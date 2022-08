Samsung Galaxy Watch 5 vs Galaxy Watch 4: comparativa - ¿merece la pena el nuevo modelo?

En el Galaxy Unpacked 2022 (opens in new tab), celebrado el 10 de agosto, Samsung desveló la nueva línea plegable Galaxy Z y la serie Galaxy Watch 5 junto con los Galaxy Buds 2 Pro (opens in new tab) a través de una emisión en directo que, en poco más de media hora, confirmó la intención de la compañía de ofrecer a los seguidores de la familia Galaxy dispositivos más asequibles, capaces y funcionales.

En particular, el Samsung Galaxy Watch 5 y el Watch 5 Pro han dado algunos pasos importantes en cuanto a la monitorización de la salud y el sueño, y el Galaxy 5 Pro aporta un toque más social al senderismo y el ciclismo al aire libre.

Ha pasado un año desde que se lanzó el Samsung Galaxy Watch 4, un producto que nos impresionó por su nivel de prestaciones y su diseño ligero y elegante. Sin duda, ha convencido a muchos usuarios para adoptar el smartwatch de Samsung, por lo que al considerar una comparación Samsung Galaxy Watch 5 vs Galaxy Watch 4, surge la pregunta: ¿realmente vale la pena pasarse al nuevo?

Descubrámoslo ahora mismo comparando los dos wearables del gigante coreano.

Samsung Galaxy Watch 5: primeras impresiones con el nuevo smartwatch de gama alta

Samsung Galaxy Watch 5 vs Galaxy Watch 4: disponibilidad y precio

El Samsung Galaxy Watch 4 está disponible desde el año pasado, con un precio de lanzamiento a partir de 269,00€ para la versión Bluetooth y 299,00€ para la versión LTE.

Subiendo de nivel, la versión de 44 mm con Bluetooth partía de 279,00€, mientras que la variante LTE tenía un precio de 329,00€.

Junto con el Watch 4, también llegó el Watch Classic, con bisel físico y precios a partir de 369,00€ (Bluetooth, 42mm) y 399,00€ (46 mm). Los modelos LTE, por su parte, tenían un precio de 419,00€ y 449,00€, para las variantes de 42 y 46mm respectivamente.

Samsung Galaxy Watch 5, junto con el Galaxy Watch 5 Pro, se puede reservar en la web oficial desde el 10 de agosto del 2022, y está a la venta desde el día 26 en diversas tiendas físicas y online.

El precio inicial es de 299,00€ para el Watch 5 Bluetooth y de 349,00€ para los modelos LTE.

El Galaxy Watch 5 Pro, por su parte, se comercializará a partir de 429€ para la versión Bluetooth y 519€ para los modelos LTE.

En España, los usuarios que reserven el Galaxy Watch 5 o el Galaxy Watch 5 Pro del 10 al 25 de agosto podrán recibir los auriculares Galaxy Buds Live (valorados en 179.90€) de forma gratuita, tras registrar el dispositivo en la plataforma Samsung Members.

Samsung Galaxy Watch 5 vs Galaxy Watch 4: diseño

A primera vista, el Samsung Galaxy Watch 5 no se aleja mucho del Galaxy Watch 4, al menos en cuanto a diseño. De hecho, colocados uno junto al otro podría ser difícil distinguirlos.

Por otro lado, ambas generaciones presentan las mismas variantes de 40 y 44mm, con un formato de 1,19 y 1,36 pulgadas respectivamente. La buena noticia es que, en teoría, las correas del Watch 4 deberían ser compatibles con el Watch 5.

La primera diferencia que puede saltar a la vista, comparando las fichas oficiales de producto, radica en los colores disponibles, con la ausencia de las versiones verde y negra en la gama Galaxy 5.

En la nueva familia de wearables, la versión de 44mm está disponible en grafito, zafiro y plata, mientras que la de 40mm se vende en grafito, oro rosa y plata con una correa de color púrpura Bora diseñada para combinar perfectamente con el Galaxy Z Flip 4.

Otra diferencia mucho más sustancial son los materiales utilizados para la pantalla. Mientras que el Watch 4 contaba con cristal Corning Gorilla Glass con DX+, para el Watch 5 Samsung apostó por el cristal de zafiro, un material que, según la compañía, hace que el nuevo Watch 5 sea 1,6 veces más resistente que el modelo del año pasado.

Samsung Galaxy Watch 5 vs Galaxy Watch 4: hardware

Los parecidos entre el Galaxy Watch 5 y el Galaxy Watch 4 no terminan en el frente estético.

Si miramos el interior, vemos que ambas versiones cuentan con un chip Exynos W920 con 1,5GB de RAM y 16GB de almacenamiento interno.

En ambos se aprecian los clásicos botones duales y la ausencia de un bisel físico, con la selección de ajustes y otras funciones relegadas al marco digital de la pantalla.

Así, en términos de rendimiento puro, los dos smartwatches se defienden muy bien, siendo ambos muy sensibles.

Las pantallas también tienen la misma resolución y formato, tanto en la variante de 40 como en la de 44mm, 396x396, 330ppi y 450x450, 330ppi respectivamente.

Las diferencias empiezan por ver el resto de componentes: en primer lugar, en el Galaxy Watch 5 hay un módulo Bluetooth 5.2, que garantiza conexiones más estables y fiables que la versión 5.0 que encontramos en el Watch 4.

Los sensores son prácticamente los mismos, sin embargo, el Watch 5 añade uno para la temperatura de la piel, que es muy preciso, ya que puede ignorar los cambios en la temperatura ambiente, pues se basa en los infrarrojos. Además, el sensor BIA, ya presente en el Watch 4, vuelve en una versión revisada y corregida en el Galaxy Watch 5 para ofrecer lecturas mucho más precisas.

En general, el Watch 5 es capaz de ofrecer al usuario una visión mucho más precisa de su estado de salud y forma física que su predecesor, con sugerencias personalizadas tanto de las sesiones de entrenamiento como de los tiempos de recuperación y descanso.

Galaxy Watch 5 vs Galaxy Watch 4: fitness y salud

El Galaxy Watch 5 y el Watch 4, como decíamos, cuentan con las mismas matrices de sensores, que miden el ECG, la frecuencia cardíaca (a través del sensor óptico) y todo lo que se espera de los mejores dispositivos de seguimiento de fitness.

Lo que diferencia al Watch 5 es la precisión y fiabilidad de las lecturas, así como el sensor de temperatura por infrarrojos, presente por primera vez en un wearable de Samsung.

El Galaxy Watch 5, de hecho, ofrece una avanzada función de monitorización del sueño que, además de la calidad del descanso y la medición de las distintas fases, registra y monitoriza los ronquidos y, gracias a la integración con SmartThings, también puede intervenir, por ejemplo, en las luces y otros dispositivos conectados del hogar inteligente, para crear las mejores condiciones para un buen descanso.

Galaxy Watch 5 vs Galaxy Watch 4: batería

Las similitudes terminan por completo si comparamos la batería del Galaxy Watch 5 con la del Watch 4.

Este último ofrecía una batería de 247mAh para la versión de 40mm y de 361mAh para la de 44mm. La duración estimada de la batería del Watch 4 era de unas 40 horas entre cargas.

Con el Watch 5, sin embargo, llega una impresionante batería de 284mAh en el modelo de 40mm y de 410mAh en el smartwatch de 44mm, con una autonomía de 50 horas.

La carga rápida también ha avanzado mucho, ya que el Galaxy Watch 5 es capaz de recargar el 45% de su batería en tan solo 30 minutos.

Samsung Galaxy Watch 5 vs Watch 4 Samsung Galaxy Watch 5 Samsung Galaxy Watch 4 Pantalla 1,19" ((396x396, 330ppi), 1,36 (450x450, 330ppi) 1,19" ((396x396, 330ppi), 1,36 (450x450, 330ppi) Procesador Samsung Exynos W920 Samsung Exynos W920 RAM 1,5 GB 1,5 GB Almacenamiento 16 GB 16 GB Batería 284mAh / 410mAh 247mAh / 361mAh Carga inalámbrica disponible disponible Sensores Accel. (32 g), giroscopio, barómetro, luz ambiental, brújula, sensor óptico de frecuencia cardíaca (8 pd), sensor de ECG, BIA, SP02 continuo, sensor de temperatura epidérmica Accel. (32 g), giroscopio, barómetro, luz ambiental, brújula, sensor óptico de frecuencia cardíaca (8 pd), sensor de ECG, análisis de impedancia biológica BIA Conectividad BT 5.2 / Wi-Fi 2.4GHz & 5GHz / GPS / NFC / LTE BT 5.0 / Wi-Fi 2.4GHz & 5GHz / GPS / NFC / LTE Navegación 2 botones + bisel digital 2 botones + bisel digital Resistencia 5ATM, IP68, MIL-STD-810H 5ATM, IP68, MIL-STD-810H Materiales aluminio, cristal de zafiro, vidrio carcasa de aluminio, Corning Gorilla Glass con DX+ Correa 20mm 20mm Dimensiones 40,4 x 39,3 x 9,8 mm / 44,4 x 43,3 x 9,8 mm 40,4 x 39,3 x 9,8 mm / 44,4 x 43,3 x 9,8 mm Peso 29/32,8 g 25,9/30,3 g Colores Bora Purple, Graphite, Pink Gold (40 mm) / Sapphire, Silver, Graphite (44 mm) Green, Black, Silver, Pink Gold

Samsung Galaxy Watch 5 vs Watch 4: ¿vale la pena actualizarse?

Si acabas de comprar un Galaxy Watch 4, y no te interesan tanto las novedades del nuevo modelo, este smartwatch sigue siendo muy bueno y tiene un rendimiento estupendo.

También hay que tener en cuenta que el Watch 4 será descatalogado en breve, por lo que podemos esperar una rebaja de precio bastante importante a corto plazo: si tienes un presupuesto ajustado, el Samsung Galaxy Watch 4 no es para nada una mala opción.

Sin embargo, si estás pensando en una compra para reemplazar un modelo anterior, entonces no hay manera de evitarlo: el Watch 5, aunque parte de una arquitectura de hardware muy similar, ofrece características mucho mejores, empezando por 10 horas más de batería, una carga mucho más rápida y materiales más duraderos.

Si a esto le añadimos el nuevo sensor de temperatura y las funciones mejoradas de monitorización del estado físico y del sueño, definitivamente merece la pena invertir en el Watch 5.