor que en el primer Destiny. Con cada expansión, Destiny ofrece fantásticos escenarios nuevos e ingeniosas ideas nuevas, lo que hace que merezca la pena seguir con él: la última expansión, Lightfall, te lleva a una metrópolis futurista en Neptuno, y hay mucho que ver. Destiny 2 existe desde la pasada generación de consolas, pero llega optimizado para Xbox Series X, funcionando en 4k a 60FPS con un modo Crisol opcional a 120Hz en dispositivos compatibles, así como un campo de visión personalizable. Es una de las mejores maneras de experimentar uno de los mejores shooters, por lo que es una necesidad para los fans de los FPS en nuestra lista de los mejores juegos de Xbox Series X.

Elden Ring (Image credit: FromSoftware Inc.)

Elden Ring Un mundo misterioso aguarda a quienes superen sus encarnizados combates Our expert review: Las mejores ofertas de hoy Ver en Eneba US (opens in new tab) Ver en Wakkap (opens in new tab) Ver en Amazon (opens in new tab)

La desarrolladora FromSoftware continúa su saga de RPGs de acción de alta dificultad (o Tipo-Souls, tan omnipresente como es ahora el término) con Elden Ring (opens in new tab). Ambientado en el reino de fantasía de Las Tierras Intermedias, los jugadores se abren paso a hachazos, espadazos, movimientos de evasión y ajustando perfectamente el tiempo de contraataque a través del reino con la esperanza de convertirse en el Señor de los Elden.

Aunque siempre hay mucho que descubrir en un juego de FromSoftware, Elden Ring es el primero que te permite recorrer la totalidad de su vasto mundo desde el principio, lo que te ofrece la posibilidad de participar o no en encuentros difíciles según te convenga. Nuestro análisis de Elden Ring también señala que FromSoftware se encuentra en su momento más esperanzador y fantástico, enfrentándote a gigantes, dragones y mucho más. La dificultad característica de los juegos tipo Souls de FromSoftware sigue presente aquí, pero para los fans de su particular fantasía sombría, no hay mejor juego.

Forza Horizon 5 (Image credit: Microsoft)

Forza Horizon 5 Los juegos de carreras nunca han tenido mejor pinta Las mejores ofertas de hoy Ver en Wakkap (opens in new tab) Ver en Startselect ES (opens in new tab) Ver en Amazon (opens in new tab)

Optimizado para Xbox Series X

Disponible en Xbox Game Pass

La quinta entrega del juego de carreras exclusivo de Xbox, ahora en Xbox Series X, es tan innovadora como lo fue Forza Horizon 4 para Xbox One. Es un juego que introduce divertidas innovaciones en su género, a la vez que sube el listón visualmente. Forza Horizon 5 te lleva a más de 100 kilómetros cuadrados de carretera, por todo el hermoso paisaje mexicano. Este corredor viene con más de 500 coches, que puedes conducir por un mundo abierto a tu antojo, completando diferentes retos de conducción, o compitiendo en carreras e incluso en un modo Battle Royale.

Puede que Forza Horizon 5 sea el estándar de oro actual de lo que pueden ser los juegos en la Xbox Series X. Es una mezcla tan hermosa de carreras de alto octanaje y celebración descarada de un hermoso lugar en la tierra que es un juego atractivo incluso si nunca has tocado un corredor antes. A nivel de jugabilidad, es la cantidad de opciones que ofrece lo que lo convierte en un juego que merece la pena. Lee nuestro análisis completo de Forza Horizon 5 para obtener más información.

Gears Tactics (Image credit: Xbox Game Studios)

Gears Tactics Tácticas por turnos Las mejores ofertas de hoy Comprobar Amazon (opens in new tab)

Optimizado para Xbox Series X

Disponible en Xbox Game Pass

Gears Tactics, como su nombre indica, es un shooter táctico por turnos ambientado en el universo de Gears of World. En lugar de correr a toda pastilla, los jugadores deben ser más estratégicos a la hora de abordar el combate. Tactics es un gran spin-off para aquellos que adoran la franquicia Gears of War, pero quieren probar algo un poco diferente, lo que lo convierte en uno de los mejores juegos de Xbox Series X.

Aunque ya salió en Xbox One y PC, también sirvió como título de lanzamiento para Xbox Series X, gracias a algunas excelentes mejoras para la nueva generación. Quienes jueguen en Xbox Series X se beneficiarán de una jugabilidad en 4K Ultra HD y 60fps, con texturas mejoradas, mayor detalle del mundo y la posibilidad de elegir entre 60 o 30 fotogramas por segundo para las cinemáticas.

(Image credit: Xbox Studios)

Hi-Fi Rush Un juego de plataformas de acción y ritmo sacado directamente de la década de los 2000 Las mejores ofertas de hoy Ver en Amazon (opens in new tab) Ver en Amazon (opens in new tab) Ver en Amazon (opens in new tab)

Disponible en Xbox Game Pass

Con Hi-Fi Rush, Tango Gameworks lanzó el juego de ensueño para los fans de los primeros títulos de plataformas y ritmo de Oughts. La historia se cuenta rápidamente: el protagonista, Chai, acepta sustituir su brazo roto por uno mecánico nuevo y reluciente, pero en el proceso, su reproductor mp3 se implanta accidentalmente en su pecho. Ahora todo en el mundo se mueve al ritmo de la música de Chai. Además, todo el mundo va a por él, ya que tiene una avería que hay que "corregir".

Chai salta y lucha a través de un mundo increíblemente vibrante ambientado con una música realmente buena. En el combate utiliza una guitarra para atacar a los enemigos, y si consigue marcar el ritmo adecuado, desencadenará combos satisfactorios acompañados de vítores e impresionantes efectos visuales. Si te gusta la animación en 2D, te encantará Hi-Fi Rush: sus animaciones son de las mejores que existen y, además, tiene un tono muy parecido al de los dibujos animados. Este exclusivo de Xbox es sencillamente uno de los mejores juegos de ritmo a los que puedes jugar, y su vibrante presentación es difícil de resistir.

Halo infinite (Image credit: Microsoft)

Halo Infinite La última entrega de la serie Halo impresiona con su mundo abierto Our expert review: Las mejores ofertas de hoy Comprobar Amazon (opens in new tab)

Optimizado para Xbox Series X

Disponible en Xbox Game Pass

Halo es la saga insignia de Xbox de shooters futuristas en primera persona, y Halo Infinite no es una excepción. Como el Jefe Maestro, te abres camino por el mundo-anillo Zeta Halo, donde las fuerzas de los Desterrados te han dejado abandonado. Mientras intentas encontrar una forma de salir del planeta, pronto te das cuenta de que hay mucho más en Zeta Halo de lo que puedes ver a primera vista.

Desde que Bungie se hizo cargo de la franquicia Halo, 343 Industries no se ha desviado mucho de la fórmula, pero situar el juego en un mundo abierto sirve para refrescar la fórmula, aunque muchas de las tareas que te esperan, como liberar puestos avanzados, te resultarán familiares si has jugado antes a cualquier juego de mundo abierto. El nuevo y versátil garfio del Jefe Maestro contribuye a que el combate sea más ágil, y la historia ofrece algunos giros satisfactorios. Halo Infinite es una gran mezcla de lo viejo y lo nuevo, que mantiene intacto el espíritu de la serie a la vez que incluye divertidos elementos nuevos.

Hitman 3 (Image credit: IO Interactive A/S)

Hitman 3 El sandbox de asesinatos más emocionante y variado Our expert review: Las mejores ofertas de hoy Ver en PcComponentes ES (opens in new tab) Ver en Amazon (opens in new tab) Ver en Green Man Gaming (opens in new tab)

Optimizado para Xbox Series X

Hitman 3 es la dramática conclusión de la aclamada serie sobre asesinatos silenciosos en la que el Agente 47 acaba con objetivos de todo el mundo. El modo de juego es fácil de explicar: consigues un objetivo, invades su espacio e intentas acabar con él sin ser visto. Sin embargo, este concepto aparentemente sencillo encierra una profundidad sin precedentes. Mientras estás al acecho, los objetivos, así como la gente que los rodea, siguen viviendo sus vidas, lo que a menudo te obliga a pensar sobre la marcha y hacer un uso inteligente del entorno para llegar a tu objetivo.

Las nuevas localizaciones, como Dubai, China y Argentina, son algunas de las más memorables de la serie. Si a eso le añadimos objetivos más experimentales y una historia apasionante (además de 4K nativos a 60 fps en la Xbox Series X), Hitman 3 se merece con toda justicia su puesto en nuestra lista de mejores juegos de Xbox Series X.

Microsoft Flight Simulator (Image credit: Xbox Game Studios)

Microsoft Flight Simulator 2020 Vuelo virtual en su versión más realista Our expert review: Las mejores ofertas de hoy Ver en CDKeys (opens in new tab) Ver en Amazon (opens in new tab) Ver en Wakkap (opens in new tab)

Optimizado para Xbox Series X/S

Disponible en Xbox Game Pass

¿Quieres sobrevolar Machu Picchu? ¿Quizá contemplar la impresionante vista de la aurora boreal en Noruega? ¿O simplemente ver cómo se ve tu barrio desde un avión? Entonces Microsoft Flight Simulator es probablemente para ti, ya que te permite surcar los cielos de todo el mundo, con meteorología y tráfico en tiempo real. Se trata de un simulador de vuelo realista en muchos más aspectos que la meteorología: tendrás que entender los controles, las pantallas y el comportamiento de los distintos aviones, lo cual forma parte de la diversión.

Una vez que estés sobrevolando las nubes, hasta el avión más engorroso valdrá la pena, ya que Microsoft Flight Simulator es realmente un gran recordatorio de lo hermoso que es nuestro planeta. Los jugadores amantes de la simulación de vuelo en profundidad obtienen con Microsoft Flight Simulator el mejor juego de su clase, que se hace aún más agradable con los periféricos adecuados. Nuestro análisis de Microsoft Flight Simulator está de acuerdo. Gracias al uso de tecnología y gráficos de vanguardia para ofrecer la experiencia inmersiva definitiva, este es uno de los mejores juegos de Xbox Series X.

Sea of Thieves (Image credit: Xbox Game Studios)

Sea of Thieves Horas y horas de diversión pirata con amigos Las mejores ofertas de hoy Ver en Wakkap (opens in new tab) Ver en CDKeys (opens in new tab) Ver en Startselect ES (opens in new tab)

Optimizado para Xbox Series X

Disponible en Xbox Game Pass

Sea of Thieves es el sandbox pirata multijugador de Rare, un juego increíble que hace realidad tus sueños de convertirte en un temido pirata. Ya sea buscando tesoros, atacando a otros barcos o equipando el tuyo propio, siempre hay algo que hacer. Además, Sea of Thieves no utiliza un modelo de pase de expansión, lo que significa que, tras la compra inicial del juego, podrás disfrutar de un mundo que se añade y perfecciona constantemente. Incluso nos atrevemos a decir que Sea of Thieves mira por encima del hombro a otros juegos del servicio Live.

En Xbox Series X, Sea of Thieves se beneficia de un considerable aumento de la tasa de imágenes por segundo. El juego funciona ahora a 4K/60 fps, y la mejora es apreciable. Tanto si navegas por aguas turbulentas mientras se desata una tormenta como si luchas contra esqueletos en la costa en busca de un tesoro, el juego resulta mucho más ágil y agradable. El juego también se carga ahora increíblemente rápido gracias a la unidad SSD de la Xbox Series X. Es una mejora fantástica con respecto a la versión anterior. Es una mejora fantástica con respecto a la versión de Xbox One, y merece ser considerado uno de los mejores juegos de Xbox Series X.

Mejores juegos de Xbox Series X: FAQs

(Image credit: Microsoft)

¿Qué juegos de Xbox Series X se lanzarán en el 2023? La lista de próximos juegos de la Series X de Xbox tiene una pinta fantástica. Entre ellos se encuentran Starfield, Redfall y Street Fighter 6.