4 funciones súper prácticas que llegarán en la próxima actualización de Android 13

En el MWC 2023 de Barcelona (opens in new tab), Google ha anunciado varias funciones útiles que llegarán a tu smartphone Android a través de su próxima actualización Android 13.

Como era esperable, los cambios son más discretos de lo que se podría esperar de una mayor revisión de Android 14, pero sin embargo, las nuevas herramientas que se van a añadir a los mejores teléfonos Android (opens in new tab) sí merecen toda nuestra atención. Incluyen nuevos inventos de Emoji Kitchen, notas de Google Keep más prácticas y menos ruido en las llamadas de Google Meet (según el blog de Google (opens in new tab)).

Las actualizaciones deberían desplegarse a lo largo de los próximos días y semanas, así que asegúrate de comprobar los ajustes de actualización de tu dispositivo para ver cuándo puedes actualizarte al último sistema operativo Android.

Google Keep

Si confías en las notas de Google Keep para mantener tu vida en orden, te alegrará saber que la aplicación va a tener un widget para Android que te permite ver las notas en la pantalla principal de tu teléfono. Esto puede incluir, por ejemplo, una nota de la lista de la compra que puedes ir tachando a medida que vas de compras, una imagen de algún artículo específico que tienes que buscar, o cualquier cosa que quieras recordar.

(Image credit: Google)

Además, los que tengáis un reloj WearOS como el Galaxy Watch 5 (opens in new tab) o el Pixel Watch os beneficiaréis de dos nuevos accesos directos, que os permitirán crear notas y listas de tareas con un par de toques en la esfera del reloj.

Cancelación de ruido en Google Meet

Esta función ya estaba disponible en algunos dispositivos Android, pero por fin se está extendiendo a más de ellos. Gracias a la cancelación de ruido, la próxima vez que tengas que unirte a una reunión desde tu smartphone no tendrás que preocuparte tanto porque se filtre el ruido que te rodea, como ese oportuno vecino que corta el césped, o el ruido de la cafetería desde la que estás haciendo la llamada. El sistema no es capaz de ocultar completamente el ruido de fondo, pero hace un buen trabajo a la hora de mejorar la comunicación de las llamadas.

Nuevos combos de Emoji Kitchen

Emoji Kitchen es una función de Gboard que fusiona automáticamente tus emojis de Android para crear una combinación que capte mejor tu estado de ánimo. Si, por ejemplo, quieres comunicar que algo te parece alucinante e hilarante a la vez, Gboard puede fusionar los emojis de la cabeza que explota y el de la risa que llora en una sola imagen para captar esa emoción.

(Image credit: Google)

Esta actualización de Android trae nuevas posibilidades de combinación de emojis para ayudarte a transmitir una gama aún más amplia de emociones. En el gif de arriba vemos que un aficionado al baloncesto es capaz de expresar su amor por el deporte fusionando el emoji de baloncesto y el de corazón brillante.

Zoom mejorado en Chrome

Ampliar páginas en Google Chrome era como ampliar una imagen estática; las palabras y los iconos aumentaban de tamaño pero desaparecían de la pantalla. La próxima actualización de Android te permitirá ampliar una página hasta un 300% manteniendo el diseño de la página y conservando todo en pantalla. También podrás establecer un tamaño de contenido preferido, de modo que cada página se amplíe automáticamente cuando la cargues.

Esta función no se desplegará hasta marzo, pero puedes acceder a ella a través de la beta de Chrome y entrando en la configuración de accesibilidad de la aplicación.