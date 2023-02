Xiaomi presenta unas gafas inteligentes de RA en el MWC 2023 porque cree que eso es lo que necesitamos ahora

Tal vez no hace falta que lo diga, pero la mayoría de los consumidores no quieren llevar gafas inteligentes. Ahora bien, esa dura realidad no ha impedido que muchísimas compañías, desde Apple y Google hasta Facebook y Amazon, intenten fabricarlas y venderlas a consumidores desinteresados.

Esta semana se ha subido al ring Xiaomi. En la ajetreada conferencia MWC 2023 (opens in new tab) de Barcelona, la empresa presentó su dispositivo llamado "Xiaomi Wireless AR Glass Discovery Edition".

Aunque todavía son un concepto, las gafas de realidad aumentada suenan y parecen intrigantes. En el interior de la montura de aleación de magnesio y litio, y piezas de fibra de carbono, se encuentra el chip Snapdragon XR2 Gen 1. La inteligencia incorporada en este dispositivo se conecta de forma inalámbrica a un móvil y Xiaomi promete una "latencia de tan solo 3ms".

El dispositivo, con sus cámaras duales, parece gritar "soy unas gafas inteligentes", y aunque la montura parece un poco voluminosa, Xiaomi dice que sólo pesa 126g.

Las gafas son capaces de rastrear la cabeza y, gracias a las cámaras, se pueden controlar mediante gestos.

Una de las principales críticas a la mayoría de los anteriores dispositivos de realidad aumentada, incluidas las HoloLens de Microsoft (opens in new tab), ha sido la baja calidad y el estrecho campo de visión de las pantallas. Con las Xiaomi Wireless AR Glass Discovery Edition, Xiaomi promete una claridad visual "de nivel retina". Las gafas conceptuales cuentan con 58 píxeles por grado (PPD), que aparentemente es casi tan alto como para que el ojo humano ya no vea los píxeles. Como punto de referencia, las HoloLens tienen un máximo de 47 PPD.

Como suele ocurrir en las gafas de realidad aumentada modernas, las pantallas de Xiaomi no apuntan directamente a los ojos del usuario. En vez de eso, las gafas inteligentes utilizan prismas para guiar la imagen delante de los ojos. Por otro lado, Xiaomi promete 1.200 nits de brillo. Las HoloLens tienen un brillo máximo de unos 500 nits. Ese nivel de brillo que promete Xiaomi puede hacer que los objetos de realidad aumentada parezcan parte del mundo real.

(Image credit: Xiaomi)

A partir de ahí, las cosas se ponen un poco raras. Para el control de gestos, Xiaomi no se centra en toda la mano, ni siquiera en todos los dedos. En su lugar, las gafas utilizan los dedos interiores, los 12 nudillos, los pulgares y la palma de la mano para definir los movimientos alrededor de la interfaz y para entradas como la introducción de texto.

Os lo ponemos tal cual lo ha explicado Xiaomi (parece que habrá que estudiar para manejar por gestos estas gafas):

"Xiaomi utiliza las articulaciones de los dedos del usuario como área de reconocimiento de gestos para las gafas. El direccional se orienta desde la segunda articulación del dedo corazón con la segunda articulación del dedo índice representando la dirección hacia arriba. Cuando se combina con las áreas circundantes, forma una tecla direccional de cuatro direcciones para operaciones básicas de movimiento".

"Además, al deslizar el pulgar sobre el dedo índice se utiliza para entrar y salir de aplicaciones. De cara al futuro, Xiaomi espera poder realizar operaciones de deslizamiento y pulsación mediante el movimiento aleatorio del pulgar en la palma de la mano".

Bueno, por suerte, también existirá la opción de utilizar el móvil para controlar las gafas.

Las gafas serán compatibles con una gran variedad de aplicaciones, como YouTube y TikTok. Esto ya es lo que faltaba: alguien que deambule por las calles mientras utiliza extraños gestos con los dedos para ver interminables contenidos de TikTok.

Más intrigante es cómo Xiaomi prevé que algunos podrían utilizar las gafas de realidad aumentada para utilizar el gesto de pulsar un interruptor para encender una luz inteligente real.

De momento la compañía no ha anunciado precios ni disponibilidad, pero Xiaomi promete que las Wireless AR Glasses Discovery Edition estarán disponibles en color titanio y con tres tamaños de puente nasal. En lugar de soporte para lentes graduadas, Xiaomi ofrece un "clip de miopía acoplable".

Pero... ¿por qué?

Con Apple apresurándose a ofrecer lo que podría ser un casco de realidad mixta de 3.000 dólares y todos los demás trabajando todavía en gafas de realidad aumentada de aspecto normal, es inevitable que me pregunte: ¿a qué viene tanto alboroto?.

Es como si un futuro descrito en revistas de ciencia ficción estuviera dictando el desarrollo de productos mientras los consumidores miran confundidos. ¿Cuánta gente has visto alguna vez con gafas inteligentes de cualquier tipo?

Seguro que hay algunos influencers que se han lanzado a por las SnapChat Spectacles o las Ray-Ban Stories de Facebook (opens in new tab), pero poca o ninguna gente normal las lleva.

Cuando las Google Glass originales se pusieron a la venta, era divertido llevar estas gafas inteligentes, pero es innegable que quedaban rarísimas en la cara.

Los auriculares de Nreal, HTC, TCL, Lumus y Magic Leap son mucho mejores que las Google Glass originales y las HoloLens de Microsoft, pero sigo sin estar convencida de que vayamos hacia un boom de los dispositivos realidad aumentada que puedes llevar puestos.

Hasta que las gafas inteligentes de realidad aumentada no tengan exactamente el mismo aspecto que unas gafas normales, sin necesidad de baterías voluminosas, una montura más gruesa para alojar el procesador y lentes de cámara de aspecto extraño en la parte frontal, no veo que los consumidores se lancen a comprar ninguna de ellas.

Quién sabe, tal vez estas gafas de Xiaomi les hagan cambiar de opinión, o lo más probable es que sea lo que Apple presente de aquí a 2026.