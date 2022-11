7 cosas que no sabías que tu Nintendo Switch podía hacer

Aunque no es una consola nueva, te sorprenderá saber que la Switch sigue llena de secretos años después de su lanzamiento.

Nintendo es conocida por su afición a los huevos de pascua, los secretos y la atención a los detalles, lo que significa que probablemente hay un montón de características interesantes que incluso quienes tienen una Switch desde hace tiempo no conocen. ¡Nosotros hemos aprendido algunas al escribir esta lista! Sin más dilación, aquí tienes 7 cosas que probablemente no sabías que tu Nintendo Switch podía hacer.

1. Personalizar el modo avión

(Image credit: Shutterstock/Proxima Studio)

Una de las mayores ventajas de la Switch es su portabilidad, lo que la convierte en una excelente compañera de viaje. Sin embargo, si viajas en avión, puede que te frustres al descubrir que los mandos inalámbricos no funcionan con la Switch en modo avión.

No te preocupes; en los ajustes de Switch, puedes personalizar el modo avión y permitir la conectividad Bluetooth. Ve a "Ajustes" y luego a "Modo avión". Verás una opción para "Conexión de mandos (Bluetooth)" que te permitirá volver a utilizar tus mandos inalámbricos. Si quieres usar el Wi-Fi en vuelo o los Amiibo en el modo avión, también puedes activarlos en los ajustes.

2. Cargar con una batería portátil

(Image credit: Enrique Vidal Flores on Unsplash)

Estamos acostumbrados a llevar baterías portátiles para llegar al final de largas jornadas con nuestros teléfonos móviles funcionando, pero no es lo primero que nos viene a la mente cuando pensamos en consolas portátiles. Sin embargo, es posible, y puede ser un regalo del cielo en los viajes largos.

La duración de la batería de la Switch en modo portátil puede ser un poco escasa (solo tres horas cuando se juega a juegos gráficamente exigentes como The Legend of Zelda: Breath of the Wild), así que es genial tener la opción de aumentarla cuando estás fuera de casa. No hemos oído informes de clientes ni advertencias de que esto dañe la batería de esta consola, pero ten cuidado y asegúrate de que las especificaciones se ajustan a la batería de la Switch.

3. Utiliza tu Switch como batería portátil

(Image credit: Shutterstock/Niphon Subsri)

Usar una batería portátil para cargar la Switch es una cosa, pero usar la Switch como batería portátil es algo en lo que la mayoría de la gente no piensa. Ahora bien, probablemente no sea algo que quieras hacer todos los días; hay un montón de baterías portátiles más portátiles y más eficientes, pero si estás en un aprieto y tienes un cargador USB-C a mano, tu Switch podría salvar tu portátil moribundo.

4. Utilizar otros mandos, incluidos los de GameCube

(Image credit: Nintendo)

En años anteriores, no hemos visto a menudo a los fabricantes de consolas apoyándose unos a otros, pero como en muchas áreas de la tecnología, vemos un movimiento hacia un hardware más agnóstico a la tecnología.

En resumen, esto significa que puedes utilizar otros mandos con tu Switch más allá de los de terceros, incluyendo el mando de GameCube e incluso los de PlayStation y Xbox, si tienes un adaptador USB.

5. Archivar juegos para ahorrar memoria

(Image credit: Enrique Vidal Flores via Unsplash)

La Switch no es conocida por tener un gran almacenamiento interno; incluso con una tarjeta SD, podrías tener problemas para alojar todos tus juegos. Si tienes muchas copias digitales en lugar de tarjetas de juego físicas, es aún más probable que tengas problemas.

Por suerte, hay una función muy útil en Switch que te ayuda a ahorrar memoria sin perder tus archivos de juego. Puedes hacerlo título por título utilizando la tecla de opción mientras seleccionas un juego en la pantalla de inicio, y luego seleccionando "Gestionar software" y "Archivar software". Si estás preparado para revisar una parte más importante de tu biblioteca, selecciona "Ajustes del sistema" en la pantalla de inicio, luego "Gestión de datos" y "Archivo rápido". Sólo tienes que seleccionar los títulos que quieres archivar y, a continuación, seleccionar "Archivar datos" y "Archivar".

6. Tienda electrónica internacional

(Image credit: Future)

Si eres fan de Nintendo desde hace mucho tiempo, sabrás lo frustrantes que son los bloqueos de región, que te impiden jugar a juegos comprados en otros países. Por suerte, hay una pequeña laguna en la Switch: puedes cambiar la configuración regional.

Si te diriges a "Ajustes" y luego a "Sistema", puedes seleccionar tu región entre Japón, América, Europa, Australia/Nueva Zelanda, Hong Kong/Taiwán/Corea del Sur y, tras aceptar los términos y condiciones, estarás listo para buscar entre las rebajas regionales y los títulos exclusivos. Este truco ha permitido a la gente encontrar grandes descuentos en juegos y ha llevado a los títulos más pequeños a lo más alto de las listas de ventas.

7. Modo espada láser

(Image credit: Nintendo / AkakiKuumeri)

No nos gusta tener favoritos, pero hemos dejado lo mejor para el final: el modo espada láser. Los Joy-Con tienen un sensor de infrarrojos integrado, y es una verdadera lástima que no vea la luz del día a menudo en los juegos. Sin embargo, si tienes el Kit de Variedades de Nintendo Labo, un huevo de pascua oculto permite transformar los Joy-Con en sables láser.

Si te diriges al tutorial de Nintendo Labo y pulsas "Arriba" / "X" al mismo tiempo que los gatillos, verás cómo sale un rayo de luz de tu Joy-Con en la pantalla, y ya estás listo para el duelo.

En última instancia, esto es solo una muestra de lo que puede hacer la Switch: hay muchas otras funciones interesantes, como el mensaje secreto escondido en el joystick del mando Pro de la Switch.

Además, Nintendo sigue lanzando nuevas funciones con regularidad, así que no te has perdido ni mucho menos la mejor época de la Switch.