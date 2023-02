El prototipo de portátil "enrollable" de Lenovo es asombroso, pero aun así no lo compraría

Con diferencia, uno de los portátiles más atractivos que se están exhibiendo en el MWC 2023 (opens in new tab)de Barcelona es la unidad de concepto de "tecnología enrollable" de Lenovo. Tal y como nos dijo un representante de Lenovo, ahora mismo no está ni cerca de ser un producto comercializable, y si yo fuera la persona a cargo de este producto en concreto, lo dejaría mientras estuviera al cargo.

Para empezar, no termino de estar de acuerdo con el nombre que le han dado a esta tecnología. Si bien es cierto que la pantalla se puede "enrollar" para reducir su tamaño, cuando te dicen que un portátil es "enrollable", lo primero que piensas es en un dispositivo completo que se puede enrollar para hacerlo más compacto cuando no se utiliza. Imagínate poder enrollar uno de los mejores portátiles (opens in new tab) (o de los mejores teléfonos (opens in new tab), ya que Lenovo también ha mostrado una versión compacta de este tipo de pantalla) en un bonito y delgado tubo para meterlo en un bolso o bolsillo.

Lamentablemente, eso no es lo que hace este producto conceptual. En vez de eso, cuenta con un rollo de pantalla sin usar oculto dentro de la bisagra y un pequeño motor alojado dentro de la carcasa de la pantalla que lo que hace es desenrollar esta sección de la pantalla para aumentar su tamaño. Naturalmente, esto sólo amplía la pantalla verticalmente, dando la impresión visual de que el panel se desliza hacia arriba para revelar más espacio de pantalla debajo.

Es, sin duda, una increíble proeza de ingeniería tecnológica, y no puedo sino felicitar a Lenovo por haberla hecho realidad. Sin embargo, creo que "expandible" podría haber sido un término más claro, y ese no es el único problema que tiene este nuevo paso en la tecnología de visualización.

El prototipo de portátil "enrollable" expuesto en el MWC 2023 ya cuenta con una pantalla bastante alta incluso antes de que el espacio de visualización adicional se despliegue desde la base. (Image credit: Future)

Necesidades vs caprichos

Tal y como dijo Jeff Goldblum en Parque Jurásico: "Tus científicos estaban tan preocupados por si podían, que no se pararon a pensar si debían", y creo que esa cita es aplicable aquí. Se trata de una tecnología fantástica, pero ¿realmente la necesita alguien?

Al igual que los portátiles plegables que hemos visto en los últimos meses, como el Asus Zenbook 17 Fold OLED (opens in new tab), parece un ejercicio de innovación por la innovación. Quizás sea cínico por mi parte, pero este tipo de productos tienen un precio desorbitado una vez que se fabrican en serie, y el consumidor medio simplemente no necesita (o tal vez ni siquiera quiere) un portátil que pueda cambiar entre dos tamaños de pantalla diferentes.

El reciente cambio a 16:10 en lugar de 16:9 como relación de aspecto preferida para la productividad ha demostrado que los consumidores parecen estar interesados en pantallas de portátil más altas en lugar de más anchas, pero esto parece ir demasiado lejos. Cuando la pantalla está totalmente expandida (o desenrollada, si preguntas a Lenovo), este portátil conceptual es muy, muy alto, hasta el punto de que resulta un poco extraño de ver.

Cuando está totalmente "desenrollada", la pantalla equivale a dos paneles panorámicos 16:9 apilados verticalmente. (Image credit: Future)

Las limitaciones de esta tecnología

Hay otros inconvenientes cuando se trata de pantallas como esta. Aunque es posible que estemos ante una era revolucionaria de pantallas flexibles, la tecnología aún tiene un largo camino por recorrer: Asus tuvo que hacer serios sacrificios para que el Zenbook 17 Fold OLED funcionase sin que fuera ridículamente grueso, lo que incluía renunciar a cualquier puerto mayor que un USB-C y dividir la batería en dos. Con este tipo de pantallas, todo se vuelve más difícil, desde la portabilidad hasta la gestión térmica.

Sin embargo, no olvidemos que este no es el primer dispositivo de Lenovo en el campo de las pantallas flexibles. El ThinkPad X1 Fold Gen 2 (opens in new tab) fue un audaz rediseño del portátil plegable original de la compañía, y cuando lo probamos nos gustó bastante. Un gran problema de los portátiles plegables disponibles actualmente es que no pueden incorporar una tarjeta gráfica dedicada (opens in new tab), lo que es una pena, ya que serían muy adecuados para artistas digitales y otros creadores, pero sin gráfica no les sirve.

Ahora bien, este nuevo tipo de pantalla podría evitar ese problema. Como la parte "enrollada" de la pantalla queda oculta en la base del bisel de la pantalla cuando no se utiliza, toda la parte inferior del portátil es igual a la de un portátil normal. Con los plegables, los fabricantes tienen que encajar todos los componentes internos detrás de la pantalla; pero aquí, una GPU podría implementarse sin mucha dificultad.

Una de las grandes preocupaciones de los paneles flexibles es su durabilidad; prácticamente todos los dispositivos plegables, desde teléfonos a tablets, han recibido críticas porque se dañan más rápido que una pantalla convencional. En este caso, es aún peor. No hablamos sólo de la necesidad de una bisagra duradera. Esa pantalla enrollable está motorizada, lo que significa que tenemos piezas móviles diminutas y delicadas alrededor de un panel de pantalla flexible aún más delicado. No quiero ser negativa, pero eso es buscarse problemas.

Quizá dentro de cinco años, o diez, o veinte, utilicemos maravillosas pantallas flexibles en todos los aspectos de nuestra vida. Pero ese momento todavía no ha llegado, y aunque respeto a empresas como Lenovo y Asus por ir más allá con nuevos diseños interesantes e innovadores, no son dispositivos que se vayan a vender a lo grande a corto plazo.