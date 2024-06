Android 15 da un gran paso hacia su lanzamiento - y podría recibir un importante impulso en ajustes y biometría

Android 15 está un paso más cerca de estar terminado, ya que la beta 3 se ha desplegado a los dispositivos Pixel inscritos en el programa beta. Esto ocurre aproximadamente un mes después del lanzamiento de la segunda beta de Android 15, y la principal novedad es el espacio privado.

Esta función ya había aparecido anteriormente de forma inacabada, pero ahora está totalmente disponible para los usuarios de la beta, permitiéndoles ocultar y bloquear aplicaciones sensibles.

Android 15 beta 3 también incluye otros pequeños cambios, como que los widgets de una aplicación aparezcan en gris al forzar su cierre (ya que ahora las aplicaciones cerradas a la fuerza no pueden relanzarse automáticamente) y, como es habitual, también hay numerosas correcciones de errores.

Si tienes un Google Pixel 6 o posterior y estás inscrito en el programa beta, podrás obtener la beta 3. La actualización debería enviarse automáticamente a tu teléfono, pero también puedes buscarla manualmente en Ajustes > Sistema > Actualización de software > Actualización del sistema > Buscar actualizaciones.

Google Pixel 8 (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Ajustes más sencillos y mejor biometría

En cualquier caso, también hemos oído hablar de varias características y mejoras que podrían llegar a versiones posteriores de Android 15. Entre ellas se incluyen cambios en el diseño de la pantalla de ajustes. Android Authority ha encontrado código en la beta que sugiere que la página de ajustes de nivel superior se organizará en secciones visualmente diferenciadas.

Estas secciones colocarán páginas de ajustes similares una al lado de la otra, haciendo más fácil encontrar los ajustes que estás buscando.

Además, Android Authority también ha encontrado pruebas de que el sistema operativo será capaz de eliminar automáticamente los escaneos faciales o dactilares si no funcionan bien, y te pedirá que los configures de nuevo. Esto podría hacer que la autenticación biométrica fuera más rápida y fiable de lo que es actualmente, ya que no intentarás iniciar sesión con una huella dactilar que no se ha registrado con precisión, por ejemplo.

Y por último, la misma web también encontró pruebas de que Android 15 cambiará lo que etiqueta como carga rápida de 7,5W a 20W. Incluso esta última no es especialmente rápida, pero 7,5W es lenta para casi todos los estándares, por lo que el etiquetado actual es engañoso.

Vale la pena señalar que estas características podrían no llegar a la versión final de Android 15, ya que aunque Google parece estar trabajando en ellas, es posible que la compañía decida no lanzarlas. Aun así, creemos que es muy probable que veamos todo esto en Android 15.

La versión final de Android 15 se lanzará probablemente en algún momento entre agosto y octubre, así que todavía queda un poco de tiempo. Pero si no puedes esperar tanto, aquí tienes cómo descargar la beta de Android 15.