El dispositivo más chulo que OnePlus está mostrando en el MWC 2023 no es un móvil - Refrigeración líquida para tu móvil

Esta mañana os hemos hablado del nuevo OnePlus 11 Concept (opens in new tab) que hemos podido probar en el MWC 2023 (opens in new tab)de Barcelona. Este es un prototipo del último buque insignia de la compañía, el OnePlus 11 (opens in new tab), que cuenta con refrigeración líquida.

Sin embargo, este móvil de momento es sólo un concepto, una idea, por lo que no se pondrá a la venta. Por suerte, también hemos podido ver en acción otro nuevo dispositivo de la compañía, que nos ha parecido realmente chulo y útil, y lo mejor de todo es que debería llegar al mercado muy pronto (igual que la OnePlus Pad (opens in new tab), la primera tablet de la compañía).

Aunque ya hemos visto refrigeración líquida en muchos ordenadores de sobremesa e incluso en algún que otro portátil, nunca antes habíamos visto un sistema de refrigeración líquida dedicado para un teléfono como este.

Aunque el OnePlus 11 Concept es el escaparate de cómo la compañía integraría la refrigeración líquida en un móvil, de momento no han dicho cuándo esta tecnología podría llegar a un dispositivo listo para el consumidor, si es que lo hace.

Ahora bien, en el stand de OnePlus en el Mobile World Congress, nos mostraron el "OnePlus 45W Liquid Cooler", que es un dispositivo externo de refrigeración líquida, que tiene un depósito especializado y un agarre para el teléfono que puede acoplarse a casi cualquier móvil del mercado y absorber el calor que desprende en un instante.

Te enseñamos unas fotos que hemos hecho, para que puedas ver cómo es este dispositivo:

Es un sistema basado en agua con un tubo (en el rojo característico de OnePlus, por supuesto) que conduce al agarre, que es como un gran clip. Este agarre elástico para el teléfono pesa sólo 75 gramos y mide 51mm de ancho, para pasar desapercibido cuando se utiliza, mientras que lo que parece ser una almohadilla de cerámica en el interior de clip permite una rápida transferencia de calor.

Además de sostener el depósito y enfriar el agua, cuando se pulsa, un único botón en la parte superior de la unidad cambia entre cuatro niveles de refrigeración, que también afecta al ruido que hará el sistema.

¿Qué aporta la refrigeración líquida en un móvil?

OnePlus afirma que su OnePlus 45W Liquid Cooler es capaz de enfriar un dispositivo hasta unos impresionantes 20 °C, lo que supondría una gran diferencia a la hora de ejecutar juegos intensivos, grabar vídeos de alta resolución durante largos periodos de tiempo o hacer sudar al chip del teléfono de otras formas que le exijan mucho.

Pusimos brevemente a prueba este dispositivo de refrigeración con un Google Pixel 7 Pro (opens in new tab) (sin funda), viendo que el clip es capaz de abarcar este móvil si lo deslizas con cuidado de arriba hacia abajo. Por lo tanto, cualquier teléfono que mida 76,6mm o menos debería poder beneficiarse de las propiedades de refrigeración de este nuevo dispositivo de OnePlus, y ese es su gran punto de venta.

Mientras que algunos de los mejores teléfonos gaming (opens in new tab) vienen con sistemas de refrigeración integrados y externos, la solución de OnePlus es independiente del dispositivo. Aunque no hay duda de que a la compañía le encantaría que lo usaras con su último buque insignia (echa un vistazo a nuestro análisis del OnePlus 11 5G (opens in new tab) para más información), la posibilidad de poder aplicar esta refrigeración de nivel superior a cualquier móvil que encaje es quizás su mayor fortaleza.

Nota: No mucho después de que OnePlus nos mostrara su refrigerador, la compañía hermana Oppo mostró el "Oppo 45W Liquid Cooler", un refrigerador externo de estilo similar, que ofrece la misma experiencia pero sustituye el clip para sujetar el teléfono con una placa de refrigeración de carga inalámbrica desmontable magnéticamente.