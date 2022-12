La fecha de estreno de la temporada 3 de The Mandalorian ha sido anunciada - Y la han retrasado, aunque no mucho

La temporada 3 de The Mandalorian por fin tiene fecha de estreno en Disney+, y es solo un poco más tarde de lo que pensábamos.

La popular serie de Star Wars (opens in new tab) volverá el 1 de marzo de 2023, aunque en un principio estaba planeada para febrero. La fecha oficial de estreno de la tercera temporada fue revelada en la Comic-Con de Brasil junto con nuevas imágenes del set y una versión ampliada del tráiler de avance ya publicado, que al parecer muestra a Grogu usando la fuerza.

La tercera temporada de The Mandalorian (opens in new tab) retomará la historia directamente después de los acontecimientos de El libro de Boba Fett (opens in new tab), y si no has visto esa serie todavía, te recomendamos que no sigas leyendo porque vienen spoilers.

Basándonos en el primer vídeo de avance de la próxima temporada (que te dejamos a continuación), sabemos que en los nuevos episodios de la serie protagonizada por Pedro Pascal veremos a Mando y Grogu reunidos de nuevo pero más solos que nunca.

A continuación vienen spoilers de El libro de Boba Fett y de la trama de la tercera temporada de The Mandalorian.

Después de que sus caminos se separaran al final de la temporada 2 de The Mandalorian, Mando y Grogu se reunieron de nuevo en el episodio 5 de El Libro de Boba Fett, cuando Grogu decidió abandonar su entrenamiento Jedi con Luke Skywalker para poder viajar por la galaxia con su amigo.

En la tercera temporada de The Mandalorian, todo volverá a ser igual que en los viejos tiempos... aunque no del todo. Mando se quitó el casco en El libro de Boba Fett y, al hacerlo, cortó todos los lazos que le quedaban con su hermandad mandaloriana. La jefa Bo-Katan se ha puesto manos a la obra, y esperamos que esta tensión sea el eje narrativo de la nueva temporada.

La tercera temporada de The Mandalorian también podría resolver otros aspectos de la trama, como los relacionados con el misterioso Sable Oscuro Darksaber y el uso de la sangre mágica de Grogu por parte del Imperio. Sabemos que nuestro pequeño amigo verde mostrará más poderes basados en la Fuerza en los nuevos capítulos de la serie, así que estamos deseando ver lo poderoso que se ha vuelto.

"Este niño tiene poderes mágicos, tiene 50 años y puede ver el futuro", dijo Giancarlo Esposito (que interpreta al villano Moff Gideon) a un joven fan en la GalaxyCon, "y queremos que todo el mundo sepa, eventualmente en esta serie, que Grogu podría salvar nuestro universo".

Dicho con otras palabras, esperamos que los acontecimientos se intensifiquen en la tercera temporada de The Mandalorian. Esperamos que la serie mantenga su exitosa fórmula y continúe la buena racha establecida por la serie más reciente de la franquicia Star Wars, Andor (opens in new tab), que tal y como os contamos en otro artículo (opens in new tab), es probablemente la mejor serie de Star Wars que existe hasta la fecha (y no solo eso, os recomendamos Andor incluso aunque no os guste esta franquicia ya que es una serie genial).

En definitiva, ya queda poco para poder ver la temporada 3 de The Mandalorian, ya que llegará a Disney+ el 1 de marzo de 2023.