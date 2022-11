Esta filtración del Xiaomi 13 muestra un nuevo diseño con influencias del iPhone 14

El Xiaomi 13 (opens in new tab) es probable que sea una gran actualización sobre el Xiaomi 12 (opens in new tab), y también podría lucir un diseño muy diferente si los nuevos renders no oficiales son algo a tener en cuenta.

Compartidos por @OnLeaks (opens in new tab) (un filtrador con buen historial) con permiso de CompareDial (opens in new tab), los renders muestran un teléfono con una pantalla plana, lados planos de aluminio y un bloque de cámara cuadrado en la parte trasera, todo lo cual se aleja del Xiaomi 12, y hace que el dispositivo se parezca a la línea del iPhone 14 (opens in new tab).

Dicho esto, si estos renders son exactos, entonces Xiaomi no se ha limitado a copiar a Apple, ya que también hay muchas diferencias. La pantalla de 6,2 pulgadas tiene una cámara perforada en lugar de un notch Dynamic Island, los objetivos del bloque de cámaras de triple lente en la parte trasera están dispuestos de forma diferente, y el aspecto de la carcasa de la cámara también es diferente, con líneas que la separan en tres secciones distintas.

Un render no oficial del Xiaomi 13 (Image credit: OnLeaks / Compare Dial)

OnLeaks también ha compartido renders no oficiales del Xiaomi 13 Pro (esta vez en colaboración con Zoutons (opens in new tab)) y este teléfono tiene menos en común con los últimos buques insignia de Apple.

El bloque de la cámara es similar al representado en los renders del Xiaomi 13, pero la pantalla de 6,65 pulgadas es curvada, y los laterales del teléfono son mucho más estrechos, dejando el dispositivo en su conjunto con un aspecto más parecido al típico teléfono de gama alta de Android que al de Apple.

También tenemos algunas especificaciones de este teléfono, ya que la fuente afirma que tiene una cámara principal de 50MP, unas dimensiones de aproximadamente 163,0 x 74,6 x 8,8mm (que se elevan a 11,8mm en el bloque de cámara trasero), y opciones de color de negro, blanco, rosa o verde.

Un render no oficial del Xiaomi 13 Pro (Image credit: OnLeaks / Zoutons)

OnLeaks también afirma que el Xiaomi 13 Pro costará unos 820 dólares, que se puede traducir en unos 1.000€ en España, contando la conversión y el aumento por importación. Sin embargo, no esperamos que esos precios convertidos sean exactos, y en todo caso el Xiaomi 13 Pro probablemente costará más que eso, dado que el Xiaomi 12 Pro (opens in new tab) comienza en 999,99€.

Por supuesto, cogeremos todo esto con pinzas por ahora, pero con la línea Xiaomi 13 aterrizando seguramente antes de fin de año deberíamos saber pronto todos los detalles.

El Xiaomi 13 podría ser una magnífica combinación del Xiaomi 12 y el iPhone 14

Si estos renders son correctos, el Xiaomi 13 podría ser un teléfono de gran presencia, con un bloque de cámara distintivo que combina la forma del bloque del iPhone 14 con las secciones distintivas del Xiaomi 12.

La forma general del teléfono también podría ser similar a la del iPhone 14, pero el uso de una pequeña cámara perforada significará que hay menos interrupción en la pantalla. Y (suponiendo de nuevo que estos renders sean reales( aquellos que prefieran no tener un diseño similar al del iPhone 14 podrían preferir el Xiaomi 13 Pro, que a juzgar por los renders tendrá un aspecto bastante diferente gracias a su pantalla curva.

Es probable que estos dos próximos teléfonos tengan algunas de las mejores especificaciones de todos los teléfonos de finales del 2022 o principios del 2023, a tenor de las filtraciones y de los antecedentes, lo que significa que podrían ser los principales contendientes para un puesto en nuestra lista de mejores teléfonos (opens in new tab) cuando aterricen.