El OnePlus 11 Concept es el móvil más futurista que has visto en tu vida, pero nunca podrá ser tuyo

Cuando OnePlus nos dio un primer avance de su OnePlus 11 Concept antes del MWC 2023 (opens in new tab) a principios de este mes, ya os contamos que este misterioso dispositivo se parecía más a un PC gaming que a un teléfono (opens in new tab). Y ahora ha quedado demostrado que no estábamos equivocados.

Después de haber probado el OnePlus 11 Concept en la feria de Barcelona, podemos afirmar que se trata del móvil más parecido a un PC gaming que hemos visto jamás. Ahora bien, no te emociones todavía, porque te garantizamos que este teléfono no se va a ganar un puesto en nuestro ranking de mejores teléfonos gaming (opens in new tab).

Lamentablemente, el OnePlus 11 Concept es sólo eso: un concepto, una idea; no algo que vayan a lanzar al mercado, al menos no en un futuro cercano. En esencia, se trata de una versión prototipo del OnePlus 11 (opens in new tab) que pretende demostrar cómo la tecnología de refrigeración líquida al estilo de los PC gaming (opens in new tab)puede aplicarse a futuros móviles OnePlus, lo que sin duda es una idea interesante, aunque se encuentre en las primeras fases de desarrollo.

Dicho esto, el OnePlus 11 Concept funciona como un teléfono real. Los modelos que hemos podido probar en el MWC parecían dispositivos reales que podríamos comprar, con pantallas que se pueden desplazar y sistemas operativos que funcionan, lo que ya es un logro por parte de OnePlus.

La tecnología de refrigeración activa iluminada del OnePlus 11 Concept en acción

Active CryoFlux es el nombre futurista que OnePlus ha dado a la tecnología de refrigeración activa del OnePlus 11 Concept, y la descripción que hace la compañía del funcionamiento de este sistema es aún más estrambótica.

Según OnePlus: "Active CryoFlux cuenta con una microbomba cerámica piezoeléctrica de calidad industrial conectada a conductos situadas entre un diafragma superior y otro inferior. La microbomba ocupa una superficie inferior a 0,2cm cuadrados, lo que permite que el líquido refrigerante circule por las tuberías sin aumentar significativamente el peso y el grosor del OnePlus 11 Concept".

"La parte trasera transparente ofrece una vista fascinante de los conductos Active CryoFlux en funcionamiento. La cubierta trasera también cuenta con un revestimiento de magnetrón-spluttering en el que el metal y la aleación se depositan en pequeñas cantidades sobre la carcasa utilizando un campo eléctrico."

¿Microbomba cerámica piezoeléctrica? ¿Revestimiento magnetrón-spluttering? La verdad es que no estamos del todo seguros de lo que significa todo esto, pero suena bien, y eso es suficiente como para que tomemos nota.

Material promocional oficial del OnePlus 11 Concept

En cuanto a las ventajas prácticas de Active CryoFlux, OnePlus afirma que, durante las pruebas de laboratorio, el sistema ha demostrado ser capaz de reducir la temperatura de un teléfono mientras se juega hasta en 2,1°C, lo que mejora la velocidad de fotogramas del juego probado en 3-4 fotogramas.

Active CryoFlux también redujo la temperatura del móvil en 1,6ºC durante la carga, lo que supuso una reducción de entre 30 y 45 segundos del tiempo total de carga.

Sobre el papel pueden parecer mejoras insignificantes, pero si se demuestra que la tecnología de refrigeración activa iguala o mejora la capacidad de refrigeración de los pesados ventiladores de los teléfonos, nos parece un avance maravilloso

Además, ¿qué persona no querría ver un zigzag luminoso de liquido color "azul helado" recorriendo la parte trasera de su teléfono? Cuenta con nosotros, OnePlus.