Xiaomi 12: primeras impresiones al probar el nuevo buque insignia

El Xiaomi 12 es un móvil de tamaño compacto fantástico, que rivalizará con el Galaxy S22 al contar con un diseño atractivo y muy manejable, además de contar con especificaciones de alta gama. Dicho esto, no es perfecto.

Las cámaras son buenas, aunque no excelentes

Después de que el Xiaomi 12 fuera lanzado en China en diciembre de 2021, por fin ha sido presentado a nivel global en el evento de Xiaomi del 15 de marzo del 2022.

El nuevo enfoque que ha adoptado la compañía con el Xiaomi 12 este año nos parece interesante, aunque tampoco nos sorprende que la compañía dé un giro a sus productos, ya que es algo que hace casi cada año. Sea como sea, está claro que la serie Xiaomi 12 de 2022 llega para ponerle las cosas difíciles a la gama Galaxy S22.

Decimos esto porque el Xiaomi 12 es sorprendentemente pequeño, de hecho, tiene casi el mismo tamaño que el Galaxy S22 de Samsung, mientras que el Xiaomi 12 Pro tiene un tamaño equiparable al Galaxy S22+. Teniendo en cuenta que Xiaomi suele lanzar móviles grandes, este cambio de rumbo, reduciendo las dimensiones del Xiaomi 12 (estándar), es un punto de inflexión.

A nosotros personalmente nos gusta mucho este tamaño más compacto, ya que hace que el teléfono sea mucho más fácil de sujetar con una mano, pudiendo alcanzar todos los puntos de la pantalla sin tener que arrancarte un dedo.

Sin embargo, el Xiaomi 12 también tiene algunos puntos débiles: las cámaras son buenas, pero les cuesta un poco alcanzar la calidad tope de gama, y la pantalla no es de tan alta resolución como la de algunos rivales (de hecho, es menor que la de su predecesor).

Aquí en TechRadar hemos podido tener el móvil en nuestras manos y lo hemos estado probando durante unos días, por lo que aquí os dejamos nuestras primeras impresiones y nuestra opinión sobre el Xiaomi 12.

Xiaomi 12: fecha de lanzamiento y precio

(Image credit: Future)

La pre-compra de la nueva gama Xiaomi 12 comenzará el 22 de marzo de 2022.

Respecto al precio, el Xiaomi 12 se va a comercializar en España en dos variantes. La que cuenta con 8GB de RAM y 128GB de almacenamiento cuesta 799.99€, y si prefieres más capacidad, puedes optar por la configuración de 8GB+256GB, que subirá el precio a 899.99€.

Por dar algo de contexto, el Xiaomi Mi 11 se lanzó por 749.99€ para su variante básica de 8GB+128GB, por lo que nos sorprende que el Xiaomi 12 haya subido de precio (50€), teniendo en cuenta que es más pequeño y que su pantalla es de menos resolución (ahora FHD+/1080x2400, antes WQHD+/3200x1440).

Por cierto, el Xiaomi 12 Pro parte de 999.99€.

Xiaomi 12: diseño y pantalla

Tenemos que decir que realmente nos gusta la apariencia del Xiaomi 12: los colores son suaves y sutiles, con tonos discretos (puedes elegir entre púrpura, azul, y gris oscuro), y el módulo de cámaras se integra bien con el resto del móvil.

Como ya hemos comentado, es un teléfono que se ve bastante pequeño en comparación con lo que es habitual en el mercado de los topes de gama, y es muy fácil de sujetar y usar con una sola mano, y podrás alcanzar los botones laterales y los extremos de la pantalla sin problemas. Francamente, es algo que nunca hemos sentido con un móvil insignia de Xiaomi.

El Xiaomi 12 es excelente para personas con manos más pequeñas o que desean un dispositivo que se pueda usar con una sola mano.

(Image credit: Future)

La pantalla es de 6.28 pulgadas. Es una AMOLED con una resolución FHD+ y una tasa de refresco de 120Hz. La resolución del Xiaomi 12 es menor que la del Xiaomi Mi 11 (su predecesor) o la del Xiaomi 12 Pro, pero también cabe decir que está a la par con la mayoría de móviles Android de gama media y alta del mercado.

Por ejemplo, esas especificaciones coinciden prácticamente con lo que te ofrece el Samsung Galaxy S22, por lo que la calidad de visualización de la pantalla será la misma.

Xiaomi es una de las pocas empresas que ofrecen algunas funciones de visualización con IA, como son la tecnología MEMC (Motion Estimation, Motion Compensation, que en español sería Estimación de Movimiento, Compensación de Movimiento), que aumenta artificialmente la velocidad de fotogramas del vídeo, o la tecnología de Super Resolution, que hace lo mismo pero con la resolución en vez de con los fotogramas. Francamente, hace falta tener un ojo casi clínico para notar las diferencias, pero sí que es algo que apreciarán los streamers.

Xiaomi 12: cámaras y duración de la batería

(Image credit: Future)

Xiaomi ha dejado de lado este año con sus Xiaomi 12 uno de sus grandes puntos de marketing: ese sensor de 108MP. Estos son los primeros buques insignia de la compañía desde el Xiaomi Mi 9 que no cuentan con una cámara de resolución súper alta. En este caso, el sensor principal es de 50MP.

Claro que como siempre os decimos, los megapíxeles no lo son todo, y hay otros factores muy importantes para que una cámara tenga buena calidad. Esto quiere decir que cambiar un sensor de 108MP por uno de 50MP, en realidad puede suponer una mejora, ya que el tamaño del sensor es mucho más grande, y eso significa que capta más luz.

Cabe señalar que si bien tanto el Xiaomi 12 como el Xiaomi 12 Pro cuentan con una cámara principal de 50MP, la del modelo superior es mejor.

Las demás cámaras que encontramos en el Xiaomi 12 coinciden con las que tenía el Xiaomi Mi 11: hay una ultra gran angular de 13MP para las fotos panorámicas, y un telemacro de 5MP que sirve para las fotos en primer plano. Lo cierto es que el año pasado este sensor telemacro nos encantó; tanto que le dedicamos un artículo, y parece que este año podremos seguir disfrutándolo.

Sinceramente, nos decepciona un poco que no haya ninguna novedad en este aspecto. Los últimos años, Xiaomi nos ha acostumbrado a que lanzaban nuevos modos y funciones de cámara cada vez que presentaban un móvil nuevo, pero este año parece ser que no.

Bueno, en realidad sí que hay algo nuevo: Xiaomi ProFocus, una tecnología de enfoque que según la compañía optimiza el seguimiento de los sujetos de la foto o vídeo, consiguiendo mejores resultados aunque estén en movimiento. Gracias a esto, también se ha aumentado la velocidad de disparo consecutivo en un 209%: ya os contaremos los beneficios de esta tecnología cuando la probemos en profundidad.

(Image credit: Future)

Pasando a hablar de la batería, tiene una capacidad de 4.500mAh y podrás cargarla por cable a 67W o de forma inalámbrica a 50W. Ambas velocidades están genial, sobre todo la inalámbrica, que es de las más rápidas que hemos visto en un teléfono.

Por cierto, el Xiaomi 12 Pro se puede cargar por cable a 120W.

Tenemos que analizar más en profundidad la duración de la batería del Xiaomi 12, pero esperamos buenos resultados. Lo cierto es que 4.5000mAh es una capacidad bastante alta para un móvil de este tamaño, que consume menos energía que otros más grandes. Por otro lado, las tecnologías de mejoras para la pantalla, la alta tasa de refresco, la conectividad 5G y el potente procesador del móvil, podrían gastar la batería antes de lo previsto.

Xiaomi 12: rendimiento, especificaciones y software

Al igual que la mayoría de buques insignia de 2022, el Xiaomi 12 equipa el nuevo chip Snapdragon 8 Gen 1. Este le otorga al móvil una gran potencia de procesamiento para juegos y otras aplicaciones exigentes.

Pero también hace que el teléfono se caliente rápidamente. Nos pareció que el Xiaomi 12 estaba siempre más caliente de lo esperado, sobre todo las primeras horas mientras lo configurábamos, pero incluso después, al jugar al al Call of Duty: Mobile, por ejemplo, también se calentaba.

(Image credit: Future)

En España, podrás comprar el Xiaomi 12 en dos variantes. Ambas cuentan con 8GB de RAM, pero podrás optar por 128GB o por 256GB de almacenamiento. Nosotros hemos puesto a prueba la configuración de 8GB/256GB. (A nivel internacional también hay una versión con 12GB de RAM, pero no se va a vender en nuestro país, al menos de momento).

Respecto al software, el Xiaomi 12 ejecuta Android 12 con la capa de personalización MIUI 13. Como con todas las capas, las diferencias más importantes las encontramos en la interfaz.

Una cosa a tener en cuenta es que, si bien la mayoría de las versiones de Android te muestran los botones de configuración rápida y las notificaciones todo en el mismo panel al deslizar el dedo desde arriba, en el caso de MIUI te los muestra por separado: si deslizas el dedo desde la parte superior izquierda verás las notificaciones, y desde la derecha la configuración rápida. Esto es algo que no es ni mejor ni peor: es simplemente cuestión de gustos.

Tradicionalmente MIUI ha venido con demasiado bloatware (software preinstalado) pero lo cierto es que eso ha mejorado mucho y ahora, si bien viene con algunas aplicaciones preinstaladas, no resulta abrumador. De hecho, es mucho menos que en otros muchos móviles del mercado.

Xiaomi 12: primer veredicto

(Image credit: Future)

Pensábamos que el Xiaomi 12 iba a ser nuestro preferido de la nueva gama gracias a su tamaño compacto y más manejable, pero lo cierto es que después de haber estado probando tanto el Xiaomi 12 como el Xiaomi 12 Pro, nos parece que el modelo superior supone mejor compra.

El Xiaomi 12 Pro te ofrece una cámara mejor, y además tiene teleobjetivo para zoom óptico, por otro lado, la resolución de la pantalla es mejor y la carga mucho más rápida. Claro que el Xiaomi 12 Pro te costará 250€ más (999.99€ en vez de 749.99€).

Tampoco podemos entender que el precio del Xiaomi 12 haya subido respecto a su predecesor: es más pequeño y la pantalla peor. Aunque sí, viene con un procesador más nuevo, pero el Snapdragon 888 del Xiaomi Mi 11 sigue siendo un chip fantástico.

Nuestra opinión cambiaría mucho si Xiaomi hubiera decidido vender el Xiaomi 12 por un precio más bajo... pero no es el caso. ¡Ojo! Todo esto no quita que sea un móvil genial, con carga rápida, un chip potente y con un diseño muy atractivo, pero en otros aspectos, como la cámara y la pantalla, es un teléfono muy bueno, pero no increíble.

Francamente el motivo por el que comprar el Xiaomi 12 debería ser porque quieres un móvil de tamaño compacto y que puedas usar con una sola mano, que además sea un buque insignia. En ese caso, es una opción fantástica. Al fin y al cabo, tenemos la alternativa con tamaño reducido del Samsung Galaxy S22, pero nos gusta más el Xiaomi 12, y además te costará menos (el Galaxy S22 parte de 859€).