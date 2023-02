Microsoft va a limitar a 5 respuestas las conversaciones con la IA de Bing con ChatGPT

Seguramente hayáis leído en los últimos días todos los casos que ha habido en los que al nuevo Bing con la inteligencia artificial de ChatGPT se le ha ido la pinza (opens in new tab). El nuevo motor de búsquedas de Microsoft no ha tenido el mejor de los lanzamientos, y ahora, el gigante tecnológico ha decidido hacer algunos cambios para mejorar la experiencia del usuario.

En una entrada de blog (compartida con The Verge), Microsoft afirma que la parte de IA de Bing se va a limitar a 50 "turnos" de chat (una pregunta y una respuesta) al día, y a cinco respuestas por conversación.

Esto se veía venir: los ejecutivos de Microsoft ya habían declarado que estaban estudiando la forma de eliminar algunos de los comportamientos extraños que habían observado los primeros usuarios del servicio del chat con IA de Bing.

Puesto a prueba

Esos primeros usuarios que han probado el servicio, lo ha puesto a prueba a conciencia: han sido capaces de conseguir que el bot, basado en una versión mejorada del motor ChatGPT de OpenAI, devuelva respuestas inexactas, se enfade e incluso se cuestione la naturaleza de su propia existencia.

Que tu motor de búsqueda sufra una crisis existencial cuando sólo estabas buscando una lista de los mejores teléfonos del mercado no es lo ideal. Microsoft dice que las conversaciones muy largas confunden a su IA, y que la "gran mayoría" de las consultas de búsqueda pueden responderse en 5 respuestas.

El complemento de IA para Bing aún no está disponible para todo el mundo, pero Microsoft dice que está trabajando en la lista de espera. Si estás pensando en probar la nueva funcionalidad, recuerda que tus interacciones deben ser breves y directas.

Todavía no te creas todo el hype

A pesar de los problemas iniciales, está claro que las herramientas de búsqueda basadas en inteligencia artificial que están desarrollando Microsoft y Google tienen un gran potencial. Tanto si buscas ideas para fiestas como lugares que visitar, son capaces de ofrecer resultados rápidos y documentados, y no tienes que navegar por múltiples páginas de enlaces para encontrarlos.

Sin embargo, aún queda mucho trabajo por hacer. Los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) como ChatGPT y la versión de Microsoft no son realmente "pensantes". Son como motores de autocorrección sobrealimentados, que predicen qué palabras deben ir una detrás de otra para producir una respuesta coherente y relevante a lo que se les pide.

Si la gente va a confiar en la IA para que les diga cuáles son los mejores portátiles, dejando sin trabajo a los redactores humanos, estos bots conversacionales no tendrán los datos que necesitan para producir sus respuestas. Al igual que los motores de búsqueda tradicionales, siguen dependiendo en gran medida de los contenidos elaborados por personas reales.

Como curiosidad, le preguntamos al ChatGPT original por qué las conversaciones largas confunden a los LLM: al parecer, pueden hacer que los modelos de IA "se centren demasiado en los detalles específicos de la conversación" y hacer que "no generalicen a otros contextos o temas", lo que lleva a un comportamiento en bucle y a respuestas "repetitivas o irrelevantes".